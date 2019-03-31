Куда пропал "Спаситель мира"? Шедевр Леонардо да Винчи не могут найти

Правообладатель иллюстрации Carl Court/Getty Images Image caption Аукцонный дом Christie's устроил картине широкую рекламную кампанию перед торгами.

В новом музее в Абу-Даби должны были еще в ноябре показать самую дорогую картину в истории - "Спаситель мира". Теперь сотрудники музея рассказали газетте New York Times, что не знают, где находится полотно.

В начале декабря 2017 года Лувр в Абу-Даби заявил в "Твиттере", что получит картину "Спаситель мира". После долгих споров об авторстве картины, в 2011 году консорциум искусствоведов и исследователей пришел к выводу, что это работа Леонардо да Винчи.

Полотно должны были выставить в Абу-Даби 18 сентября. В начале сентября музей отменил демонстрацию картины и не объяснил причин.

30 марта газета New York Times рассказала со ссылкой на неназванных сотрудников Лувра в Абу Даби о том, что они не знают ничего о местонахождении картины. Лувр в Париже, который дал право использовать свое название музею в Абу-Даби, также не знает о том, где находится "Спаситель мира".

Об этом New York Times сообщила со ссылкой на официальное лицо, знакомое с переговорами с Абу-Даби, свое имя он не называет из-за секретности этих переговоров.

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Французские власти по-прежнему планируют включить "Спасителя мира" в знаковую выставку в Лувре в честь 500-летнюю годовщину смерти Леонардо - она намечена на осень 2019 года.

Представители властей по-прежнему надеятся, что полотно еще где-то появится. Правда, официальные представители Лувра отказались от комментария.

Как Леонардо оказался на востоке

В ноябре 2017 картина была продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450 млн долларов США. Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусства, проданных на аукционе или в частном порядке.

Покупатель участвовал в аукционе по телефону и предпочел сохранить анонимность. По информации New York Times, рекордную сумму за шедевр да Винчи заплатил саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан аль-Сауд. Он друг и бизнес-партнер наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

По другим данным, в частности, как указывает французский еженедельник Journal du Dimanche, две инвестфирмы заключили сделку с несколькими крупными музеями и выкупили картину.

Они якобы планировали сдавать картину в аренду или продать музеям на Ближнем Востоке или в Азии.

Как именно в Абу-Даби планировали получить картину от саудитов - неизвестно. Поэтому, как указывает газета, по слухам, наследный принц Мухаммед бин Салман мог оставить картину у себя. Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне отказалось от комментариев.

Туманное местонахождение и будущее картины беспокоит специалистов по творчеству Леонардо да Винчи и вновь поднимает вопрос о подлинности картины.

Эксперт Жак Франк отправил письмо в офис президента Франции Эммануэля Макрона, в котором ставит под сомнение ее подлинность.

"Спаситель мира" - единственная из примерно двух десятков картин да Винчи, которая до сих пор находилась в частных коллекциях. Предположительно, она была написана примерно в 1505 году. Исследователи предполагают, что картина какое-то время принадлежала английскому королю Карлу I.

Вопрос о принадлежности картины кисти Леонардо да Винчи до сих пор вызывает сомнения у некоторых экспертов.

История продаж картины началась в 1958 году, когда она была продана на аукционе в Лондоне за 60 долларов США, так как считалась работой одного из последователей Да Винчи, а не его собственным творением.

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Ее история в последующие несколько десятилетий изучена мало. Лишь в 2005 году картина вновь появилась на рынке и вызвала огромный интерес как "потерянный Леонардо".

До 2011 года официально считалось, что это копия утерянной картины итальянского мастера, которую сделал один из учеников да Винчи.

В 2011-м консорциум искусствоведов и исследователей пришел к выводу, что на самом деле это действительно работа да Винчи. В том же году она выставлялась в Национальной галерее в Лондоне как работа этого знаменитого итальянского мастера.

В 2013 году российский миллиардер-коллекционер Дмитрий Рыболовлев приобрел картину частным образом за 127,5 млн долларов. В 2017-м семейный траст Рыболовлева выставил картину на торгах в Нью-Йорке.

Слухи о переезде

New York Times рассказывает еще об одной версии местонахождения картины.

Неназванный источник, знакомый с деталями продажи картины, рассказал газете, что полотно было отправлено в Европу после оплаты. Диана Модестини - профессор Нью-Йоркского Института изобразительных искусств, которая работала над сохранением "Спасителя мира" - также сообщила, что слышала от эксперта по реставрации Даниэла Фабиана, что его просили оценить полотно в Цюрихе прошлой осенью.

Оценка понадобилась перед дальнейшей перевозкой. Однако оценка была отменена, и сейчас эксперт отказался от комментариев.

После этого, сказала профессор Модестини, картины и след простыл.