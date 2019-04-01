Двор Лувра превратился в бумажную инсталляцию. Но ее вытоптали посетители

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Коллаж уничтожили за считанные часы

Посетители Лувра за несколько часов уничтожили огромный бумажный коллаж, установленный в честь 30-летия музея. Автор работы, художник JR, заявил, что "искусство эфемерно".

Огромный коллаж площадью 17 тысяч квадратных метров автор и 400 волонтеров установили в пятницу. Он создавал иллюзию, что стеклянная пирамида во дворе Лувра уходит вниз, в карьер белого камня.

Но уже утром в субботу от коллажа ничего не осталось.

К Лувру как обычно пришло много посетителей, и работа не выдержала - люди уносили на подошвах части коллажа, пока он совсем не исчез.

"Образы эфемерны, как и сама жизнь. После того, как искусство выставляется, оно начинает жить своей жизнью", - написал в "Твиттере" художник.

Публика неоднозначно отнеслась к работе и ее быстрому уничтожению. Один из пользователей "Твиттера" назвал произошедшее "большим разочарованием и негативным опытом на 30-летие Лувра".

Другой твиттерянин сухо отмечает, что "работа JR оказалась более эфемерной, чем все думали".

В ответ JR заявил, что коллаж на самом деле был приглашением посетителям поучаствовать в перформансе.

"Несильный клей высушивает солнце, с каждым шагом люди отрывают кусочки хрупкой бумаги", - сказал он. "Это процесс, смысл которого - участие волонтеров, посетителей, и охотников за сувенирами", - заявил он.

Это не первый опыт работы художника со стеклянной пирамидой во дворе Лувра. В 2016 году он покрыл ее материалом с изображением здания музея так, что казалось, будто пирамида исчезла.