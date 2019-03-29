Врачи в Англии выписывают антидепрессанты в небывалых количествах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За последние несколько лет антидепрессанты стали очень популярным лекарством

В Англии в 2018 году было выдано 70,9 млн рецептов на антидепрессанты, показывает статистика национальной службы здравоохранения.

Лекарства от депрессии и тревоги начали прописывать пациентам значительно чаще: в 2017 году врачи выдали 67,5 млн рецептов. За последние десять лет общее число выданных рецептов на антидепрессанты в Англии выросло почти в два раза.

В Шотландии цифры показывают похожую тенденцию. За 10 лет рост числа выданных рецептов составил около 75%, в то время как в Уэльсе количество выписанных средств от депрессии выросло за тот же период в 2,7 раза.

Эти цифры включают в себя лишь рецепты, выписанные врачами Национальной службы здравоохранения (NHS), без учета медикаментов, выданных пациентам стационаров или выписанных частными докторами.

"Антидепрессанты в некоторых случаях играют действительно важную роль, но подход "таблетка на каждый случай" может привести к тому, что люди будут пить лекарства, которые им принимать совсем не обязательно, а налоги растрачиваются на ненужные рецепты", - прокомментировал рост популярности антидепрессантов представитель NHS по Англии.

Однако профессор Хелен Стоук-Лампард, председатель Королевской коллегии врачей-терапевтов, настаивает, что врачи-терапевты в Англии прописывают антидепрессанты, только тщательно изучив положение конкретного пациента и придя к выводу, что ему нужны именно такие лекарства.

"Важно не расценивать рост количества рецептов на антидепрессанты сразу как что-то плохое. Исследования показывают, что они могут быть очень эффективны при правильном использовании", - говорит она.

Осознанный подход

По словам профессора Стоук-Лампард, отчасти такой рост популярности антидепрессантов можно объяснить тем, что общество начало больше думать о проблемах психического здоровья и консультации психолога стали доступны большему количеству людей.

"Ни один доктор не хочет, чтобы его пациент зависел от лекарств, - и большинство пациоентов тоже не хотят такой зависимости. Поэтому там, где возможно, мы ищем альтернативные варианты, например, когнитивно-поведенческую терапию или просто беседы, - говорит она. - К сожалению, эти услуги доступны не во всех частях страны".

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Терапевты настаивают, что не прописывают антидепрессанты без веской причины

Вики Нэш из благотворительной организации Mind, работающей с людьми, страдающими от психических расстройств, уверена, что важно обеспечить терапевтов во всех регионах ресурсами, для того чтобы справиться с наплывом новых пациентов с психическими расстройствами.

"Мы живем в беспокойные времена, и влияние "брексита" на психику нации пока очень сложно оценить. Мы знаем, что политические и глобальные события могут становиться причиной большой неопределенности, которая может заставить нас чувствовать тревогу или упадок сил", - говорит она.

"Если такие чувства вас захлестывают или как-то влияют на вашу жизнь, мы советуем поговорить с другом или родственником или пойти к терапевту, чтобы он вам рассказал, какая поддержка вам доступна", - говорит она.

В целом количество проданных по рецепту лекарств в Англии выросло на 0,3% по сравнению с 2017 годом, до 1,1 млрд упаковок.

При этом в минувшем году врачи прекратили выписывать рецепты на некоторые категории лекарств, которые можно было приобрести в аптеках и без рецепта. Среди них - лекарства на основе парацетамола, средства от простуды и сиропы от кашля. Это позволило системе здравоохранения сэкономить миллионы фунтов.