Израильские танки открыли огонь в ответ на ракетный обстрел из Газы

Media playback is unsupported on your device Год массовых протестов: что происходит на границе сектора Газа?

Израильские танки открыли огонь по нескольким позициям движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

По данным пресс-службы, в ночь на воскресенье из сектора Газа было произведено несколько пусков ракет по территории Израиля. Всего было выпущено пять снарядов, ни один из них не попал в населенные районы. Пострадавших в результате обстрела нет.

В свою очередь израильские танки открыли огонь по позициям ХАМАС в Газе. Информации о результатах обстрела пока нет.

За несколько часов до обстрелов в секторе Газа около 40 тысяч человек вышли на очередную акцию протеста "Великий марш возвращения" к забору, отделяющему сектор от Израиля. Регулярные акции под таким названием проходят уже ровно год.

Представитель армии обороны Израиля заявил, что субботняя акция прошла спокойно. В свою очередь власти Газы утверждают, что во время акции были застрелены три 17-летних палестинских подростка, однако официально это не подтверждено.

Так называемый "Марш возвращения" начался ровно год назад - 30 марта 2018 года - и с тех пор проходил каждые выходные. Участники акций протеста требуют возвращения беженцев и их потомков на территории, которые теперь принадлежат Израилю.

За год демонстраций погибло около 200 палестинцев и тысячи были ранены, а в сторону Израиля из сектора Газа были запущены тысячи ракет шаров с зажигательной смесью, вызвавших пожары и разрушения.

ООН обвиняет Израиль в использовании чрезмерной силы против мирных демонстрантов. Израиль заявляет, что имеет право на самооборону и защищает свои границы. Обе стороны отказываются от прямых мирных переговоров.

В начале этой недели противостояние вновь обострилось. Причиной стала ракета, запущенная из сектора Газа и разрушившая жилой дом к северу от Тель-Авива. Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

На кадрах, которые распространили израильские власти, видно, что ракета проломила крышу одноэтажного дома. При попадании были частично разрушены стены, выбиты окна и двери, повреждены стоявшие рядом машины.

В ответ Израиль нанес серию ударов по целям в секторе Газа. Как заявили представители израильской армии, среди целей был офис политического руководителя ХАМАС и штаб военной разведки этой исламистской группировки.