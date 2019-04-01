"Пригожин огорчен". Поставщик школьного питания подал в суд на Навального

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Компания, поставляющая питание в учебные заведения Москвы, подала в суд на Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Информация об иске появилась в картотеке арбитражных дел.

ООО "Московский школьник", обратившееся в суд с исковым заявлением, СМИ связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в прессе называли "поваром Путина".

Ответчиками помимо Навального и ФБК в иске значатся юрист фонда Любовь Соболь и бывшая сотрудница "Московского школьника" Наталья Шилова.

Суть претензий в иске не раскрывается. "Скорее всего, они подали иск в связи с интервью Натальи Шиловой, бывшей сотрудницы "Московского школьника", которая в эфире "Навальный Live" рассказала об ужасном качестве продуктов питания, поставляемых в детсады и школы, и антисанитарии на производстве", - заявила Би-би-си Соболь.

Она также сообщила, что искового заявления и каких-либо документов из суда ответчики пока не получали.

"ФБК и конкретно Соболь сделали так, чтобы о массовой дизентерии в детсадах Москвы узнала широкая публика, и, конечно, Пригожин огорчен нами до невозможности", - прокомментировал подачу иска в своем блоге Навальный.

В феврале YouTube-канал "Навальный Live" опубликовал ролик, в котором Шилова, представившаяся бывшим контролером питания в "Московском школьнике", рассказала о плохом качестве поставляемого компанией питания и других нарушениях, с которыми столкнулась за время работы.

Руководитель "Московского школьника" Николай Фатеев называл рассказ Шиловой клеветой и снял видео с экскурсией по складам компании.

ООО "Московский школьник" - один из лидеров госзаказа среди компаний, предположительно связанных с Пригожиным, писал "Проект". Основываясь на данных СПАРК, издание подсчитало, что с 2011 года компания заработала 11,6 млрд рублей на поставках питания.

Любовь Соболь в настоящее время представляет в суде интересы родителей детей, которые пострадали в результате вспышки дизентерии в московских детсадах в конце 2018 года. Тему массового заражения активно освещал канал "Навальный Live".

В феврале 2019 года Роспотребнадзор признал 127 случаев заражения кишечной инфекцией в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО), включая 57 случаев дизентерии. Однако родители пострадавших детей говорят как минимум о 91 случае дизентерии.

Питание в учреждения, где заболели дети, поставляет компания "Комбинат питания "Конкорд" ЮВАО", входящая в группу "Конкорд", которую контролирует Пригожин.

По версии Роспотребнадзора, "групповые заболевания" (по мнению ведомства, эпидемиологический порог по шигеллезу превышен не был) в детских садах могут быть связаны с употреблением продукции из загрязненного творога, который изготавливается на предприятии "Чаплыгинмолоко" в Липецкой области.

В руководстве "Конкорда" также утверждают, что виноват липецкий завод, производивший творог. В "Чаплыгинмолоко" настаивают на том, что проверки на предприятии не нашли каких-либо нарушений.

В конце февраля стало известно, что Следственный комитет России возбудил по факту массового отравления в московских детских садах уголовное дело.