Роскомнадзор начал применять закон об оскорблении власти

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СМИ сообщили, что Генпрокуратура России впервые применила закон о неуважении к власти - по ее требованию Роскомнадзор попросил ярославские издания удалить новость о граффити, оскорбляющем президента Владимира Путина. Роскомнадзор назвал это профилактической работой.

"В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства", - заявил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Ампелонский не уточнил, в чем смысл такой "профилактики", отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее во вторник издание TJournal сообщило, что несколько ярославских СМИ удалили материалы со своих сайтов после получения уведомлений из Роскомнадзора. Издание ссылалось на источник, знакомый с ситуацией, и публиковало скриншот письма ведомства, предоставленного этим источником.

В письме, которое, по данным Tjournal, получило одно из изданий, сказано, что опубликованный материал выражает "явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть" и нарушает соответствующую статью закона "Об информации".

По данным Tjournal, в удаленных заметках сообщалось об оскорбительном граффити в адрес президента Путина, которая появилась на колоннах здания ярославского управления МВД в ночь на 31 марта.

Издания, удалившие заметки, утверждают при этом, что не получали официальных запросов от Роскомнадзора. Tjournal назвал пять изданий, которые удалили материалы о граффити: "Эхо Москвы" в Ярославле, "Ярославский регион", "PRO Город", "Первый Ярославский" и "Московский комсомолец - Ярославль".

Как уточнял источник Tjournal в одном из изданий, добиться удаления новостей от Роскомнадзора требовала Генпрокуратура.

Именно такой порядок предусмотрен законом об ограничении доступа к информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам. По закону генпрокурор или один из его заместитель в случае обнаружения в интернете такой информации должен потребовать от Роскомнадзора принять меры для ее удаления.

Закон о запрете распространения информации, выражающей "явное неуважение" к представителям власти, вступил в силу 29 марта.

Согласно этому закону, ресурсы, разместившие подобную информацию, могут быть заблокированы Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

По закону Роскомнадзор предупреждает ресурс о нарушении и дает ему сутки на его устранение.

Для граждан нарушение закона предусматривает штрафы от 30 тысяч до 300 тысяч рублей и административный арест до 15 суток.

Несмотря на критику, сопровождавшую рассмотрение и принятие законопроекта, 18 марта Путин подписал закон.

Вместе с законом о неуважении к власти был также принят закон о запрете распространения "фейковых" новостей.