Фархад Ахмедов отсудил у бывшей жены яхту стоимостью $436 млн

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Яхта "Луна", принадлежавшая раньше Роману Абрамовичу, была конфискована в Дубае

Российский бизнесмен и бывший сенатор Фархад Ахмедов отсудил яхту стоимостью 436 млн долларов, отданную его бывшей супруге в ходе затяжного бракоразводного процесса.

Как сообщил Ахмедов, апелляционный суд в Дубае отменил принятое ранее решение, по которому он лишился яхты.

Согласно более раннему решению британского суда, бывший нефтяной и газовый трейдер Ахмедов должен был заплатить своей бывшей жене при разводе 600 млн долларов.

По оценкам агентства Блумберг, бракоразводный процесс Фархада Ахмедова и его жены Татьяны стал одним из самых дорогих в истории Британии.

Но суд в Дубае принял решение, что изъятие яхты неисполнимо, и вердикт британского суда должен быть отменен.

"Ахмедов доволен, но не удивлен сегодняшним решением суда в пользу семейного траста Ахмедова", - заявил представитель российского олигарха.

Он заявил, что попытки бывшей жены Ахмедова захватить его активы были "столь же ошибочными, как и первоначальное постановление Высокого суда Англии".

В суде Ахмедов настаивал, что он разошелся со своей бывшей женой Татьяной Ахмедовой в России еще в 2000 году.

Судья Чарльз Хэддон-Кейв, однако, сказал, что не смог найти свидетельств этому разводу и пришел к выводу, что соответствующие документы были подделаны.

Судья также заявил, что Ахмедов в последние дни судебного процесса о разделе имущества перегнал яхту в Дубай, думая, что там она будет "далеко за пределами досягаемости английского суда". Он также пытался скрыть яхту, перерегистрировав ее на другие компании.

Судья поставновил заморозить активы Ахмедова, чтобы его бывшая жена могла получить причитающиеся ей деньги.

Однако апелляционный суд в Дубае постановил, что решение конфисковать яхту "Луна" было ошибочным.

Суд также постановил, что Ахмедова длолжна компенсировать все судебные издержки своего бывшего супруга.

Фархад Ахмедов и его бывшая жена - российские граждане, хотя у Татьяны Ахмедовой есть также вид на жительство в Великобритании.