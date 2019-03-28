Бразилия требует, чтобы российские военные покинули Венесуэлу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эрнесту Араужу потребовал немедленного вывода из Венесуэлы российских войск

"Российские военные, прибывшие в Венесуэлу, должны покинуть эту страну, если они там для того, чтобы поддерживать левацкое правительство", - заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

В интервью агентству Рейтер Араужу выразил надежду, что Москва осознает, что попытка поддержать президента Николаса Мадуро лишь углубит раскол в венесуэльском обществе и усугубит экономический кризис.

Единственный выход из кризиса, по мнению министра - новые выборы под руководством переходного правительства с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо во главе.

"Если они намереваются и дальше держать у власти Мадуро, то люди и дальше будут голодать и бежать из страны, и это приведет лишь к новым человеческим трагедиям в Венесуэле", - сказал Араужу.

"Нужно избавиться от всего, что содействует продолжению страданий венесуэльского народа", - заявил он в телефонном интервью агентству Рейтер.

Ранее президент США Дональд Трамп также призвал Россию вывести своих военных из Венесуэлы, добавив, что для достижения этого могут быть рассмотрены любые варианты.

А вице-президент США Пенс, обращаясь к журналистам, назвал прибытие российских военных в Венесуэлу провокацией.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бразилия утверждает, что не намерена направлять своих военных в Венесуэлу

При этом президент Бразилии Жаир Болсонару, присоединившийся к операции США по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, дал понять, что вооруженные силы Бразилии не планируют военное вмешательство в соседнюю страну.

Российская реакция

Представитель МИД России Мария Захарова назвала требование американского лидера "тотальным мировым хамством", сообщает агентство РИА Новости.

В ответ на слова Трампа она заявила, что американскому президенту стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии, прежде чем давать советы России.

Захарова, сообщает РИА, сравнила Трампа с ковбоем в Лувре и заявила, что Соединенные Штаты приближают очередной мировой беспорядок "хаотичными шагами и непредсказуемым поведением".

Сенатор Алексей Пушков написал в "Твиттере", что, нападая на Москву, Трамп вряд ли заработает алиби у своих врагов внутри страны, обвиняющих его в том, что президент слишком благоволит к России.

Пропустить Twitter пост , автор: @Alexey_Pushkov Неясно, с чего Трамп взял, что он может от нас что либо требовать. Венесуэла не 51-й штат США. Не главе США, а правительству Венесуэлы решать, быть нам там или нет. Если он так хочет заработать алиби у своих врагов, то не заработает: он готовы сгрызть его заживо в любом случае. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 марта 2019 г.

Россия настаивает на том, что российские войска прибыли в Венесуэлы в соответствии с договором о сотрудничестве в области обороны между двумя странами.

"Мы не считаем, что третьим странам должно быть дело до наших двусторонних отношений с разными государствами", - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Мадуро обратился к союзникам за помощью в расследовании предполагаемых кибератак на системы электроснабжения

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, мы надеемся, что третьи страны последуют нашему примеру и позволят Венесуэле самой определять свою судьбу", - добавил Песков, отметив, что США присутствуют во многих странах мира, но никто не говорит им, где им следует, а где не следует находиться.

Что известно о российских военных в Венесуэле

В Венесуэле присутствуют российские военные, подтвердил МИД России. В министерстве сообщили, что военные находятся в Венесуэле на законных основаниях, не уточнив, чем они там занимаются. Власти США считают, что в страну прибыли российские специалисты по кибербезопасности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Российский самолет Ил-62 был замечен в воскресенье в аэропорту Каракаса

О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье из сообщений местных СМИ. Агентство РИА Новости тогда сообщило об этом со ссылкой на анонимный источник, который объяснил их прибытие реализацией давних контрактов по военно-техническому сотрудничеству.

Агентство ТАСС со ссылкой на перуанскую газету El Comercio сообщало, что в аэропорт Каракаса прилетели самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза на борту.

По данным газеты, военными командует начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров. По пути в Венесуэлу самолеты сделали две посадки - в Дамаске и Дакаре, отмечало издание.

По данным ресурса FlightPix, замеченный в Каракасе Ил-62 эксплуатируется Воздушно-космическими силами России.