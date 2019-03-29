Венесуэла: Хуану Гуайдо на 15 лет запретили занимать важные посты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хуан Гуайдо и глава его избирательного штаба Роберто Марреро на митинге, который состоялся в начале марта

Лидеру оппозиции Венесуэлы Хуану Гуайдо запрещено на 15 лет занимать выборные руководящие посты - это максимальный предусмотренный законом срок.

Причиной для такого запрета стали, по словам руководителя Контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморосо, нестыковки в налоговой декларации политика.

В январе Гуайдо, возглавлявший находившуюся под контролем оппозиции Национальную ассамблею, объявил себя главой временного правительства.

Его поддержало более 50 стран, включая Соединенные Штаты.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Венесуэле Уилл Грант, решение о запрете вступит в силу, если он в конце срока решит переизбираться в Национальную ассамблею.

Сам Гуайдо отверг постановление Аморосо, заявив, что не признает его генеральным аудитором страны. "Только законный конгресс обладает полномочиями назначать генерального аудитора", - подчеркнул политик.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хуана Гуйадо и его стороников обвиняют в подготовке актов саботажа

На прошлой неделе соратника Гуайдо, Роберто Марреро, после ареста обвинили в подготовке актов саботажа против правительственных чиновников.

По словам министра внутренних дел страны Нестора Реверола, в ходе обысков в доме у Марреро сотрудники спецслужб обнаружили оружие и иностранную валюту.

В ответ Гуайдо заявил, что сами сотрудники спецслужб совершили незаконный и неконституционный акт, добавив, что, по его мнению, обнаруженное в доме у Марреро было ему подброшено.

Гуайдо, пользующийся поддержкой администрации Трампа, требует, чтобы Мадуро ушел с поста президента в связи ростом недовольства его социалистическим режимом.

Арест Марреро вызвал международное осуждение: США, Евросоюз и латиноамериканские страны потребовали его немедленного освобождения.