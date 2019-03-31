На Украине начались выборы президента. Результат первого тура непредсказуем

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На Украине в воскресенье выбирают президента. Это вторые президентские выборы в стране после Евромайдана, и результат первого тура непредсказуем. В гонке три фаворита, но какая именно пара выйдет во второй тур, сказать сложно.

Избирательные участки на Украине открылись в 8 утра (время совпадает с московским). Сегодня проходит первый тур голосования.

К десяти утра министерство внутренних дел Украины сообщило, что поступило 25 жалоб на избирательный процесс: незаконная агитация, подкуп, фотографирование бюллетеней.

В Киеве службы безопасности усилили охрану аэропортов, вокзалов и других ключевых объектов инфраструктуры, передает корреспондент Би-би-си. С утра по традиции более активно голосуют люди старшего возраста.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал голосовать на выборах президента Украины на велосипеде. Как сообщили в пресс-службе Киевского городского головы, с тренировки он прибыл на избирательный участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна в 8 часов утра. Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и подчеркнул, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций. "Ключевая задача - чтобы выбор каждого украинца был защищен", - сказал мэр Киева.

Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, второй тур состоится 21 апреля. В том, что второй тур все-таки будет, сейчас мало кто сомневается: предвыборные опросы показывали, что ни один кандидат не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Правообладатель иллюстрации Arkhip Vereshchagin/Getty Image caption С утра более активно голосуют люди старшего возраста

На прошлых, внеочередных, выборах в мае 2014 года, как и в этот раз, конкурировали Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Порошенко выиграл в первом туре, набрав 54,7% голосов. Тимошенко стала второй с 12,8%. В этот раз оба снова принимают участие в выборах - вместе еще с 37 зарегистрированными кандидатами.

Такое большое число кандидатов объясняется легкостью процедуры регистрации: кандидаты не должны были собирать никакие подписи за себя. Все, что от них требовалось - принести в ЦИК пакет документов, заполнить декларацию об имуществе и заплатить 2,5 млн гривен (почти 100 тысяч долларов).

Из заметных российской аудитории лиц в выборах принимает участие актер и комик Владимир Зеленский, который уже успел посидеть в президентском кресле, правда, в киношном - в сериале "Слуга народа" он исполнил роль учителя истории, ставшего президентом Украины.

Актер Зеленский в роли настоящего президента обещает в первую очередь дать гражданам возможность ставить властям задачи через референдумы. Действующий президент Украины Петр Порошенко не раз озвучивал свои планы, среди которых - членство страны в ЕС и НАТО. А Юлия Тимошенко пообещала украинцам дешевый газ, высокие зарплаты и низкие ставки по ипотеке.

Правообладатель иллюстрации SERGEI GAPON/Getty Image caption Юлия Тимошенко проголосовала одной из первых

Этих кандидатов объединяет их позиция в отношении России: Тимошенко уверена, что Россия должна компенсировать Украине нанесенный вред, Зеленский признается, что в России ему "просто плохо" выступать, а Порошенко открыто противопоставляет себя Владимиру Путину, называя себя самым нежелательным для российского лидера кандидатом.

Эксперты сходятся во мнении, что у России в этой президентской гонке нет "своего" кандидата, но в определенной степени Владимиру Путину будет "удобнее" сотрудничать с Юрием Бойко, который в ходе своей кампании обещал восстановить отношения с Россией и пойти на переговоры со всеми сторонами конфликта в Донбассе.

Именно Бойко незадолго до выборов в компании главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука прилетел в Москву, где встретился с премьером Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/Getty Image caption Если сложить все бюллетени вместе, то полоса будет как расстояние между Киевом и столицей Уругвая

Впервые в выборах участвует такое количество кандидатов - 39. Из-за этого избирательный бюллетень составляет 80 сантиметров в длину и 20 - в ширину. А площадь всех напечатанных бюллетеней - 5 квадратных километров.

"Если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 километра - такое расстояние между Киевом и столицей Уругвая", - ранее говорила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Ожидается, что предварительные результаты национального экзитпола - опроса избирателей на выходе из участков - объявят уже в 19:45, а окончательные - около 23:00.