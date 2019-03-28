YouTube удалил выпуски программ Леонида Парфенова и Юрия Дудя

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Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова и интервью Юрия Дудя с бывшим актером "Comedy club" Таиром Мамедовым.

Ролик Парфенова был опубликован 18 марта, а Дудя - 20 марта. Сейчас на месте выпуска "Намедни" - пояснение видеохостинга: "Видео удалено за нарушение условий YouTube".

Причина удаления видео не указывается.

"Мы подали апелляцию и ждем начала переговоров. Думаю, что в течение пары дней все решится", - сказал ТАСС продюсер "Намедни" Илья Овчаренко, отметив, что ролик не нарушал прав сообщества.

В первом выпуске возобновленной Парфеновым авторской программы "Намедни", которая когда-то выходила на канале НТВ, шла речь о 1946 годе в истории Советского Союза.

В интервью Дудю Мамедов рассказывал о своем отъезде из России и жизни в США.

Как отмечает телеграм-канал "Жизнь YouTube", видео могли быть удалены из-за ужесточения требований к размещению рекламы в роликах. Видеохостинг просит авторов предупреждать о содержании в видео рекламы, включая в настройках канала отображение пометки "в ролике есть реклама или продакт-плейсмент".

В Google отказались комментировать причину удаления программ Парфеонова и Дудя. "Мы не комментируем отдельные случаи, можем лишь напомнить, что весь контент, загружаемый на YouTube, должен следовать правилам сообщества и местному законодательству", - сообщили "Ведомостям" в пресс-службе компании.

Помощник Парфенова Табриз Шахиди в разговоре с изданием РБК заявил, что видео с YouTube-канала Парфенова "Парфенон" не удалено, а только скрыто. Он подтвердил версию о том, что это связано с новыми правилами YouTube, согласно которым в настройках видео необходимо предупреждать о наличии рекламы, интегрированной внутри программ.

Шахиди добавил, что к вечеру четверга необходимые исправления будут внесены, а доступ к видео восстановится.

Оба журналиста также публиковали видео в соцсети "ВКонтакте". Там ролики можно посмотреть и сейчас.