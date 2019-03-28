СМИ России: за свободу экс-министра предложили миллиард

В обзоре российских газет 28 марта:

РБК: зачем офшор из дела Абызова меняет регистрацию?

Басманный суд отправил на два месяца под арест бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова и его подельников, сообщает РБК. Они останутся под стражей до 25 мая, несмотря на поручительство многих известных людей и предложенный залог в 1 млрд руб.

Залог готов был внести председатель совета директоров "АЕОН Корпорейшн" Роман Троценко, который присутствовал в зале суда. Поручителем экс-министра выступил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, за него также заступились глава "Роснано" Анатолий Чубайс, экс-глава администрации президента Александр Волошин, попечитель фонда "Дети-Бабочки" Ксения Раппопорт, учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов высказал свое негативное отношение к задержанию своего бывшего коллеги. "Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо", - сказал Силуанов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что задержание Михаила Абызова доказывает, что в России ведется реальная борьба с коррупцией. "Неприкасаемых нет, какие бы посты они ни занимали", - сказала Матвиенко. Также она добавила, что "если в ходе следствия будет доказано, что у Абызова были офшоры, это еще больше повысит его ответственность".

Издание рассказывает, как проходил обыск в доме Абызова - представители Следственного комитета и ФСБ прибыли в подмосковный дом экс-министра в 6 утра, дома находились жена и дети. Адвокат Александр Аснис опроверг слухи о задержании "на трапе самолета или где-то еще". Также издание пишет, что Абызов проживает с семьей в России, и о том, что его поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве.

Газете стало известно, что кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как "Блэксириз", 27 марта начала менять регистрационные данные. По данным кипрского реестра юрлиц, она подала заявления об изменении органа управления и адреса регистрации. Сейчас офшором управляет Genako Ventures Limited с Британских Виргинских островов, она же является единственным владельцем компании с момента основания в 2012 году.

"Исключать прямую взаимосвязь с данным уголовным делом нельзя полностью. Хотя вопрос релокаций компаний в офшорных зонах встает постоянно, отчасти это связано с тем, что те или иные юрисдикции начинают раскрывать данные о корпоративной структуре, а это побуждает "менять регистрацию" страны присутствия. В любом случае, если офшор, связанный с Абызовым, решил таким образом замести следы, все старые данные о нем уже не исчезнут, поэтому такие манипуляции не помешают расследованию этого дела", - комментирует для РБК считает Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании "Рустам Курмаев и партнеры".

"Ведомости": "Платон" проследит за мусоровозами

Чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы "Платон", собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам. Сейчас обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудника аппарата правительства.

Эксперимент в Московской области показал эффективность использования "Платона" для контроля за вывозом ТКО (твердых коммунальных отходов), и сейчас прорабатывается возможность запустить систему мониторинга по всей России.

Концессия на "Платон" предполагает, что его оператор - компания РТИТС будет платить государству с доходов, которые получает, используя госимущество. Оснащение транспортных средств системами спутниковой навигации обсуждалось на правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами, соответствующие поручения даны Минприроды и Минтрансу, сообщил представитель вице-премьера Алексея Гордеева.

Концессия на "Платон" досталась РТИТС без конкурса. 23,5% компании принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну друга президента Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Половиной компании владеет "РТ-инвест", который стал крупнейшим оператором по вывозу мусора в Московской области.

Там компания продолжила пилотный проект, начатый в 2016 году в Казани на собственном коммунальном предприятии. Система с рабочим названием "ТКО-информ" собирает, передает и обрабатывает геоданные с датчиков "Платона", информацию о соблюдении маршрутов и выгрузке отходов. Ни один килограмм мусора не может заехать на полигон в Московской области без контроля - шлагбаум не откроется, пока не будет понятно, откуда приехал мусор, утверждает совладелец РТИТС, а также совладелец и гендиректор "РТ-инвеста" Андрей Шипелов.

В России образуется около 70 млн т бытового мусора в год, по данным Минприроды, а перерабатывается только 5 млн т, остальное отправляется на полигоны, часто незаконные. Изменить ситуацию должна реформа, возложившая ответственность за отходы на региональных операторов, а на федеральном уровне - на созданную в 2019 году ППК "Российский экологический оператор".

Технологию, по словам Шипелова, легко использовать по всей стране. Регулирование на федеральном уровне может и не потребоваться, считает Шипелов, операторы готовы самостоятельно покупать систему - два оператора из Подмосковья уже установили ее.

Использование "Платона" позволит государству эффективнее контролировать отходы, считает и. о. заведующего кафедрой экологического надзора РГУ нефти и газа им. Губкина Наталья Соколова, бывший начальник управления Росприроднадзора.

С одной стороны, данных о ТКО очень мало, но с другой - разнообразие частных инициатив всегда лучше централизации, говорит руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова. Государство заключило соглашение на "Платон" без конкурса, хотя на это не было никаких оснований, и теперь пытается тиражировать систему - вероятно, полезную, но в ущерб конкуренции, замечает профессор Высшей школы экономики Светлана Авдашева.

"Коммерсант": фальсификату медизделий ставят заслон

Производителям медицинских изделий в РФ сложно бороться с оборотом подделок своей продукции на рынке, пишет "Коммерсант". Из-за отсутствия нормативной базы они часто не могут добиться наказания для мошенников ни в суде, ни в Росздравнадзоре. Чтобы повысить эффективность выявления фальсификата, участники рынка предлагают наладить межведомственное взаимодействие регуляторов рынка.

На заседании круглого стола Гильдии производителей медицинских товаров и услуг Московской торгово-промышленной палаты и союза "Медицинские ресурсы" предлагалось ввести законодательное регулирование.

На рынке медицинских изделий обращаются как медтехника (томографы, рентгеновские аппараты), так и имплантаты и расходные материалы. Его объем составляет около 250 млрд руб., а доля фальсификата, по данным ВОЗ для рынков развитых стран, может достигать 10%.

"Другой статистики об обращении фальсифицированных изделий в РФ нет, однако в отсутствие эффективной стратегии борьбы с ними их доля может быть значительной", - говорит Ирина Павленко, председатель правления союза.

По словам юриста компании "Юридическая бизнес-практика" Александра Вагнера, в первую очередь борьбе с фальсификатом мешает отсутствие базового для отрасли закона - обращение медизделий в РФ регулируется только одной статьей закона.

"Даже отдельный нормативный акт мог бы установить схему взаимодействия между Росздравнадзором, МВД и судами, которые сейчас занимаются вопросами фальсификата", - объясняет Павленко: каждый из этих институтов в целом выполняет свою работу, но их действия не согласованы.

Со сложностями сталкивается как медучреждения, которые не могут выявить фальсификат, так и работники Следственного комитета, которым сложно доказать намеренность действий подозреваемых.

Что еще почитать:

Государственный Дом.РФ стал абсолютным лидером рейтинга Frank RG по тратам на одного сотрудника среди банков и финансовых организаций, рассказывает The Bell. На каждого из примерно 300 сотрудников бывшего АИЖК ежемесячно выделяют больше 500 000 рублей. Это в среднем в 5 раз больше выплат крупнейших участников рынка вроде Сбербанка, «Тинькофф» и Россельхозбанка.

"Ростелеком" обсуждает поставку Росстату устройств на отечественной мобильной операционной системе "Аврора" для использования в ходе переписи населения 2020 года. О подробностях и стоимости возможного контракта пишет "Коммерсант".

Обзор подготовилаОльга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си