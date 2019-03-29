"Российская фальшивка умерла": Трамп подвел итог расследования Мюллера

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Президент США Дональд Трамп провел первый митинг после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Он назвал "больными людьми" демократов, настаивающих на существовании сговора между ним и Россией.

Спустя неделю после официального завершения расследования, напряжение между демократами и республиканцами в США только усилилось. Пока Трамп говорит о победе над "больными людьми", оппозиция в конгрессе продолжает изучать, как Россия могла повлиять на американских избирателей.

Резюме почти двух лет работы Мюллера представил в минувшее воскресенье, 24 марта, генпрокурор Билл Барр. Будет ли расследование обнародовано целиком, пока неизвестно. Известно, что следов сговора Трампа или его команды с Кремлем обнаружено не было, хотя попытки вмешаться в американские выборы со стороны России имели место.

Согласно выводам Мюллера, "связанные с Россией люди" предлагали помощь Трампу. Как считает команда спецпрокурора, российская "фабрика троллей" бизнесмена Евгения Пригожина (он отрицает причастность к ней) провела кампании в соцсетях с целью посеять рознь в обществе, а военная разведка взломала сервера Демпартии США и помогла распространить электронную переписку руководства штаба Хиллари Клинтон. Россия все обвинения отвергает.

"Эти люди больные"

Выступая перед своими сторонниками в Гранд-Рапидс, штат Мичиган, Трамп под аплодисменты и одобрительные крики толпы объявил, что "с иллюзией сговора покончено".

"После трех лет лжи, клеветы и сплетен российская фальшивка, наконец, умерла", - сказал президент США. С трибуны он назвал расследование Мюллера попыткой подорвать его "историческую победу на выборах".

"[Это был] продуманный обман, они хотели уничтожить движение, которого страна еще никогда не видела, - заявил президент, обращаясь к своим сторонникам. - Мы победили испорченный истеблишмент, и это сводит их с ума".

Украсть его победу, по словам президента, пытались демократы и распространяющие фейки СМИ. "Эти люди больные", - объявил он со сцены. Под крики "Посадить их!" он заявил, что "нечестные журналисты" и политики-демократы должны быть привлечены к ответственности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Послушать выступление Трампа в Гранд-Рапидс пришли тысячи его активных сторонников

Примерно так же Трамп комментировал результаты расследования Мюллера всю неделю в "Твиттере". Он писал о полном оправдании, говорил, что СМИ два года "продвигали иллюзию сговора с Россией, зная, что сговора не было", и радовался падению рейтингов Си-эн-эн.

"Вред, нанесенный нашей стране, заставляет задуматься о том, что они сделали, о потерянном времени", - заверил Трамп собравшихся на митинге.

Под гул толпы, которая распевала "Еще четыре года!" (имея в виду следующий президентский срок для Трампа), глава государства задал слушателям риторический вопрос: "Какого черта Россия имеет какое-то отношение к моей кампании?"

"Русские предлагали грязь на Клинтон. Это ненормально"

Этим же вопросом в четверг, 28 марта, задавались в конгрессе. Постоянный комитет Палаты представителей США по разведке, возглавляемый демократом Адамом Шиффом, провел слушания на тему "Тактика Путина: использование Кремлем олигархов, денег и разведки в 2016-м и после".

Шифф объявил, что комитет решил провести открытое заседание, чтобы предоставить американской публике понимание того, как Кремль использует финансовые рычаги и коррупцию в качестве своих инструментов во внешней политике.

У республиканцев оказались другие планы - слово взял зампред комитета Девин Нуньес, потребовавший, чтобы Шифф ушел в отставку с поста главы комитета.

По словам Нуньеса, демократ, вместо того чтобы заниматься своими прямыми обязанностями (надзором за разведывательными службами), использовал комитет для нападения на политических оппонентов.

Его однопартиец Майк Конавэй поставил Шиффу на вид, что тот продолжает говорить о сговоре Трампа с Россией, хотя в ходе расследований его выявить не удалось.

"Похоже, что вы распространяете ложную информацию. Это наносит ущерб нашему комитету и правительству Соединенных Штатов", - раскритиковал Шиффа республиканец.

"Русские предлагали грязь [на Клинтон], вы можете думать, что это о'кей, - ответил на это демократ Шифф. - Сын президента не позвонил в ФБР, когда ему поступило такое предложение. Он вместо этого сказал, что хотел бы получить помощь от русских. Можете думать, что это о'кей, и вы можете думать, что это нормально, когда единственным его разочарованием от этой встречи было то, что "грязь" была недостаточно хороша, но я так не думаю".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демократ Адам Шифф в начале слушаний столкнулся с резкой критикой со стороны республиканцев

Демократ подразумевал встречу Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Трамп-тауэр в Нью-Йорке летом 2016 года.

Бывший юрист Трампа-старшего Майкл Коэн утверждал, что кандидат в президенты знал о подготовке встречи своего сына с Весельницкой и что российская делегация обещала предоставить компромат на Клинтон.

Трамп, его сын и Весельницкая это отрицают. Через некоторое время после встречи в Нью-Йорке проект Wikileaks опубликовал электронную переписку руководства Демпартии США. Считается, что публикация нанесла удар по предвыборному рейтингу Клинтон.

Встреча фигурировала в расследовании Мюллера, но обвинений по ее итогам так никому предъявлено и не было.

