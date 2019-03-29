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Парламент Британии в пятницу в третий раз отверг соглашение об условиях выхода Британии из Европейского союза. Перед Британией в полный рост встала перспектива "жесткого брексита" - выхода из ЕС 12 апреля без урегулированных отношений.

"Мы снова не смогли проголосовать за организованный выход из Европейского союза", - сказала после голосования премьер-министр Тереза Мэй.

Против соглашения высказались 344 депутата Палаты общин, за - 286.

Если бы соглашение было одобрено парламентом, Британия покинула бы ЕС 22 мая - таковы были условия отсрочки, которую лидеры стран Евросоюза дали британцам на саммите 21-22 марта.

Теперь британские политики должны до 12 апреля определиться, когда и каким образом они хотят вывести страну из Евросоюза, и хотят ли вообще

Если они этого не сделают, то по умолчанию 12 апреля страна "выпадет" из ЕС без урегулированных отношений. По мнению множества политиков, экспертов и бизнесменов, это будет если не катастрофой, то серьезным потрясением для экономики Британии и ощутимым ударом по экономике Евросоюза.

Ожидаемый экстренный саммит

Председатель Европейского совета Дональд Туск сразу после голосования объявил, что созывает экстренный саммит ЕС.

"Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", - написал Туск в "Твиттере".

"Мы ожидаем, что до того, заранее, чтобы Европейский совет имел время на обсуждение, Британия обозначит путь, каким она намерена двигаться дальше", - сказал Би-би-си высокопоставленный чиновник Евросоюза, пожелавший остаться неназванным.

Парламент Британии уже приступил к попыткам найти альтернативное решение, за которое проголосовало бы большинство членов Палаты общин. Но начало было крайне неудачным.

В среду депутаты голосовали по восьми вариантам дальнейших действий - от быстрого и решительного разрыва с ЕС до отмены "брексита" в одностороннем порядке.

Ни один из восьми вариантов не набрал даже относительного большинства - против каждого из вариантов проголосовало больше депутатов, чем за него.

Больше всего голосов собрали предложения о том, чтобы вынести любое соглашение с ЕС на референдум (268 голосов), о таможенном союзе с ЕС (264 голоса) и предложение оппозиционной Лейбористской партии о таможенном союзе и тесном сотрудничестве с ЕС на других направлениях (237 голосов).

Палата планирует продолжить поиски приемлемого для большинства варианта "брексита" в понедельник - по замыслу автора этой инициативы, депутата сэра Оливера Летвина, дальше парламентарии отберут предположительно два или три наименее непопулярных варианта и будут голосовать уже только по ним.

Летвин и многие другие депутаты надеются, что такие поиски компромисса помогут, по выражению сэра Оливера, "кристаллизации большинства".

Даже если парламент найдет общее решение, оно не будет иметь силы закона или приказа правительству. Но Летвин надеется, что правительство осознает необходимость принять именно тот вариант "брексита", за который - большинство депутатов.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду пообещала депутатам от своей Консервативной партии, что скоро уйдет в отставку, но только если парламент все-таки примет соглашение о выходе из Евросоюза.