СМИ России: опасные игры против Кремля

В обзоре российских газет 29 марта:

"Коммерсант", "Ведомости": обвинение Ишаева как сигнал элитам

Задержание и арест бывшего губернатора Хабаровского края, бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и бывшего вице-президента НК "Роснефть" Виктора Ишаева российские газеты комментируют на первых полосах. Отмечается "странность" предъявленного обвинения - мошенничество при сдаче в аренду помещения с ущербом 5 млн рублей (77 тыс. долларов), сам Ишаев назвал сумму малой частью своей зарплаты. Также газеты пишут, что это первый в истории арест бывшего полпреда президента.

"Коммерсант" напоминает самые яркие моменты карьерной биографии Ишаева, который был губернатором в течение 18 лет и дальнейшая карьера которого складывалась благополучно, несмотря на резкость высказываний.

Один из высокопоставленных федеральных чиновников подтвердил изданию, что после отставки с поста полпреда должность в "Роснефти" Виктору Ишаеву подыскали по поручению президента России Владимира Путина. Это было знаком доверия со стороны главы государства, но доверие Ишаев, как выяснилось, не оправдал.

Издание пишет, что на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году Виктор Ишаев, сохранивший доверие в регионе, поддержал оппозиционного кандидата Сергея Фургала. В команду нового губернатора вошли "люди Ишаева", ранее работавшие в его команде.

Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов говорит, что в течение дня появлялось множество версий ареста Виктора Ишаева, среди которых экономическая - не самая очевидная: "Политический же вывод тут - завершение двухлетнего периода неприкосновенности высших должностных лиц (губернаторы, министры). Тех, кого этот арест может ослабить - Фургал, Медведев, Сечин, - четкого вектора за день тоже не оформилось, отсюда многообразие версий вплоть до разговоров про разгром полумифической "китайской партии". - говорит политолог.

"Ведомости" в редакционном комментарии прямо пишут, что игра против Кремля на выборах может быть опасной. "Уголовное дело Виктора Ишаева должно отбить у региональных тяжеловесов желание поддерживать альтернативных кандидатов", - считает издание.

Газета пишет, что даже беспроблемная отставка не гарантирует спокойной жизни, особенно если "почетный пенсионер" в реальности остается активен в своем регионе и ведет там свою игру. И эту игру "на другой стороне поля" Кремль, похоже, не простил Ишаеву. Его арест называют показательным наказанием и сигналом для тех, кто может задумать повторить опыт раскольника на осенних выборах.

Все подобные аресты призваны демонстрировать лояльность и убеждать даже отставников в том, что шагать в ногу с Москвой нужно пожизненно, заключает издание.

РБК: Абызова прослушивали до ареста

Прослушка Михаила Абызова началась по меньшей мере за два года до его задержания, рассказали источники РБК. На материалах его телефонных переговоров строится версия следствия о преступном сообществе экс-министра.

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова по меньшей мере два года, об этом стало известно изданию. Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.

Переговоры были записаны спустя 5-7 лет после событий, с которыми связано уголовное дело: эти события относятся к 2011-2012 году, пишет газета.

В действительности расшифровка диалогов Абызова и Степанова не содержит данных, указывающих на существование такого преступного сообщества, заявляли на заседании сам Абызов и его защитник Сергей Дрозда. Записанные ФСБ разговоры - это беседы "на бытовые темы", рассказал РБК адвокат Степанова Владимир Старинский.

СКР считает, что в 2011 году Абызов владел 95 процентами акций четырех компаний, и до назначения министром он передал свой бизнес в доверительное управление своим доверенным лицам, однако фактически продолжил им управлять, считает следствие. В частности, его соучастники по сложной схеме через кипрский офшор Blacksiris совершили внутри холдинга Абызова сложную сделку, стоимость активов была завышена в десятки раз.

Дело возбуждено на основе рапорта Службы экономической безопасности ФСБ России, а не по заявлению потерпевших; уточнил в беседе с РБК Старинский.

"Новая газета": чем особенны протесты в Ингушетии?

Митинги и акции в Магасе комментирует "Новая газета". На главной площади города протестующие требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Люди протестуют против закона о границе с Чечней, считая несправедливым передел земель.

Газета рассказывает, что многодневные выступления не разгоняются силами Росгвардии, более того, к протестующим выходил Сергей Бачурин, начальник ГУ МВД по СКФО, и просил разойтись с миром. Силы Росгвардии робко попытались вытеснить собравшихся с площади, однако эта попытка не увенчалась успехом: в шеренгу силовиков полетели бутылки, палки, офисные стулья.

А российские социальные сети между тем заполонили кадры видео из ингушской столицы, на которых протестующая общественность гоняет по площади разбегающуюся Росгвардию.

Последовали и комментарии, что вот может же в отдельных регионах оппозиция так эффективно противостоять власти.

"Чтобы понять, насколько наивны все рассуждения о возможности распространения ингушского протестного опыта на другие регионы, предлагаю задаться всего одним вопросом: а мы можем представить, что где-нибудь в Рязани или Кургане люди неделями остаются на площади на несанкционированном митинге? Или как крупный полицейский начальник выходит к протестующим и уговаривает их разойтись? Можем мы вообразить, как, например, туляки или челябинцы, не поддавшиеся на уговоры полицейского начальства, бьют офисными стульями Росгвардию?", - задается вопросами издание, и объясняет, почему такие протесты невозможны в других регионах.

Ингушам позволено то, что не позволено другим, потому что "ингушское руководство не дает отмашки на то, чтобы мочить собственное население", считает НГ.

"Коммерсант": Путин склоняется к альтернативной трассе

Несмотря на поддержку проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Нижний Новгород со стороны премьера Дмитрия Медведева, Владимир Путин, по информации "Коммерсанта", его не одобрил. Президент склоняется к позиции первого вице-премьера Антона Силуанова о нецелесообразности строительства ВСМ и желательности, напротив, строительства платной автодороги на Казань. Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля, пишет газета.

ВСМ Москва-Казань должна стать частью еще более масштабной ВСМ "Евразия" от Берлина до Пекина. Проект строительства ВСМ в России как концепция существует давно. Более пяти лет рассматривался вариант строительства дороги до Казани, но решение по этому проекту тормозилось в силу его экстраординарной стоимости (около 1,3 трлн руб.) и неуверенности в оценке прогнозного пассажиропотока.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что проекты ВСМ и автодороги различаются по своему ключевому функционалу. Участок ВСМ Москва-Нижний Новгород и в целом ВСМ Москва-Казань экономического смысла не имели, уверен эксперт.

ВСМ "Евразия" интересна как глобальный единый проект, связывающий Европу и Китай в пассажирском и скоростном грузовом сообщении, но с учетом санкций и неподъемно высокой для экономики России стоимости его реализация объективно невозможна, полагает Бурмистров. Он также считает, что скоростное движение между Москвой и Петербургом по обычной железнодорожной инфраструктуре полностью удовлетворяет потребности даже самых взыскательных бизнес-пассажиров.

Строительство автомагистрали Москва-Казань объективно начнется не ранее 2021 года, и проект еще будет дорабатываться, причем его успех зависит в первую очередь от установленной стоимости проезда, заключает Михаил Бурмистров.

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Во вторник в Москве был задержан бывший министр Михаил Абызов, а через день - экс-полпред Дальневосточного федерального округа и экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Два громких дела недели комментирует на страницах "Новой газеты" обозреватель Юлия Латынина.

Обзор подготовилаОльга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си