Позднее на митинге в Мичигане Трамп назвал Шиффa "заморышем", сказав, что никогда не видел человека "с такой тонкой шеей". До этого он призывал конгрессменов заставить Шиффа уйти в отставку из палаты представителей.

Шифф же отказался продолжать дискуссию с республиканцами и вернулся к теме слушаний. На них в комитет по разведке пришли бывший посол США в России в 2012-2014 годах Майкл Макфол, оперативник ЦРУ на пенсии Стивен Холл, 30 лет проработавший в управлении и руководивший операциями в России, вице-президент Центра международных стратегических исследований Хизер Конли и старший директор Центра по защите демократии Эрик Лорбер.

"США недооценивают Путина"

Больше всех говорил Макфол.

"Нацбезопасность отличается от вопросов политики, здесь нет победителей и проигравших, - заявил он. - Нацбезопасность - это не вопрос политики. Русские атакуют США, и если мы не сплотимся, не поймем этого, не выработаем двухпартийную стратегию, чтобы сдерживать Путина, мы ослабнем".

Бывший посол считает, что "США недооценивают Путина". "Путину нужен внешний враг, и это мы", - сказал он.

По его словам, Россия "нарушила американский суверенитет в 2016 году" во время президентских выборов, чтобы попытаться повлиять на политические предпочтения американцев. "Они провели усиленную кампанию с использованием своей разведки, американских соцсетей и российских медиа", - заявил бывший посол.

Отвечая на вопрос Би-би-си о том, так ли значительно было влияние российских СМИ и "фабрики троллей" во время выборов 2016 года, Макфол сказал, что "надо смотреть на общую картину", не фокусируясь на конкретных изданиях и телеканалах.

"В особенности публикация писем нацкомитета Демпартии имела большое влияние на результаты голосования. Некоторые данные соцопросов это подтвердили, - пояснил Макфол. - Я не думаю, что мы можем отдельно посчитать значение влияния России, потому что было слишком много факторов".

Больше всего бывшего посла в России беспокоит то, что США "не сделали почти ничего, чтобы предотвратить такие атаки в 2020 году".

Участники слушаний затронули и тему расстановки сил в российском истеблишменте. Шифф попросил Макфола рассказать о влиятельности пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Коэн на слушаниях в конгрессе говорил, что Трамп, будучи кандидатом в президенты, планировал строительство Трамп-тауэр в Москве. Бывший юрист президента рассказал, что обсуждал строительство Трамп-тауэр с Феликсом Сейтером - американцем российского происхождения, давним знакомым Трампа.

Сейтер, согласно этой информации, пытался связать Коэна с Песковым, чтобы тот помог через Кремль одобрить сделку по покупке земли под небоскреб в районе "Москвы-Сити". С Песковым Коэн так и не поговорил, проект по строительству башни Трампа в России свернули.

"Он не просто пресс-секретарь Путина, он очень близкий советник Путина", - прокомментировал ситуацию Макфол. Он при этом признал, что довольно наивно звонить Пескову, чтобы провести через него какую-либо сделку.

Бывший сотрудник ЦРУ Холл в разговоре с Би-би-си сказал, что для борьбы с иностранным влиянием нужно на законодательном уровне отрегулировать работу американских медиаплатформ.

"Здесь встает вопрос со свободой слова: как ее можно регулировать? - добавил он. - Но нужно что-то делать".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На слушаниях присутствовали бывший посол США в России Майкл Макфол (слева) и оперативник ЦРУ на пенсии Стивен Холл, руководивший операциями в России

Говоря о связях Трампа с Россией, экс-посол Макфол отметил, что "никогда не говорил, что Трампу помогли избраться русские".

"Я лишь считаю, что неправильно встречаться с русскими ради получения компромата на другого кандидата, неправильно просить Россию красть информацию у своего соперника, неправильно вести бизнес с иностранными государствами, если ты избираешься в президенты", - сказал он.

Макфол добавил, что хотел бы увидеть доклад Мюллера целиком - на данный момент, опубликовано только четырех-страничное резюме генпрокурора.

"Мы сделаем выводы сами"

Именно то, что выводы Мюллера не обнародованы целиком, остается главным аргументом противников Трампа в полемике о наличии или отсутствия сговора с Россией.

Доклад, который, по данным американских СМИ, насчитывает более 300 страниц, генпрокурор обещал опубликовать в начале апреля, когда закончит его редактировать. Трамп публично говорил, что не против публикации итогов расследования без купюр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Генпрокурор Билл Барр решил, что собранных доказательств недостаточно для того, чтобы обвинить Трампа в воспрепятствовании правосудию

Если о связях кампании Трампа с Россией, Мюллер сделал однозначный вывод (он их не нашел), то на вопрос о том, препятствовал ли президент правосудию, спецпрокурор отвечать не стал.

"В этом докладе нет заключения о том, что президент совершил преступление, но он его не оправдывает", - написал Мюллер (его вывод процитировал в коротком резюме генпрокурор Барр).

Обвинения в том, что Трамп препятствует правосудию, возникли после того, как он уволил директора ФБР Джеймса Коми, который и начинал расследование о российском вмешательстве.

Мюллер представил все собранные улики по этому вопросу, но выводов делать не стал, оставив их Барру, а Барр решил, что собранных спецпрокурором доказательств недостаточно для того, чтобы обвинить Трампа в воспрепятствовании правосудию. Такое обвинение открыло бы демократам путь к импичменту президента.

Демократы обвинили Барра в предвзятости и потребовали предоставить им для изучения доклад Мюллера целиком.