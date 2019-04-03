В России ввели электронный СНИЛС. Некоторые видят в этом приближение конца света

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С 3 апреля россиянам больше не будут выдавать карточки пенсионного страхования (СНИЛС) - пластиковый носитель заменят на персональный электронный номер. Против этого выступает часть православных верующих, усматривающих в законе о переходе на электронный номер признак приближающегося апокалипсиса.

Новый закон уточняет правила получения СНИЛС и пользование госуслугами. Теперь по персональному электронному номеру граждане смогут обращаться за госуслугами - это упростит процедуру выдачи СНИЛС. "Это упрощение процедур, чтобы уменьшить хождение по инстанциям. Для того, чтобы осуществить упрощение обмена информацией между налоговой службой, и различного рода регистрационными процедурами", - пояснил нововведение сенатор Валерий Рязанский.

Для некоторых верующих новый закон является предвестником конца света.

"Электронный концлагерь"

Глава воронежского "Комитета в защиту семьи и нравственности" Валентина Пащенко не пользуется банковскими картами, выступает против сбора биометрии банками и государственными органами и введения электронных трудовых книжек.

Когда все данные на человека будут содержаться в одной системе, "неугодных людей" можно будет просто от системы отключить, аргументирует активистка свою позицию Би-би-си.

В конце марта она организовала в Воронеже митинг против принятия закона, по которому россиянам больше не будут выдавать привычные зеленые карточки пенсионного страхования СНИЛС: теперь номера страхования будут сохраняться в электронной системе, найти их можно будет по номеру паспорта.

Митинг православных активистов собрал около 80 человек, рассказала Пащенко. А после митинга она организовала конференцию: там, по ее словам, было уже 400 человек.

"Раньше пенсионные накопления, а теперь вся-вся информация о человеке, его имуществе, социальных правах, сведения о детях, сведения из школы и поликлиники, о зарплатах, пенсиях - вся база данных на человека будет скапливаться на электронном номере", - негодует Валентина Пащенко. Она беспокоится еще и из-за того, что мошенники могут взломать электронные системы государства и получить личные данные граждан.

"Этот персонифицированный номер мы называем клеймом. Когда наших дедов отправляли в концлагерь, им номер присваивали, а не по имени называли, а сейчас нам хотят вернуть этот электронный концлагерь", - говорит активистка.

Одиночные пикеты против закона об отмене СНИЛС прошли также в Петербурге и Москве. В Липецке 2 апреля православные активисты устроили молитвенное стояние против нового закона.

Image caption Некоторые находят "числа дьявола" не только в штрих-кодах, но и на странице собственного паспорта

Глава движения "Родительский отпор" Николай Мишустин представляет интересы верующих, отказывающихся от получения идентификационных номеров. Он утверждает, что обращение против нового закона подписали более 40 тысяч человек из разных городов России.

"До этого времени все желающие могли получать госуслуги как традиционным способом, так и электронным, - заявляет активист. - Этот закон оставляет только электронную форму предоставления услуг путем обязательного СНИЛСа, а согласие на сбор и обработку персональных данных он вообще отменяет. Это вопиющее нарушение конституции".

Он считает, что новый закон нарушает и другие нормы законодательства, например, о том, что вся информация о человеке не может содержаться в одной базе данных. Без электронного номера россияне не смогут получить государственные услуги, а значит, будут ущемлены в правах, заявляет Мишустин.

Вестник апокалипсиса

Участники воронежской конференции, по словам Пащенко, обратились к патриарху Кириллу: они попросили благословить проведение крестных ходов против законопроекта и предать анафеме "лоббистов явно антихристианских инициатив".

Опасения православных активистов связаны не только с процедурой сбора персональных данных: дело в том, что они опасаются в принципе присвоения каких-либо личных номеров и любой подмены имени числом.

Противники цифровизации ссылаются на пророчество Иоанна Богослова: "Малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть".

Таким образом, делают вывод противники индивидуальных номеров, новый закон о СНИЛС - это предвестник апокалипсиса. Некоторые люди находят "числа дьявола" не только в штрих-кодах, но и на каждой странице собственных паспортов.

Валентина Пащенко уверяет, что закон о СНИЛС противоречит официальной позиции Русской православной церкви.

Правда ли Церковь против электронного документооборота?

