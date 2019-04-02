Пресса Британии: быть или не быть "брекситу"? И какому?

В обзоре британской прессы 2 апреля:

Нужна ли Великобритания Европе?

Все британские газеты много и подробно пишут про "брексит".

Guardian публикует статью Чарльза Гранта, директора Центра европейских реформ.

По его словам, многие в Брюсселе сейчас настроены пессимистично. Большинство из тех, кто хоть как-то участвовал в переговорах по "брекситу", считают наиболее вероятным, что Великобритания выйдет из состава ЕС без какого-либо договора.

Многие чрезвычайно недовольны некомпетентностью и нежеланием британских политиков отвечать за свои действия.

ЕС ожидает, что Британия в результате выйдет из состава Союза без соглашения.

Пессимизм в Евросоюзе основан еще и на том, что большинство британских политиков, судя по всему, просто не понимают, насколько важны для ЕС выборы в Европейский парламент. Иначе Европарламент можно будет считать нелегитимным, а Евросоюз настаивает на соблюдении правил.

Если британский парламент не одобрит сделку, заключенную с Брюсселем Терезой Мэй, то ЕС не продолжит отсрочку "брексита", разве что Лондон согласится провести европейские выборы в мае.

Многие правительства в Европе предпочли бы, чтобы Британия просто ушла. Однако большинство хотят все же, чтобы выход состоялся на условиях договоренности. Но между странами ЕС нет согласия о том, на какие именно компромиссы они готовы пойти, чтобы этого достичь.

Многие в Европе опасаются, что если Великобритания так и не сможет четко определить, чего конкретно она хочет, то, оставшись в составе ЕС, она лишь заразит другие страны своим странным евроскептицизмом и заблокирует дальнейшую интеграцию континента.

Чем дольше британские политики будут играть в свои игры в том, что касается "брексита", тем выше риск того, что европейское терпение иссякнет, и Британия просто "упадет со скалы".

"Где мудрые политические деятели, которые отвели бы страну в сторону от этой скалы?" - задается вопросом Чарльз Грант в Guardian.

Без "брексита" будет хуже

Daily Telegraph публикует статью своего аналитика Тима Стэнли, в которой тот пишет, что если "брексит" не произойдет, это лишь приведет к росту экстремизма в обществе.

Те, кто выступает за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС, думают, что всевозможные ультраправые экстремисты просто исчезнут, пишет газета.

Это фантазии людей, которые смотрят Би-би-си и думают, что вся страна настроена либерально, саркастически замечает автор.

В реальной жизни невозможно просто законодательно запретить ненависть, иначе мы не пытались бы избавиться от этого явления вот уже 50 лет.

Расизм процветает на чувстве отчуждения. Если депутаты парламента отменят "брексит", это лишь утвердит в их мнении всех тех, кто придерживается конспирологических взглядов.

В лучшем случае, результатом будет массовая политическая апатия. В худшем - гражданское неповиновение, предупреждает Daily Telegraph.

Для того, чтобы бороться с экстремизмом, следует для начала признать, что некоторые слои общества испытывают чувство недовольства, а затем справляться с социальными проблемами, порождающими это чувство.

Консервативная партия должна выступать за "брексит", так как в противном случае ее заменит гораздо менее цивилизованная альтернатива, пишет Тим Стэнли в Daily Telegraph.

Северная Ирландия дороже, чем "брексит"

Times в своей редакционной статье пишет, что шансы на то, что Великобритания выйдет из состава ЕС без какого бы то ни было договора, растут.

Специалисты по-разному оценивают, как это может отразиться на экономике, но серьезные проблемы неизбежны.

Новые тарифы и пограничный контроль отрицательно скажутся на международной торговле. Сфера услуг британской экономики потеряет свободный доступ к странам Европы.

Многие сферы промышленности окажутся в правовом вакууме, так как европейские и британские регуляции станут отличаться друг от друга.

Но точно предсказать последствия сейчас сложно. Каких именно пограничных проверок потребует ЕС? Что произойдет с курсом фунта? Будут ли британские потребители экономить или предпочтут по-прежнему тратить деньги? Какую именно экономическую политику будет проводить британское правительство?

Несмотря на всю эту неясность, Банк Англии уже заявил, что Британия готова к "брекситу" без договора с ЕС, и что, скорее всего, ВВП страны сократится на 2,75-4,25% в течение первых трех лет.

Это серьезная цена, но не стоит забывать о вопросах безопасности.

Выход без соглашения подорвет отношения с ближайшими союзниками, пишет газета. Британия потеряет доступ к европейским базам данных и обмену информацией спецслужб, так как это основано на европейских законах.

Но самое главное - выход из ЕС без соглашения приведет к возведению физической границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Не стоит забывать, что за три года переговоров обе стороны так и не договорились об ирландской границе. Если цена "брексита" - более основательный раздел ирландского острова, то оно того не стоит, пишет Times.

Зеленский против Порошенко - кто кого?

Financial Times пишет о президентских выборах на Украине. 41-летний актер Владимир Зеленский, весь политический опыт которого заключается лишь в исполнении роли честного учителя, который случайно становится президентом страны, готовится к своей самой важной роли, пишет газета.

Но, несмотря на то, что в первом туре голосования он занял первое место, его сторонники опасаются гораздо более жесткой кампании перед вторым туром голосования. И она уже началась, отмечает FT.

В понедельник утром его главный соперник, нынешний президент Петр Порошенко перешел в атаку, заявив, что не хочет тратить время.

Он написал в "Фейсбуке", что Зеленского, может быть, поддерживает Москва, а также назвал его марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

Многие обозреватели уверены, что борьба перед вторым этапом президентских выборов может оказаться особенно грязной. Некоторые аналитики считают, что Порошенко будет сложно заручиться поддержкой избирателей, проголосовавших за кандидатов, не вышедших во второй тур, так как он не сделал достаточно для повышения уровня жизни граждан или для борьбы с коррупцией.

Ожидается, что команда Порошенко будет подчеркивать, что Зеленский не готов быть президентом из-за отсутствия у него опыта в политике.

Но, отмечает газета, для Петра Порошенко было большим достижением вообще выйти во второй тур голосования. Еще девять месяцев назад предсказать это было невозможно.

Порошенко позиционирует себя как патриота Украины и защитника страны от российской агрессии.

Согласно опубликованному до первого тура выборов анализу Greenberg Quinlan Rosner, американской компании, специализирующейся на опросах общественного мнения, в случае, если во второй тур выйдут Зеленский и Порошенко, каждый получит по 40% голосов.

Половина избирателей хочет нового человека в президентском кресле, а другая половина - человека с опытом.

Даже штаб-квартира Зеленского отмечает, что тактика Порошенко фокусировать внимание на своем опыте, похоже, работает, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com