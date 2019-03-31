Первые экзитполы выборов президента Украины: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

Правообладатель иллюстрации Empics Image caption Вероятнее всего, во втором туре встретятся Зеленский и Порошенко

На Украине закрылись избирательные участки и опубликованы первые экзитполы. "Национальный экзитпол" предсказывает выход во второй тур комика Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.

"Национальный экзитпол" организован фондом "Демократические инициативы". Опрос избирателей на выходе из избирательных участков провели Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова.

Согласно данным "Национального экзитпола" первое место занял комик Владимир Зеленский - 30,4% опрошенных социологами избирателей сказали, что отдали за него свой голос. В голосовании за действующего президента Украины Петра Порошенко признались 17,8% избирателей. Еще 14,2% сказали, что выбрали лидера "Батьковщины" Юлий Тимошенко.

Это значит, что во второй тур, вероятнее всего, выйдут Порошенко и Зеленский.

Экзитпол телеканала "112 Украина" показал такое же распределение мест: 30,7% у Зеленского, 18,6% у Порошенко и 13,9% у Тимошенко.

Интрига в первом туре президентских выборов на Украине сохранялась до последнего момента. По данным социологических опросов, до последнего момента более 20% избирателей не определились в своих симпатиях. Зеленский занимал первое место в большинстве опросов, которые проводжили разные социологи. Однако интрига "номера два" сохранялась: кто-то пророчил второе место Тимошенко, кто-то Порошенко.

Проведенный в конце января опрос Центра Разумкова, центра "Социс" и Киевского международного института социологии показал: по мнению 71% украинцев, события в стране развиваются в неправильном направлении, 61% убеждены, что страна нуждается в изменениях.

Второй тур президентских выборов в Украине должен пройти 21 апреля.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Что подвело Тимошенко?

Тимошенко долго обладала самым высоким электоральным рейтингом среди всех кандидатов в президенты, но в январе этого года неожиданно уступила пальму первенства шоумену Зеленскому.

По мнению политологов, Тимошенко удалось мобилизовать свой "ядерный электорат", но этого оказалось недостаточно для успеха в первом туре. Нужно было заручиться поддержкой молодых избирателей.

Но против Тимошенко сыграли ассоциации со "старым поколением" политиков.

Проведенный в конце января опрос Центра Разумкова, центра "Социс" и Киевского международного института социологии показал: 66% украинцев считают, что стране нужны новые политические лидеры - те, кто еще не оказывался у власти.

Тимошенко также припомнили "газовые соглашения", подписанные с Владимиром Путиным в 2009 году. Не сыграли на руку политику и обвинения в популизме. Тимошенко пообещала радикально снизить тарифы или вернуть украинцам вклады Сбербанка СССР.

СМИ подозревают, что на провал Тимошенко также частично повлияло и то, что в избирательном бюллетене был человек, чьи инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами Юлии Тимошенко. Речь о депутате парламента Юрии Тимошенко. Часть тех, кто собирался голосовать за Юлию Тимошенко могли по невнимательности поставить галочку напротив фамилии бывшего бойца Нацгвардии из Ивано-Франковской области