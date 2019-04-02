Героиня ролика о школьном питании обвинила Навального в подтасовках

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Бывшая сотрудница компании "Московский школьник" Наталья Шилова, рассказавшая на канале Алексея Навального о нарушениях при поставках школьного питания, заявила, будто бы ее выступление было подстроено. Юрист ФБК Любовь Соболь предъявила ей встречные обвинения во лжи.

Что теперь говорит Шилова

В своем видеообращении, опубликованном во вторник, Шилова утверждает, что согласилась на интервью для "Навальный Live" в обмен на обещание оплатить лечение ее ребенка, заразившегося кишечной инфекцией.

С таким предложением к женщине якобы обратилась юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. По словам Шиловой, Соболь написала ей в соцсетях, заинтересовавшись ее работой в "Московском школьнике" - компании-поставщике питания в учебные заведения Москвы, которую СМИ связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

"У меня было просто безвыходное положение. Сейчас я уже понимаю, что меня просто втянули... Но тогда мне обещали всю необходимую помощь, и деваться мне было некуда", - заявила Шилова.

По словам женщины, для интервью ей дали готовый текст, в котором "было много домыслов и различных неточностей", а потом "велели сделать несколько заявлений в СМИ".

На съемках, как утверждает Шилова, присутствовал сам Навальный, который "похлопывал [ее] по плечику" и говорил, что ФБК "освобождает Россию".

Именно Навальному, по словам Шиловой, принадлежала идея использовать в ролике фотографию унитаза, которая, как впоследствии выяснилось, не имела отношения к "Московскому школьнику" и была удалена из видео. В ФБК, ссылаясь на слова самой Шиловой, объясняли, что фото попало в ролик случайно.

Когда съемки закончились, утверждает Шилова, в ФБК начали ее игнорировать, обещанной помощи с лечением ребенка она так и не получила. "Я поверила Навальному и Соболь. Они меня предали, они меня использовали", - заявила женщина.

По словам Шиловой, после выхода ролика она потеряла работу, а также подверглась "травле со всех сторон".

Первыми на видеообращение Шиловой обратили внимание телеканал RT, а также СМИ, которые, как считается, связаны Пригожиным. С ним же, как писали СМИ, может быть связана компания "Московский школьник", где работала Шилова.

Что ответила Соболь

Навальный во вторник не комментировал видеоролик Шиловой. А Соболь, не отвечавшая днем на звонки Би-би-си, записала ответное видео. Она настаивает на том, что Шилова говорила без суфлера. В качестве доказательства юрист ФБК представила черновой фрагмент интервью с Шиловой, в котором она рассказывает, как работает система по доставке школьного питания.

"Можете сами посмотреть, заставляют ли человека что-то говорить, - предлагает Соболь. - Конечно, мы записывали это без суфлера и готового текста. Задавали вопросы. Она отвечала и рассказывала".

Она напоминает, что после расследования об отравлении детей родители просили ее помочь с подачей судебного иска о компенсации ущерба. "Потом к этому иску решила присоединиться и Наталья Шилова", - говорит Соболь.

"Именно о такой компенсации шла речь", - отвечает она на претензию Шиловой о том, что обещанной помощи с лечением ребенка та не получила.

Соболь выдвигает героине расследования встречное обвинение во лжи, но не берется обсуждать версию, могло ли быть оказано давление на Шилову или ей "заплатили денег". "У нас есть исходники видео, где видно, что она сама отвечала на вопросы, а Навальный не клал ей руку на плечо", - настаивает юрист ФБК.

"Московский школьник"

"Московский школьник" входит в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения, генеральным директором которой был Дмитрий Тихонов. Он же работал заместителем гендиректора комбината питания "Конкорд", которым владеет Пригожин.

ООО "Московский школьник" - один из лидеров госзаказа среди компаний, предположительно связанных с Пригожиным, писал "Проект". Основываясь на данных СПАРК, издание подсчитало, что с 2011 года компания заработала 11,6 млрд рублей на поставках питания.

В феврале YouTube-канал "Навальный Live" опубликовал ролик, в котором Шилова, представившаяся бывшим контролером питания в "Московском школьнике", рассказала о плохом качестве поставляемого компанией питания и других нарушениях, с которыми она столкнулась за время работы.

В частности, Шилова утверждала, что в "Московском школьнике" якобы использовали "мясо третьей категории, которым кормят собачек", принимали продукты без упаковки и хранили их на полу, а также подделывали ветеринарные справки.

Женщина говорила, что проработала в компании пять месяцев в 2017 году, а когда стала говорить начальству о недостатках на производстве, ее уволили. В ролике показывали трудовую книжку Шиловой, а также предоставленные ею фотографии гнилых продуктов и нарушений санитарных норм.

В ролике говорилось, что Шилова "решила рассказать правду о том, как и чем кормят детей в Москве" после того, как "ее ребенка отравили".

После выхода ролика руководитель "Московского школьника" Николай Фатеев называл рассказ Шиловой клеветой и проводил экскурсию по складам компании.

1 апреля в картотеке арбитражных дел появилась информация об иске, который "Московский школьник" подал к ФБК, Навальному, Соболь и Шиловой. Суть претензий не раскрывалась, в ФБК предполагали, что иск может быть связан с интервью Шиловой для "Навальный Live".

С исками против самого "Московского школьника" в суд обратились уже несколько московских школ.

Соболь в настоящее время представляет в суде интересы родителей детей, которые пострадали в результате вспышки дизентерии в московских детсадах в конце 2018 года. Тему массового заражения активно освещал канал "Навальный Live".