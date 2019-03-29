Умер бывший главред журнала "Коммерсант-Власть" Максим Ковальский

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Бывший главный редктор журнала "Коммерсант-Власть" и проекта Openspace.ru Максим Ковальский умерн на 55-м году жизни. О его смерти сообщила газета "Коммерсант".

Издание отмечает, что Ковальский проработал в издательском доме "Коммерсант" почти 30 лет. За это время он не только работал выпускающим редактором газеты "Коммерсант" и журнала "Власть", но и участвовал в создании самого бренда "Коммерсант".

Последние несколько лет Ковальский боролся с онкологическим заболеванием.

Максим Ковальский родился в Москве в 1964 году. В "Коммерсант" он пришел в 1990 году и восемь лет спустя стал выпускающим редактором, а еще год спустя возглавил журнал "Власть".

В конце 2011 года Ковальский был уволен. Причиной стала появившаяся в журнале статья "Яблочный пуй", проиллюстрированная фотографией с грубым высказыванием в адрес Владимира Путина. Это вызвало резкое недовольство владельца издательского дома "Коммерсант" Алишера Усманова.

После увольнения из "Коммерсанта" Ковальский возглавил проект Openspace.ru. Однако уже в 2013 году тот закрылся, и Ковальский вернулся в "Коммерсант" на должность креативного директора.