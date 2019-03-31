Местные выборы в Турции пошатнули позиции партии Эрдогана

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Эрдоган назвал эти выборы решающими для выживании его партии - Партии справедливости и развития

Миллионы людей проголосовали на местных выборах в Турции, которые рассматриваются как референдум в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно первым сообщениям, главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) лидирует с небольшим отрывом в Анкаре.

Находящийся в Стамбуле корреспондент Би-би-си Марк Лоуэн отмечает, что разрыв очень небольшой, и еще рано делать выводы, но по некоторым сообщениям лидирует правящая партия - Партия справедливости и развития (AКП).

Более 57 миллионов граждан зарегистрировались, чтобы проголосовать за мэров и депутатов местных советов. Выборы проводился на фоне экономического спада. Страна находится в рецессии, инфляция - на уровне 20%.

Эрдоган заявил, что эти выборы решают вопрос выживания страны и его партии - Партии справедливости и развития, которая доминирует в политике в течение 16 лет.

Это было первое муниципальное голосование с тех пор, как Эрдоган получил широкие исполнительные полномочия на прошлогодних президентских выборах.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Кандидат в мэры Стамбула от оппозиции Экрен Имамоглу голосует вместе с женой на одном из избирательных участков города

Выборы сопровождались вспышками насилия. Десятки человек получили ранения в столкновениях по всей Турции.

Два избирателя были застрелены на избирательном участке в восточном городе Малатья. Согласно сообщениям с места событий, после того как один мужчина отказался использовать кабинку для голосования, решив голосовать открыто, на участке началась драка.

Проблемы в экономике

Президент Эрдоган - самый популярный и самый неоднозначный лидер Турции в современной истории.

Однако, учитывая состояние экономики после недавнего валютного кризиса, а также рост безработицы и инфляции, некоторые избиратели, похоже, были готовы наказать Эрдогана и АКП на выборах.

"Люди страдают из-за экономических проблем, - сказал один из избирателей агентству AFP на марше оппозиции. - Я трейдер, уже на пенсии, но я никогда не видел такого спада".

Марк Лоуэн отмечает, что АКП рискует потерять ключевые города, где оппозиционные партии неожиданно объединились в борьбе, это редкость в столь политически поляризованной стране.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Эрдоган пытался получить дополнительную поддержку, используя кадры нападений на мечети в Новой Зеландии

В Анкаре идет жесткая борьба между кандидатом в мэры от Республиканской народной партии Мансуром Явасом и кандидатом от АКП Мехметом Ожасеки.

"На самом деле я не собирался голосовать сегодня, - сказал агентству Рейтер один из избирателей в столице, - но когда я увидел, сколько шатки позиции АКП я подумал, что, может быть, пора нанести им удар".

"Все недовольны. Всем нелегко", - добавил 47-летний житель столицы.

Предвыборная кампания

АКП побеждала на всех выборах с момента прихода к власти в 2002 году, но аналитики отмечают, что сейчас в первый раз партия не уверена в успехе.

Критики считают, что в условиях, когда большинство СМИ либо являются проправительственными, либо контролируются сторонниками Эрдогана, оппозиционные партии проводили свою кампанию в невыгодном положении.

Оппозиционная прокурдская Народно-демократическая партия (НДП) заявила, что эти выборы несправедливые, и отказалась выдвигать кандидатов в нескольких городах.

Некоторые из ее лидеров были заключены в тюрьму по обвинениям в терроризме. Эти обвинения они отрицают.