Медведев впервые прокомментировал дела Абызова, Ишаева и Калви

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Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", заявил, что у него не было претензий к работе экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей. Уголовное дело Абызова он связал с конфликтом с кредиторами.

"Это была серьезная и важная для страны работа", - прокомментировал премьер деятельность Абызова на посту министра.

"А коммерческая деятельность его [Абызова] мне неизвестна, но я действительно слышал, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил вот такое уголовно-правовое развитие", - сказал Медведев. Он добавил, что, "наверное, это плохо", но другого варианта развития ситуации, которая не была урегулирована до суда, не существует.

Говоря о деле в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в хищении 5 млн рублей у "Роснефти", Медведев отметил, что "каких-то особых комментариев на сей счет тоже нет". Он добавил, что Ишаев давно ушел с госслужбы. "Надеюсь, что правоохранительные органы, следствие и суд в этом вопросе разберутся", - сказал премьер.

В деле же основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, по мнению Медведева, лежит "конфликт акционеров, который получил вот такое разрешение".

Дело Михаила Абызова

Медведев впервые прокомментировал уголовное дело в отношении своего подчиненного Абызова, которого суд арестовал в среду 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей и создании преступного сообщества;

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети" (производят и передают электричество в Новосибирской области);

В созданное Абызовым преступное сообщество, как считают следователи, входили Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев - бывшие топ-менеджеры компаний, связанных с экс-министром;

Абызов занимал пост министра с мая 2012 по май 2018 года. Он не признает себя виновным; защита предлагала суду отпустить его под залог в 1 млрд рублей и поместить под домашний арест;

За экс-министра лично поручились Аркадий Дворкович, Анатолий Чубайс, а также актрисы Ксения Раппопорт и Чулпан Хаматова.

Дело Виктора Ишаева

Бывший губернатор Хабаровского края и экс-вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев обвиняется в хищении у нефтяной компании 5 млн рублей в составе организованной группы;

По версии следствия, с 2014-го по 2017 год Ишаев злоупотребил доверием руководства нефтяной компании и сдал в аренду для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае помещения принадлежавшей ему компании площадью свыше 280 кв. м "по явно завышенной стоимости";

Защита назвала сумму ущеба "смехотворной"; Ишаев заявил, что готов выплатить залог в 15 млн рублей;

71-летнего Ишаева отправили под домашний арест в четверг 28 марта; свою вину он не признает;

Уголовное дело было инициировано службой безопасности "Роснефти".

Дело Майкла Калви