Аветисян добился ареста акций "Восточного" в России вопреки лондонскому суду

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Арбитражный суд Амурской области частично удовлетворил иск компании Артема Аветисяна Finvision Holdings - акционера банка "Восточный" - к другому акционеру банка - компании Evison Holdings. Об этом Би-би-си сообщил адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Суд удовлетворил требование компании Аветисяна об аресте 9,99% акций банка "Восточный", но отказал в удовлетворении остальной части иска и не стал блокировать допэмиссию акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

"Представители компании Evison Holdings не удовлетворены решением суда и намерены обжаловать решение арбитражного суда Амурской области в вышестоящих инстанциях", - сообщили Би-би-си в пресс-службе Baring Vostok.

О чем речь?

Суд в Амурской области рассматривает иск компании Артема Аветисяна Finvision Holdings к компании Evison Holdings, который тот подал 19 марта.

Обе компании - акционеры банка "Восточный". У Evison - 51,62% в банке. Она представляет интересы фонда Baring Vostok, основатель и глава которого Майкл Калви и еще пятеро человек с середины февраля находятся в московском СИЗО по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей из банка. Компании Артема Аветисяна - Finvision Holdings - принадлежит 32,02% в банке.

Судебные разбирательства являются продолжением акционерного конфликта между двумя крупнейшими акционерами банка "Восточный" за контроль в банке.

Компания Аветисяна подала иск к Evison в российский суд в связи с неисполнением соглашения о колл-опционе на 9,99% акций банка "Восточный". Evison должна была передать эти акции компании Аветисяна до 30 марта 2018 года, так он мог бы увеличить долю в банке. Но Evison не сделала этого. В итоге Finvision просила суд арестовать этот пакет, а также запретить допэмиссию акций "Восточного" на 5 млрд рублей.

В Baring Vostok в ответ указывали, что компания Finvision "любыми путями пытается добиться полной остановки допэмиссии". "Даже с учетом оспариваемого опциона дополнительная эмиссия при любой оценке лишает их контрольного пакета акций. Несмотря на поданные иски, Baring Vostok уведомил ЦБ о сроках выпуска акций и о готовности выкупить эмиссию в необходимом объеме", - говорилось в официальном сообщении фонда.

Какой суд важнее

Соглашение об опционе стороны заключили в августе 2016 года. Его условием было то, что любые споры стороны по этому соглашению должны были решать в Лондонском международном арбитражном суде.

Но как писали "Ведомости", Finvision в иске указывает на то, что с тех пор российское законодательство изменилось, и решения третейских судов признаются в России, только если у них есть аккредитация от российских властей. У Лондонского международного арбитража такой как раз нет.

Baring Vostok же в ответ на иск в Амурской области обратился в Лондонский арбитраж - в соответствии с соглашением об опционе. А тот 24 марта решил (Би-би-си ознакомилась с решением), что Finvision не может вести разбирательства в российском суде по колл-опциону, при условии, что Evison Holding не будет продавать или "совершать иные операции" со спорным пакетом в 9,99%. Также суд решил, что Evison сможет обратиться в лондонский суд, если Finvision нарушит запрет за разбирательства.

Это решение было зачитано на заседании суда в Благовещенске, после чего суд объявил перерыв до 1 апреля.

29 марта Evison добилась еще одного решения по этому делу, на этот раз от государственного суда - Высокого суда правосудия Англии и Уэльса, сообщил Дмитрий Савочкин. Это приказ, дублирующий решение Лондонского международного арбитража.

Media playback is unsupported on your device Baring Vostok выиграл в лондонском суде. Но есть еще суд в Благовещенске…

Согласно приказу Высокого суда правосудия Англии и Уэльса компании Finvision запрещается вести это разбирательство в рамках российского дела, а Evison взяла на себя обязательство спорные акции не продавать.

"За нарушение этого приказа предусмотрена уголовная ответственность по закону Англии и Уэльса за неуважение к суду, вплоть до тюремного заключения сроком на два года. И сегодня в заседании компания Finvision заявила, что настаивает на рассмотрении своего иска и заявления о мерах - то есть этот приказ нарушила", сказал Савочкин.

Би-би-си направила адвокату Finvision Владиславу Ганжале запрос о комментарии и ожидает ответа. Ранее Ганжала заявлял, что "единственным компетентным судом в данном случае является арбитражный суд Амурской области".

Судебные баталии в Лондоне

В отношении менеджеров Baring Vostok в России было возбуждено уголовное дело, шесть человек арестованы, в том числе основатель и старший партнер фонда Майкл Калви. Их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".Сейчас компании Finvision и Evison судятся в Лондонском международном арбитражном суде.

Baring Vostok пытается оспорить ряд сделок, которые, как заявлял Калви в Басманном суде в середине февраля, Аветисян провел перед слиянием Юниаструм банка с "Восточным" (именно в результате слияния Аветисян стал акционером "Восточного") и вывел таким образом значительные суммы денег.

Источник ТАСС сообщал, что сумма исковых требований составляет около 17 млрд рублей. Источник Би-би-си, знакомый с сутью разбирательств, подтверждал эту сумму.