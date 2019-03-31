"Открытая Россия" Ходорковского самоликвидировалась. Почему?

Движение "Открытая Россия" прекратит работу. Но в России появится общественная организация с тем же названием.

Конференция российского общественного сетевого движения "Открытая Россия" приняло решение ликвидировать его.

"Открытая Россия" закрыта, ради защиты своих участников от незаконных преследований," - пояснил основатель организации Михаил Ходорковский в своем "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @mich261213 Открытая Россия закрыта, ради защиты своих участников от незаконных преследований. Новая организация подана на регистрацию в Минюст. До регистрации мы продолжим работать в рамках образовательного, правозащитного и избирательного проектов. pic.twitter.com/n3WBEQ461E — Ходорковский Михаил (@mich261213) 31 марта 2019 г.

В середине марта против бывшего координатора движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге Максима Верникова возбудили уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Это было второе дело, возбужденное по данной статье в России.

Media playback is unsupported on your device "Обыски начались в 7 утра": второе уголовное дело за "нежелательные организации"

Первое уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации было возбуждено в январе 2019 года также против представителя "Открытой России" - ростовской активистки, члена федерального совета движения Анастасии Шевченко. Основанием для этого послужило то, что она привлекалась к административной ответственности за участие в собраниях и митингах.

23 января суд отправил Шевченко под домашний арест. Адвокаты просили не заключать активистку под стражу. Они аргументировали это тем, что, находясь под арестом, она не могла обеспечить уход своей дочери, которая жила в интернате для детей с особенностями развития. 30 января девочка попала в больницу с обструктивным бронхитом, на следующий день умерла.

Как сообщила Би-би-си пресс-секретарь "Отрытой России" Наталья Грязневич, сегодня в Риге проходит первая конференция новой российской общественной организации под названием "Открытая Россия" (РОО "Открытая Россия"). Ее учредителями стали 15 человек - в том числе председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. По словам Грязневич, среди учредителей нет Михаила Ходорковского, так как подписание документов происходило в Москве.

На конференции будет избран совет и председатель новой организации. "Мы хотим, чтобы не было прямой связки между новой организацией и движением. Она не является правопреемницей," - пояснила Би-би-си Грязневич. По планам создателей, у организации будет 48 региональных отделений - пока в минюст поданы документы о создании 44.

Нежелательная "открытка"

Учредительная конференция движения "Открытая Россия" состоялась в Хельсинки 12-13 ноября 2016 года. На ней председателем движения на полгода был избран Михаил Ходорковский, в 2018 году этот пост занял активист Андрей Пивоваров. Движение действовало в форме общественного объединения без регистрации.

В 2015 году в России был принят закон о "нежелательных организациях". В апреле 2017 года генпрокуратура причислила к ним две британские организации, связанные с Михаилом Ходорковским, - OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement (Общественное сетевое движение "Открытая Россия").

Российское движение "Открытая Россия" запрещено не было. Официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявлял, что признание "Открытой России" нежелательной организацией касается британской организации "Открытая Россия" и не отразится на работе общественно-сетевого движения организации в России.​

Однако на активистов движения начали составлять административные протоколы по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП).

Если человек дважды в течение года привлекался к административной ответственности по этой статье, против него может быть возбуждено уже уголовное дело (284.1 УК РФ). Наказание в таком случае предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как пояснил Би-би-си Андрей Пивоваров, прокуратура связывает сетевое движение и британские организации, которые признаны нежелательными, но претензии прокуратуры в "Открытой России" не признают.

"Между ними [британскими организациями и сетевым движением] нет связи, кроме какой-то эфемерной схожести названия. Но раз это не убеждает, мы решили ликвидировать движение, чтобы защитить активистов," - пояснил Пивоваров. Протокол о ликвидации также будет подан в минюст, добавил Пивоваров.