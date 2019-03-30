Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Тур из 17 концертов должен был стартовать в Майами 20 апреля

Группа Rolling Stones отложила запланированный концертный тур по США и Канаде в связи с болезнью Мика Джаггера.

В заявлении музыкантов говорится, что врачи рекомендовали 75-летнему Джаггеру отказаться от выступлений, поскольку ему необходим курс лечения.

Тур должен был начаться 20 апреля в Майами, после чего музыканты планировали давать концерты по всей Северной Америке и завершить турне в канадском Оро-Медонте 29 июня.

Всего за это время должно было состояться 17 выступлений.

"Я ненавижу себя за то, что так подвожу вас, я страшно огорчен, что вынужден отложить турне. Приложу все силы к тому, чтобы как можно скорее вернуться на сцену", - с такими извинениями обратился Джаггер к своим фанатам в "Инстаграме" и "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джаггер обещает своим фанатам, что вернется на сцену, как только поправится

В заявлении, опубликованном в журнале Rolling Stone, промоутер группы сообщил, что Джаггер полностью поправится и сможет вернуться на сцену как можно быстрее, но не стал уточнять, чем именно болен музыкант.

Мировое турне группы под названием No Filter официально стартовало еще в 2017 году концертом в Гамбурге.

Остаток 2017-го и весь 2018 год музыканты выступали на площадках Европы и Великобритании, после чего объявили о начале американского и канадского этапа в ноябре 2018 года.

Промоутеры тура AEG Presents/Concerts West советуют фанатам не терять свои билеты, поскольку они будут действительны на концерты после утверждения новых дат.