СМИ: в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края

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Бывший глава Хабаровского края Виктор Ишаев, после ухода с поста губернатора работавший полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе, задержан в Москве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают агентства Интерфакс, РИА Новости и ТАСС. Это уже 11 задержанный экс-губернатор за последние восемь лет.

"Ишаев задержан в Москве, это связано с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли", - сказал собеседник Интерфакса. "Задержан в Москве", - сказал источник РИА Новости, не уточнив подробностей.

Ишаеву может быть предъявлено обвинение в превышении полномочий и хищении, пишет ТАСС со ссылкой на "источник, знакомый с ситуацией". Сейчас с бывшим губернатором проводятся следственные действия, добавил собеседник агентства.

Ранее в четверг стало известно, что ФСБ проводит обыски в здании правительства Хабаровского края. Они связаны с расследованием дела о махинациях в лесной отрасли, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

Задержание 70-летнего экс-губернатора и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного уголовного дела, сказал источник Интерфакса. По данным агентства, также задержан один из бывших заместителей Ишаева.

Обыски в правительстве Хабаровского края уже проводились на прошлой неделе. После них сообщалось о возбуждении уголовного дела о хищении 1 млрд рублей в лесной отрасли.

20 марта Центральный районный суд Хабаровска арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства края Василия Шихалева в рамках дела о превышении должностных полномочий и махинациях в лесной отрасли. Кроме него был арестован крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

Кто такой Ишаев

Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 года - сначала он был главой администрации региона, а в 2001 году стал его первым губернатором.

В 2009 году он покинул губернаторский пост и стал полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Он также был первым на посту министра по развитию Дальнего Востока, совмещая эту работу с обязанностями полпреда.

Ишаев был освобожден от обеих должностей в августе 2013 года, после того как президент Владимир Путин совершил поездку по территориям Дальнего Востока, пострадавшим от крупного наводнения. В Кремле при этом подчеркивали, что увольнение Ишаева не связано со стихийным бедствием.

Путин называл отставку Ишаева "плановой заменой" и обещал использовать его "на других участках работы". С 2013-го по 2018 год Ишаев был советником президента "Роснефти" по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента.

В 2018 году он написал книгу "Никто пути пройденного у нас не отберет", в которой рассказывается о его работе в хабаровской администрации в 90-е годы. На презентации книги один из гостей предложил обратиться к новому губернатору с просьбой взять Ишаева в советники. "Я советовать не могу, я ж начну командовать", - отшутился он.

В сентябре прошлого года на выборах губернатора Хабаровского края победил представитель ЛДПР Сергей Фургал.

Хабаровский край стал одним из четырех регионов, где выборы проиграли кандидаты, назначенные исполняющими обязанности Путиным. Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, а губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт - 27,97%.

11 из 100

На этой неделе фонд "Петербургская политика" опубликовал исследование, согласно которому 10 из 100 бывших российских губернаторов, покинувших посты с 2011 года, попали под уголовное преследование.

Среди них - Никита Белых (Кировская область), Александр Хорошавин (Сахалин), Леонид Маркелов (Марий Эл) и Вячеслав Гайзер (Коми).

На этой неделе представитель гособвинения попросил приговорить Гайзера, который был задержан в сентябре 2015 года, к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей по делу о коррупции.

Приговор Гайзеру может стать рекордным. Хорошавин в прошлом году получил 13 лет лишения свободы. Белых и бывший глава Тульской области Вячеслав Дудка были приговорены к 9,5 и 8 годам соответственно.