РБК удалило комментарий главы "Ростеха" о недвижимости в Испании. Почему?

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostianov/TASS Image caption В "Ростехе" сначала разослали журналистам комментарий о расследовании, но затем по неизвестным причинам отозвали

Издание РБК удалило заметку с комментариями главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова о расследовании объединения журналистов OCCRP, посвященном недвижимости его друзей и родственников в Испании.

В объяснении редакции отмечается, что она действительно получила "драфт пресс-релиза" "Ростеха".

"Но еще до согласованного времени публикации на сайте РБК пресс-служба госкорпорации уведомила редакцию об отзыве релиза", - говорится в тексте.

Материал с комментарием "Ростеха" все же был опубликован из-за "технической ошибки", объяснили в РБК.

В комментариях к посту в "Фейсбуке" соавтора расследования, журналистки OCCRP Олеси Шмагун, заметившей, что публикация со словами Чемезова была удалена, главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов пояснил, что комментарий рассылался журналистам под определенное время публикации, но затем его по неизвестным причинам отозвали.

"Мне заодно даже на мобильный позвонили. И это при том что я никакого комментария даже не заметил в своей почте и уж тем более не публиковал", - добавил он.

Консорциум журналистов OCCRP опубликовал расследование в четверг, 28 марта. В нем рассказывалось о поселке С'Агаро на испанском побережье Коста-Брава, в котором живут родственники и окружение Чемезова.

Что было в комментарии "Ростеха"?

В ответе Чемезова, который появился на сайте РБК в пятницу, 29 марта, говорилось, что в расследовании есть "некоторые реальные факты", но авторы преднамеренно смешали их с "домыслами и некорректными оценками".

Чемезов заявил, что деятельность его близких "не связана с активами и бизнесом госкорпорации".

Он добавил, что не обеспечивает свою падчерицу Анастасию Игнатову, жену Екатерину Игнатову и Людмилу Рукавишникову (авторы расследования предположили, что она приходится тещей главе "Ростеха").

"Это женщины с активной жизненной позицией, они занимаются бизнесом, вкладывают средства в различные проекты и получают соответствующий доход", - говорилось в комментарии Чемезова.

О чем говорилось в расследовании?

Самый известный из упомянутых в расследовании OCCRP знакомых Чемезова - сын бывшего топ-менеджера "Ростеха", а ныне губернатора Самарской области Владимира Артякова Дмитрий.

С женой Юлией он в 2014 году приобрел две виллы у 80-летней пенсионерки Анны Курепиной. Она, в свою очередь, в 2008-2009 годы приобрела эту недвижимость с помощью кредитов на 12,2 млн евро от компании Delco Networks, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Эта компания является частью офшорной схемы российского инвестбанка "Тройка Диалог"; о ней OCCRP подробно рассказал в начале марта.

По данным консорциума, в августе и октябре 2010 года Курепина получила от офшорных компаний "Тройки" еще 2,5 млн долларов (цель получения денег в расследовании не указана).

Курепина на момент покупки недвижимости была зарегистрирована в той же самой квартире, что и Владимир Артяков.

Артяков, который с 1997 года работает на госслужбе либо в госкомпаниях, - давний знакомый Чемезова. Он назначался его заместителем в 1999 году во ФГУП "Промэкспорт", позже - в "Рособоронэкспорте" и "Ростехе".

Чемезов, в свою очередь, давно знаком с президентом России Владимиром Путиным. В 1980-х годах Чемезов и Путин находились на службе в КГБ в Дрездене, жили в одном доме и дружили семьями.

В 1996 году Чемезов стал главой отдела внешнеэкономических связей управделами президента России. Путин в то время был заместителем управделами.

Соседкой Артяковых в Испании, судя по документам, является Анастасия Игнатова, преподающая в МГИМО.

Она приобрела дом в 2017 году со скидкой у зарегистрированной в Лихтенштейне компании Societe Immobiliere Elsamex. Не известно, кто стоит за этой фирмой. Ее сторону в сделке по недвижимости представляла сестра руководителя одной из "дочек" "Ростеха", говорится в расследовании.

С'Агаро посещали и другие соседи и знакомые Чемезова из Москвы, пишет OCCRP.

Среди них называют семью акушера-гинеколога и основателя сети клиник "Мать и дитя" Марка Курцера, семью основателя "Тройки Диалог" Рубена Варданяна.

Куцеры, Варданяны, Чемезовы и Артяковы дружат семьями, пишут журналисты. Младшие дети друзей общаются друг с другом в соцсетях и публикуют совместные фотографии с отдыха, в то время как отцы и старшие дети ведут совместный бизнес.