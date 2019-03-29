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Специалисты, которые занимаются расследованием катастрофы авиалайнера Boeing 737 Max в Эфиопии, пришли к предварительному выводу, что перед тем, как самолет спикировал и врезался в землю, на бортовом компьютере сработала программа, которая корректировала действия пилотов в фоновом режиме.

Такой вывод они сделали, изучив бортовые самописцы, сообщает издание Wall Street Journal.

Ранее эксперты указывали, что программа могла стать причиной авиакатастрофы, однако никаких доказательств пока не было опубликовано.

Теперь, по данным издания, следствие выяснило, что программа как минимум сработала перед крушением.

Речь идет о программе "Улучшение характеристик системы маневрирования" (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Она предназначена для того, чтобы автоматически, не уведомляя пилота, направлять нос самолета вниз, когда лайнер пытается задрать его (такова особенность новых Boeing 737 Max).

Специалисты предположили, что программа могла сработать по ошибке из-за неисправности датчика угла атаки - прибора, который контролирует положение лайнера в пространстве.

Работу этой системы изучают также в ходе расследования катастрофы "Боинга" индонезийской авиакомпании Lion Air, разбившегося в прошлом году.

Никаких официальных заключений о причастности системы MCAS к этим катастрофам нет.

В корпорации Boeing заявили, что не могут давать комментарии по поводу данных, изложенных в статье Wall Street Journal, поскольку расследование еще не закончено.

В министерстве транспорта Эфиопии сообщили, что видели публикацию и в ближайшее время готовы выпустить комментарий.

Ранее на этой неделе, начавшейся 25 марта, Boeing объявила о том, что намерена доработать программу MCAS.

Крушение "Боинга" в Эфиопии

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км от города отправления.

Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода. В конце октября 2018 года такой же "Боинг" индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Как работает система MCAS?

Из-за особенностей расположения двигателей в Boeing 737 Max компания разработала систему MCAS, которая опускала нос самолета вниз, чтобы избежать потери скорости и сваливания лайнера.

Конструкторы сделали так, чтобы эта система работала в "фоновом" режиме, не сообщая пилоту о своей работе и тем самым не отвелкая его.

Положение самолета система определяла при помощи датчиков "угла атаки" - так в авиации называется угол между направлением движения самолета и тем, куда направлен его нос.

При большом угле самолет, например, может продолжать лететь горизонтально вперед, с задранным вверх носом. В таком положении он будет терять скорость и в конце концов свалится в штопор.

Угол атаки на Boeing 737 измеряют два датчика, которые представляют собой небольшие "флажки" на борту фюзеляжа в носовой части.

Именно неисправность одного из датчиков, говорили эксперты, могла привести к тому, что MCAS ошибочно сочла, что угол атаки самолета увеличился и надо направить лайнер к земле.

Правообладатель иллюстрации Boeing Image caption Все самолеты модели Boeing 737 Max в настоящее время отстранены от полетов

Одни авиационные эксперты упрекают Boeing в том, что MCAS фактически управляла самолетом одновременно с пилотами, которые не подозревали об этом.

Другие говорят, что стандартные процедуры реагирования на подобное странное поведение самолета могли бы исправить ситуацию, поскольку они предусматривали отключение автоматики и переход на полное ручное управление.

Нарастающее недовольство по поводу электронной системы уже довело компанию Boeing до суда.

В Федеральный суд Чикаго поступил иск от семьи одного из погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, гражданина Руанды Джексона Мусони.

Истцы обвиняют Boeing в том, что она допустила ошибки при разработке автоматической системы полетов.

Эксплуатация всех самолетов Boeing 737 Max в мире в настоящее время приостановлена.