СМИ России: "крымский эффект" перестал влиять на рейтинги власти

В обзоре российских газет 1 апреля:

"Ведомости": конфликт спустят на тормозах?

Доля россиян, считающих, что конфликт России с Западом из-за Крыма будет спущен на тормозах, и отношения вернутся к прежнему уровню, достигла максимума за пять лет. По данным "Левада-центра", так считает 54% опрошенных против 46% год назад, пишет газета "Ведомости".

За тот же год с 70 до 65% упала доля респондентов, полагающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда. Число поддерживающих это держится на стабильном уровне в 86%, зато в последние три года с 9 до 17% выросла доля тех, кто считает, что своими действиями Россия нарушила международные договоренности, отмечает газета.

"[...] У людей после пенсионной реформы сменились приоритеты: им недостаточно чувства великой державы, они недовольны распределением госсредств и тратами на геополитику. Они понимают, что перспектив решения вопроса Крыма нет, есть понимание тупика и русское авось, что все вернется к тому, что было", - комментирует ситуацию директор "Левада-центра" Лев Гудков.

В целом же оценка действий России не меняется, добавляет социолог: "Пропаганда работает, других точек зрения в общественном мнении нет".

Настроения в отношении Крыма остаются, по сути, стабильными все последние пять лет, отмечает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. "Это означает, что решение 2014 года как было, так и остается консенсусным, хотя и издержки тоже вполне рационально осознаются. То есть "крымский консенсус" сохраняется, хотя "крымского эффекта" по отношению к рейтингам власти уже нет".

"Ведомости": созерцательное восприятие экономической действительности

Большинство россиян уверены, что кризис в стране в ближайшем будущем не завершится, а их благосостояние не вырастет. Об этом свидетельствуют данные мартовского опроса фонда "Общественное мнение" о восприятии экономической ситуации в стране и прогнозах на ближайший год.

Доли наблюдающих те или иные признаки кризиса и отрицающих его в последние два года меняются незначительно: первая колеблется между 62 и 69%, вторая - между 20 и 27%.

Восприятие кризиса отличается в зависимости от места жительства, возраста и уровня образования, отмечает газета "Ведомости". Пенсионеры на неурядицы реагируют спокойнее, чем молодежь, а, например, жители Южного федерального округа оптимистичнее уральцев.

Отмечает газета и то, что два года назад респонденты с высшим образованием замечали признаки кризиса значительно чаще, чем опрошенные с низким образовательным цензом. Сейчас же различия менее заметны. Даже среди респондентов, привыкших к непрестижной и малооплачиваемой работе, многие на себе почувствовали ухудшение ситуации, пишут "Ведомости".

Но по сравнению с осенью прошлого года, настроения несколько улучшились, отмечает издание: панические ожидания дальнейшего углубления кризиса, связанные в том числе и с выходом закона о повышении пенсионного возраста, улеглись, а на смену им пришло более созерцательное восприятие действительности.

"Но эту уверенность в завтрашнем дне можно назвать безысходностью и бесперспективностью, - считает газета. - При таких настроениях трудно ожидать от людей энтузиазма для совершения технологического рывка и значительного подъема экономики, о которых говорят руководители страны".

РИА Новости: зарплаты глубинки

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают в Сибири и на Дальнем Востоке, низкие - на Северном Кавказе и Ивановской области. Об этом, составив собственный рейтинг, рассказывает РИА Новости.

Согласно расчетам агентства, средняя зарплата в провинции в России в 2018 году составила 34,5 тысячи рублей в месяц. Рост зарплаты в прошедшем году в малых и средних населенных пунктах был таким же, как и в России в целом. Таким образом, отставание провинции в зарплатах от крупных городов сохраняется на том же уровне.

Как считают эксперты, ускорение роста связано с повышением зарплаты в социальном секторе, где государство является основным работодателем. Также ускорение роста связано с рекордными прибылями, которые показывает бизнес, и со снижением безработицы: работников становится меньше, а работы немного больше, в результате происходит обострение конкуренции.

Согласно исследованию РИА Новости, зарплаты в крупных городах почти всегда выше, чем в провинции. Лишь в пяти регионах ситуация другая: в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Коми, Амурской области и Еврейской автономной области.

"Такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики регионов, и, соответственно, "экономические центры" в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями. В целом же по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты на 12% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах", - говорится в исследовании.

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Ямало-Hенецкий автономный округ может похвастаться тем, что средняя зарплата в провинции данного региона составила 87 тысяч рублей в месяц, что в 4,5 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг, то есть в 2,5 раза выше среднероссийского уровня.

У пяти регионов России это соотношение в 2018 году было менее 1,5. Это Карачаево-Черкесская Республика (1,49), Дагестан (1,43), Кабардино-Балкарская республика (1,43), Ивановская область (1,42). Замыкает рейтинг Чечня, где средняя зарплата в провинции региона составляет 20,4 тыс. рублей, что только в 1,35 раза больше стоимости фиксированного набора товаров.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си