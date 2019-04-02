СМИ России: "украинский хаос - российская стабильность"?

В обзоре российских газет 2 апреля:

"Ведомости": Украине нужен слуга народа

В центре внимания российских СМИ остаются выборы президента на Украине. Издания комментируют их предварительные итоги и прогнозируют результаты второго тура, в который вышли действующий президент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16 процентов голосов избирателей, и актер Владимир Зеленский с 30-ю процентами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет давать оценку президентским выборам на Украине до завершения их второго тура.

"Результат Порошенко можно признать унизительным для действующего президента, - считает политолог Алексей Чеснаков. - Это не значит, что он совсем потерял шансы избраться, но для победы во втором туре ему нужно решиться на серьезные поступки". По мнению политолога, призывы не прошедших во второй тур кандидатов голосовать за Зеленского маловероятны, так как повредят перспективе их партий на выборах в Верховную раду в октябре.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев согласен с тем, что коалиций ко второму туру почти не будет, поскольку осенью - парламентские выборы. И финишировавшим в первой пятерке кандидатам важно не растерять свой электорат.

У всех игроков задача - не допустить победы Порошенко, и она почти решена. "У него нет возможностей что-то сделать до второго тура, патриотическая мобилизация достигла своего потолка, - рассуждает Карасев. - Зеленский выиграл почти на всей территории, а Порошенко - только в двух регионах".

Провал Порошенко - отражение мирового тренда недоверия к истеблишменту, констатирует политолог Евгений Минченко. Кроме того, Порошенко решил, что можно игнорировать электорат юго-востока Украины, и слишком сместился на запад. В свою очередь, можно говорить о филигранной игре команды Коломойского, которая убедила Порошенко на этапе выдвижения, что Зеленский - это удобный спойлер, и бояться его не надо, считает Минченко: "Шансы Зеленского на победу во втором туре, думаю, предпочтительнее, чем у Порошенко".

Сложился протестный консенсус, объясняет Вадим Карасев: "Протест объединил всех, кто не приемлет коррупцию, кумовство, фальшивую европейскую риторику. Образ слуги народа из сериала, где главную роль играет Зеленский, оказал влияние на людей - они хотят президента-слугу, а не царя, поскольку Порошенко, по сути, строил путинскую модель власти".

"Ведомости": украинский хаос - российская стабильность

В редакционном комментарии свежего номера газета "Ведомости" пишет, что День смеха - 1 апреля - совпал с подведением итогов выборов на Украине, и этим не преминули воспользоваться провластные российские СМИ. "Выборы у соседей, на которые у Москвы не было реальных возможностей повлиять, многие восприняли как повод высмеять саму идею свободных выборов и политической конкуренции", - пишет газета.

"Ведомости" отмечают, что комментарии ведущих и гостей вечерних и ночных ток-шоу на центральных российских телеканалах варьировались от лобовых уничижительных до отчетливо иронических, а сами украинские выборы представали "фарсом", недостойным называться выборами, что, по мнению отдельных ораторов, свидетельствовало о провале постмайданного государства. Киеву ставили в вину отказ принять российских наблюдателей, нарушения права голоса живущих в России украинцев.

Традиционная для российской пропаганды и официальных лиц дихотомия "украинский хаос - российская стабильность" выглядит дискредитацией не только Украины, но и принципов политической конкуренции и альтернативных выборов в целом, считает издание. Российскому обывателю намекают, объясняют "Ведомости", что такие выборы нам не нужны, они оборачиваются нелепо большим бюллетенем, затруднительностью "правильного" выбора и вероятностью избрания президентом не имеющего опыта управления кандидата.

Впрочем, отмечает газета, как показали отдельные недавние региональные и местные кампании в России, неожиданности для власти вероятны даже при выборе из немногих проверенных кандидатов.

"Коммерсант", РБК: смена поколений в "Газпроме"

Газета "Коммерсант" пишет о новых кадровых перестановках в "Газпроме", которые, по мнению издания, завершили смену поколений в руководстве монополии.

Перестановки в "Газпроме" в последний месяц выглядят кадровой революцией, считает газета: компанию покинули трое из пяти зампредов правления и шесть из пятнадцати членов правления. А 1 апреля в компании объявили, что функционал и должность ушедшего в феврале зампреда правления Александра Медведева перейдут к главе "Газпром экспорта" Елене Бурмистровой.

Газета отмечает, что с уходом в министерство финансов зампреда правления Андрея Круглова на этом уровне не осталось ни одного человека из тех, кто пришел в "Газпром" с Алексеем Миллером в 2001-2003 годах. Но и для сохранивших позиции перестановки выглядят плохим сигналом, отмечает издание.

Собеседники "Коммерсанта" в отрасли рассматривают кадровые изменения в "Газпроме" в контексте ухода "в обозримом будущем" главы корпорации Алексея Миллера. В качестве рубежа называется первая половина или середина 2020 года, когда "Газпром" должен завершить строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" и договориться о схеме работы с Украиной.

Газета считает, что с этой точки зрения текущие перестановки позволяют спокойно уходить на пенсию или развивать карьеру в другом месте членам команды Алексея Миллера, сохраняя управляемость монополии. Однако пока они не дают возможности даже предположить, кто может стать преемником Миллера - судя по всему, отмечает "Коммерсант", кандидат еще не выбран.

РБК в статье на эту же тему приводит противоположное мнение по поводу возможной отставки Миллера. По словам вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, несмотря на то, что "Газпром" покинули три топ-менеджера, Медведев, Голубев и Круглов, это не означает уход команды Алексея Миллера. Миллер - "государев человек", поэтому даже при смене ключевых членов команды он будет возглавлять "Газпром" до тех пор, пока имеет доверие президента Владимира Путина, отметил эксперт.

Источник в "Газпроме" в разговоре с РБК назвал перестановки системной перекомпоновкой функционала. "Если бы смена зампредов и перераспределение полномочий среди оставшихся было подготовкой преемника Миллера, логично было бы уже самому преемнику и перестраивать все по своему видению", - пояснил он.

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"Слишком новый против слишком знакомых" - в статье под таким заголовком газета "Ведомости" публикует материал украинского политолога Георгия Чижова о перспективах Владимира Зеленского и Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины.

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О том, как уход из России заводов компании Ford поможет российскому автопрому, рассказывает газета "Известия". Издание отмечает, что с рынка уйдут такие привычные россиянам автомобили, как Focus, Kuga и Mondeo, а около 1 тысячи человек потеряют работу. Однако, считает издание, несмотря на очевидные минусы, у этой истории есть позитивный момент: исчезновение слабого игрока усилит другие компании и российский автопром.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си