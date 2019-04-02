Минобороны России: в академии Можайского взорвался безоболочный предмет

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На территории Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге прогремел взрыв неустановленного безоболочного предмета, три человека пострадали, сообщили в министерстве обороны.

По данным минобороны, взрыв произошел около 13 часов 30 минут в одном из служебных помещений административного здания академии.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизнь вне опасности, говорится в сообщении обороннного ведомства.

Сейчас на месте взрыва в Петербурге работают сотрудники ФСБ и спасатели, идет эвакуация личного состава академии.

Ранее источник Интерфакса в службе скорой помощи сообщил, что взрыв прогремел на втором этаже учебного корпуса во время занятий.

По сообщению 5 канала и "Фонтанки", в здании частично обрушился лестничный пролет.

Академия имени Можайского - политехнический вуз, готовящий специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления генштаба и других силовых ведомств.

Заметка дополняется.