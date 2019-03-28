Бразилия требует, чтобы российские военные покинули Венесуэлу
"Российские военные, прибывшие в Венесуэлу, должны покинуть эту страну, если они там для того, чтобы поддерживать левацкое правительство", - заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.
В интервью агентству Рейтер Араужу выразил надежду, что Москва осознает, что попытка поддержать президента Николаса Мадуро лишь углубит раскол в венесуэльском обществе и усугубит экономический кризис.
Единственный выход из кризиса, по мнению министра - новые выборы под руководством переходного правительства с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо во главе.
"Если они намереваются и дальше держать у власти Мадуро, то люди и дальше будут голодать и бежать из страны, и это приведет лишь к новым человеческим трагедиям в Венесуэле", - сказал Араужу.
"Нужно избавиться от всего, что содействует продолжению страданий венесуэльского народа", - заявил он в телефонном интервью агентству Рейтер.
Ранее президент США Дональд Трамп также призвал Россию вывести своих военных из Венесуэлы, добавив, что для достижения этого могут быть рассмотрены любые варианты.
А вице-президент США Пенс, обращаясь к журналистам, назвал прибытие российских военных в Венесуэлу провокацией.
При этом президент Бразилии Жаир Болсонару, присоединившийся к операции США по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, дал понять, что вооруженные силы Бразилии не планируют военное вмешательство в соседнюю страну.
Российская реакция
Представитель МИД России Мария Захарова назвала требование американского лидера "тотальным мировым хамством", сообщает агентство РИА Новости.
В ответ на слова Трампа она заявила, что американскому президенту стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии, прежде чем давать советы России.
Захарова, сообщает РИА, сравнила Трампа с ковбоем в Лувре и заявила, что Соединенные Штаты приближают очередной мировой беспорядок "хаотичными шагами и непредсказуемым поведением".
Сенатор Алексей Пушков написал в "Твиттере", что, нападая на Москву, Трамп вряд ли заработает алиби у своих врагов внутри страны, обвиняющих его в том, что президент слишком благоволит к России.
Россия настаивает на том, что российские войска прибыли в Венесуэлы в соответствии с договором о сотрудничестве в области обороны между двумя странами.
"Мы не считаем, что третьим странам должно быть дело до наших двусторонних отношений с разными государствами", - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, мы надеемся, что третьи страны последуют нашему примеру и позволят Венесуэле самой определять свою судьбу", - добавил Песков, отметив, что США присутствуют во многих странах мира, но никто не говорит им, где им следует, а где не следует находиться.
Что известно о российских военных в Венесуэле
В Венесуэле присутствуют российские военные, подтвердил МИД России. В министерстве сообщили, что военные находятся в Венесуэле на законных основаниях, не уточнив, чем они там занимаются. Власти США считают, что в страну прибыли российские специалисты по кибербезопасности.
О прибытии в аэропорт Каракаса двух российских военных самолетов стало известно в воскресенье из сообщений местных СМИ. Агентство РИА Новости тогда сообщило об этом со ссылкой на анонимный источник, который объяснил их прибытие реализацией давних контрактов по военно-техническому сотрудничеству.
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Агентство ТАСС со ссылкой на перуанскую газету El Comercio сообщало, что в аэропорт Каракаса прилетели самолеты Ан-124 и Ил-62 с 99 военнослужащими и 35 тоннами груза на борту.
По данным газеты, военными командует начальник главного организационно-мобилизационного управления генштаба генерал-полковник Василий Тонкошкуров. По пути в Венесуэлу самолеты сделали две посадки - в Дамаске и Дакаре, отмечало издание.
По данным ресурса FlightPix, замеченный в Каракасе Ил-62 эксплуатируется Воздушно-космическими силами России.