Пресса Британии: как дела в компании Дерипаски?

В обзоре британской прессы за 29 марта:

Насколько скромен бонус Уилла Баркера?

Когда восточноевропейские олигархи выводят свои компании на лондонский рынок, им нужен человек с приставкой "лорд" или "сэр" в позиции старшего директора, чтобы обеспечить должный уровень принятия корпоративных решений, - начинает обозреватель Financial Times Мэттью Винсент колонку, посвященную компании En+ Олега Дерипаски.

Бывший директор Банка Англии Дэвид Кукси занял пост компании Eurasian Natural Resources Corp перед тем как ее казахские учредители вывели ее на лондонский рынок акций в 2007. Майкл Пит из KPMG занял пост старшего неисполнительного директора в "Евразе" Романа Абрамовича

Примеров немало, но самым показательным из них и самым ценным кадром на подобной должности остается независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер.

Лорд Баркер начал карьеру как аналитик из Сити, работал в крупнейшем PR-консультанте Brunswick, возглавлял отдел связей с инвесторами в "Сибнефти" Романа Абрамовича, стал членом парламента от консерваторов и занимал пост министра энергетики в правительстве Дэвида Кэмерона.

Акционеры En+ должны благодарить лорда Баркера за его политические связи.

С января, когда Баркер договорился с казначейством США о снятии санкций с EN+ в обмен на снижение доли Дерипаски в компаниях ниже контрольной и ввод независимых директоров в совет директоров En+, инвесторы увидели открытие новых кредитных линий, стратегических партнерств и рынков - включая американский.

Это хороший результат работы Баркера, который взял отпуск в парламенте на время переговоров о сделке с США. Неудивительно, что Баркер признает, что получил "относительно скромный" бонус.

Но, во-первых, сколько на самом деле влияния потерял Дерипаска, учитывая, что держатель 35%-го пакета все равно может блокировать голосования и созывать собрания инвесторов? Особенно, если он друг президента России и имеет долю в ее крупнейшем металлургическом бизнесе?

И второе - несколько скромным был "относительно скромный бонус" лорда Баркера?

Угрожает ли Huawei безопасности Британии?

Британский центр кибербезопасности предупреждает, что продукция китайской Huawei может представлять угрозу с точки зрения кибербезопасности, пишет Financial Times.

В выпущенном вчера докладе специальное подразделение центра по оценке продукции Huawei чуть ли не призывает запретить использовать ее гаджеты в сетях пятого поколения на территории Соединенного Королевства.

Более того, в комиссии по продуктам Huawei считают, что уязвимости в программном обеспечении ее продуктов ставят под вопрос возможность продажи гаджетов в Британии и в будущем. В компании уже пообещали потратить около двух миллиардов долларов на их устранение, но в свете последнего доклада появляются сомнения, что исправить их вообще возможно.

"Комиссия пока не видела убедительных свидетельств того, что Huawei способна добиться перемен с помощью своей программы трансформации. Необходимы свидетельства повышения качества программирования и кибербезопасности", - говорится в докладе.

Huawei - одна из крупнейших китайских IT-компаний и ключевой игрок на рынке сетей 5G. Ее смартфоны конкурируют с продукцией Apple и Samsung.

Вашингтон годами подозревал, что правительство Китая может использовать оборудование Huawei, чтобы шпионить за другими странами, но не предоставлял конкретных доказательств этим обвинениям. Телекоммуникационное оборудование Huawei уже фактически запрещено в США, Австралии и Новой Зеландии.

В комиссии, впрочем, не нашли никаких следов уязвимостей в защите гаджетов, которые инженеры компании могли оставить специально в интересах третьих сторон.

Как собаки предсказывают приступы эпилепсии

Специально обученные собаки оказались способны предсказывать по запаху эпилептические припадки, сообщает Daily Telegraph.

Еще до начала видимых проявлений эпилептического припадка в организме больного выделяются летучие вещества, которые чуткий нос собаки может идентифицировать. Собаку можно натренировать, чтобы она предупреждала эпилептика, что у него начинается припадок.

Собак уже с определенной долей успеха используют при диагностике рака и диабета. Ведущий автор исследования Амели Катала из Университета Ренна надеется, что открытие окажется полезным в медицине.

"Сейчас природа запаха эпилептического припадка не ясна. Но возможно, что изменение элетрической активности становится причиной выделения гормонов, которые в свою очередь становятся причиной запаха", - говорит она.