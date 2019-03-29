Чеченец извинился перед Кадыровым за ДТП в Москве и сдался полиции

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором уроженец республики Муслим Джамбеков, заподозренный в бегстве с места ДТП в Москве, извиняется и сообщает, что сдался полиции. Накануне Кадыров призвал его "ответить за содеянное".

На видео, опубликованном в телеграм-канале Кадырова, Джамбеков говорит, что скрылся с места аварии, поскольку находился в шоковом состоянии, и извиняется перед родными жертв. А затем извиняется перед Кадыровым.

"После обращения Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, я понял, что так дальше не может продолжаться и сегодня явился с повинной. Извиняюсь перед ним, что так все произошло", - говорит мужчина.

Сам Кадыров добавил, что Джамбеков готов понести за содеянное "любое наказание, предусмотренное законом".

Накануне вечером Кадыров обратился к Джамбекову в своем телеграм-канале и призвал его срочно явиться в полицию. Как писал глава Чечни, правоохранительные органы подозревают его в причастности к ДТП на Можайском шоссе в Москве, в котором погибли женщина и девочка.

"Я, как и все жители Чечни, решительно и однозначно осуждаю поступок Муслима Джамбекова, который оставил место происшествия. Я напрямую обращаюсь к нему! Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род", - написал Кадыров.

Ранее в Следственном комитете (СКР) сообщали, что 25 марта 2019 года на 16-м километре Можайского шоссе в Москве столкнулись "Мерседес-Бенц" и "Нива". В результате находившиеся в "Ниве" женщина и несовершеннолетняя девочка погибли, а водитель "Мерседеса" скрылся с места происшествия.

В ведомстве отмечали, что уголовное дело, возбужденное по факту аварии, было передано из полиции в СКР.

Media playback is unsupported on your device За что извиняются перед Рамзаном Кадыровым

Джамбеков - не первый уроженец Чечни, который выступает с публичным покаянием после возмущений Кадырова. Осенью прошлого года видео с извинениями записал Турпал Хасиев, который бросил банку в подростков со словами "Ахмат"- сила".

Как и в случае с Джамбековым, видеоролик появился всего через несколько часов после обращения главы Чечни.