В Русской православной церкви знают об обеспокоенности среди верующих различными инициативами по введению идентификационных номеров, рассказал Би-би-си пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. "В Церкви существуют документы о том, как относиться к таким инициативам, и письма с выражением обеспокоенности верующих продолжают поступать в патриархию, но касательно именно этого закона пока не могу дать комментарий", - сказал Волков. В синодальном отделе по связям с обществом и СМИ отказались комментировать позицию РПЦ по данному законопроекту.

В 2013 году Архиерейский собор РПЦ заявил, что считает недопустимым "любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов". В январе 2019 года, выступая в Госдуме, патриарх Кирилл призвал депутатов учитывать желание граждан отказаться от электронных документов.

"Современный прогресс несет в себе опасности и, в первую очередь, для свободы человека. Потому что подлинная свобода не предполагает глобального контроля над человеческой личностью — глобальный контроль предполагает апокалиптическая перспектива развития человеческого рода. Когда мы говорим, на основании Священного писания, что придет Антихрист, мы имеем в виду систему глобального контроля, осуществляемого из одного центра и даже одной личностью", - заявил патриарх.

Правообладатель иллюстрации Malyshev Nikolai / Tass Image caption Активисты движения "За право жить без ИНН" пикетируют Госдуму. 2001 год

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов сказал Би-би-си, что в Госдуму поступало множество обращений от верующих с критикой законопроекта, и депутаты старались учесть опасения верующих в своих поправках.

"Мы запросили позицию РПЦ, и эта позиция была высказана очень осторожно, но не радикально против, и однозначности в ней не было", - говорит депутат.

Против документов

В России всегда существовала группа верующих, которая противилась введению новых документов из-за страха приближающегося апокалипсиса, говорит религиовед Алексей Гайдуков.

"Когда вводили паспорта еще в царские времена, когда вводились советские паспорта, ИНН и другие документы, где присутствовал номер, они считали, что это проявление пророчества, что всех будут подписывать цифрами и имя зверя будет написано в виде числа", - рассказывает он.

Противники "цифры" есть в России и сейчас - им не нравится не только электронный СНИЛС, но и любой сбор биометрических данных, цифровые системы и даже штрихкоды.

Один из представителей этой группы - православный бизнесмен Василий Бойко-Великий, глава агрохолдинга "Рузское молоко". Все штрихкоды на продукции его холдинга изображаются зачеркнутыми - правда, они все равно считываются кассовыми аппаратами.

Закон России позволяет людям жить без паспорта и ИНН, но сколько таких россиян - посчитать сложно. "Не думаю, что стоит это считать особой проблемой. Всегда есть люди, которые не одобряют нововведения, но им от этого становится жить сложнее, а для государства - это какой-то минимальный процент, который всегда присутствовал", - считает Гайдуков.

"Это какая-то немногочисленная группа, но она влиятельная, поскольку заметная и в ней есть целый ряд авторитетных духовников, - уточняет другой религиовед Роман Лункин. - С одной стороны, это маргинальная группа, а с другой - руководство церкви вынуждено к ней прислушиваться", - говорит он. Лункин отмечает, что эта же группа людей активно участвовала в протестах против фильма "Матильда".

По его словам, представители церкви и патриарх Кирилл стараются успокоить группу противников электронных документов, периодически делая заявления об опасности цифровизации общества. "Но это не противопоставление государству, а скорее, мировой системе контроля личности", - говорит эксперт.

Так ли опасен закон?

В 2016 году правительство России предложило заменить СНИЛС на документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального учета. Индивидуальный лицевой счет будет открыт для тех граждан, которые обратились за муниципальными или государственными услугами. Номер СНИЛС останется идентификатором при предоставлении этих услуг.

Законопроект был принят в первом чтении еще в 2016 году и после этого не рассматривался три года. В марте 2019 году проект закона был утвержден обеими палатами парламента и после этого подписан президентом.

Закон нацелен на "оптимизацию электронного обмена" между ведомствами для получения гражданами государственных услуг, говорится в заключении Совета Федерации к проекту закона.

Новые поправки не вводят новую систему СНИЛС, а уточняют порядок функционирования старой, говорит глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, поправки устанавливают взаимодействие с органами ФМС, чтобы обмениваться данными об изменении фамилии и социального положения. "Второй момент - была уточнена процедура получения СНИЛС и пользования госуслугами", - говорит депутат.

По словам Нилова, при желании можно не заводить идентификационный номер, но люди должны "отдавать себе отчет, что в этом случае будут ограничены в получении соцподдержки".

"Если СНИЛС у них нет и они не требуют мер, которые им государство определило, то они могут его и не получать", - сказал депутат.