Британия отказалась от обмена налоговыми сведениями с ФНС России

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В преддверии нового налогового года британская таможенно-налоговая служба (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми ведется автоматический обмен информацией. Это значит, что информация за 2018 год о налоговых резидентах России, имеющих активы в Соединенном Королевстве, не попадет в ФНС без специального запроса.

На странице официального сайта HMRC говорится о том, что "Россия не подлежит отчетности в 2019 году".

Единый стандарт отчетности (CRS) был разработан Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2014 году для государств "Большой двадцатки".

Он предполагает, что все страны-участницы автоматически обмениваются налоговой и финансовой информацией для более эффективной борьбы с налоговыми и финансовыми преступлениями.

27 ноября 2017 года в силу вступил закон об участии России в обмене налоговыми данными. С сентября 2018 ФНС стала получать соответствующую информацию, в том числе от Великобритании.

В ФНС подтвердили, что автоматического обмена нет, но в целом он хороший: данные возможно получить по индивидуальному запросу.

На запрос Би-би-си в HMRC эту информацию пока не прокомментировали.

"Можно предположить, что Великобритания приняла такое решение в рамках общего снижения взаимодействия между двумя странами, а также тем, что Россия не предоставляла информацию в прошлом году. Британия решила ответить взаимностью, и не предоставлять информацию в этом налоговом году", - комментирует ситуацию партнер лондонской юридической компании Bivonas Law Cергей Литовченко.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования компании KPMG в России и СНГ Виктор Калгин уточнил, что за короткий период обмена информацией по единому стандарту отчетности у ФНС накопился большой объем данных.

Согласно правилам CRS, страны-участницы, а их уже более 90, собирают данные о денежных потоках нерезидентов в иностранных банках, продаже-покупке активов и других финансовых операциях.

"Как ФНС будет использовать уже полученную информацию, пока не ясно. Сведений о случаях, когда эти данные были как-то использованы, в публичных источниках на данный момент нет", - добавил Виктор Калгин.