Facebook решила запретить белый национализм. Что еще запрещено в соцсети?
Социальная сеть Facebook объявила о введении запрета на публикации, имеющие отношение к белому национализму и сепаратизму. Власти Новой Зеландии поддержали эту меру.
Как отмечается в заявлении компании, посты с восхвалением превосходства белой расы банятся в соцсети уже давно, однако в этот термин ранее не было включено понятие белого национализма.
После трех месяцев консультаций с экспертами руководство соцсети решило, что эти понятия неотделимы друг от друга.
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"В дальнейшем мы не потерпим проявлений поддержки или положительной оценки белого национализма и сепаратизма. При этом люди смогут и далее демонстрировать гордость за свое этническое наследие", - пояснили в соцсети.
Такие меры компания вводит после трагедии в Новой Зеландии, где 15 марта вооруженный мужчина устроил стрельбу в двух мечетях, в результате которой погибли 50 человек.
Позднее полиция ареастовала 28-летнего гражданина Австралии, который незадолго до нападения опубликовал 37-страничный манифест "Великая замена", где развивал идею "белого геноцида".
Нападавший вел прямую интернет-трансляцию нападения в "Фейсбуке". Видеозапись была заблокирована, но успела набрать более 4 тысяч просмотров. В соцсети сообщили, что за 24 часа было заблокировано более 1,2 млн копий видеозаписи.
Власти Новой Зеландии одобрили новый запрет со стороны Facebook.
"Эти категории (белый национализм и сепаратизм), пожалуй, всегда должны быть учтены в правилах сообщества, касающихся разжигания ненависти. Тем не менее это положительный момент, что (соцсеть) сделала уточнение после нападения в Крайстчерч", - сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.
Что еще запрещал Facebook?
- В январе соцсеть запретила иностранцам размещать политическую рекламу в странах, где в 2019 году должны пройти выборы. Новые меры коснулись, в частности, Украины, Индии, Нигерии и ЕС. Как пояснили в компании, это было сделано с целью "предотвратить иностранное влияние на избирателей".
- В декабре прошлого года в соцсети были запрещены изображения сексуального характера, сексуально-провокационный сленг и все возможные призывы к занятию сексом, а также поиск партнеров для секса. Руководство Facebook связывало эти правила с ужесточением борьбы с сексуальным насилием, секс-торговлей и домогательствами.
- В январе 2018 года Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов. Эту меру в соцсети мотивировали тем, что такие финансовые продукты и услуги "часто связываются с вводящими в заблуждение или обманными методами продвижения".