Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После девятичасового спора со своими министрами Тереза Мэй решительно объявила, что попытается решить судьбу "брексита" вместе с лидером оппозиции Корбином

Премьер-министр Британии Тереза Мэй во вторник, за десять дней до условной даты выхода страны из Евросоюза, решила просить лидеров ЕС еще об одной отсрочке "брексита".

Тереза Мэй выступила с заявлением во вторник вечером после многочасового экстренного заседания правительства и объявила, что, поскольку парламент Британии не может принять никакого решения относительно формы выхода из ЕС, стране нужна еще одна отсрочка "брексита", но она не должна быть долгой.

Заявление Мэй по крайней мере косвенно означает, что она не намерена вести страну к "обвальному брекситу" 12 апреля, чего опасались многие и в Британии, и в остальной Европе.

Британия изначально должна была выйти из ЕС 29 марта, но из-за неспособности британских политиков договориться Брюссель уже дал ей отсрочку до 12 апреля.

Теперь лидеры Евросоюза говорят, что готовы еще раз отложить "брексит", но хотят знать, что правительство и парламент Британии собираются сделать за это дополнительное время - каким образом выйти из тупика.

Если Лондон не сумеет убедительно объяснить, что он будет делать с отсрочкой, то может ее не получить, и тогда 12 апреля страна "выпадет" из ЕС без урегулированных отношений.

ЕС планирует решить судьбу Британии на чрезвычайном самммите вечером 10 апреля.

Тереза Мэй объявила, что приглашает лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина сесть с ней за стол переговоров и срочно составить план действий в отношении "брексита", который собрал бы большинство голосов в парламенте и с которым она сможет поехать на саммит в Брюссель.

"Но если мы не сможем найти единый подход, тогда мы договоримся о нескольких вариантах будущих отношений [с Евросоюзом], которые вынесем на серию голосований в Палате общин, чтобы определить, каким курсом следовать", - добавила Тереза Мэй.

Мэй подчеркнула, что, по ее мнению, "брексит" нельзя откладывать дальше 22 мая - ЕС считает, что Британия должна либо уйти до этого срока, либо остаться и провести вместе со всем ЕС выборы Европарламента 23-26 мая, а это чревато тем, что выход страны из союза будет отложен на год, два или вообще на неопределенный срок.

Между тем Палата общин сама во вторник готовилась обязать правительство Мэй просить Евросоюз об отсрочке.

Умеренные депутаты от обеих ведущих партий - Консервативной и Лейбористской - внесли во вторник соответствующий законопроект, и парламент уже зарезервировал время на среду, чтобы с небывалой скоростью, за один день, обсудить его и принять во всех трех чтениях.

По замыслу авторов, закон должен пройти Палату лордов и утверждение королевой до саммита ЕС 10 апреля. Но теперь, после того, как Тереза Мэй сама заговорила о необходимости отсрочки и предложила встречу лидеру оппозиции, судьба этого закона становится непредсказуемой.

Что касается идеи Мэй о голосовании по альтернативным вариантам "брексита", то именно это Палата общин сделала уже дважды, 27 марта и 1 апреля, и оба раза ни один из вариантов не набрал даже относительного большинства.

При этом проект соглашения о выходе, составленный правительством Мэй и Брюсселем, Палата общин тоже отвергла, причем трижды. Однако для того, чтобы выйти из ЕС до конца мая, как хочет Тереза Мэй, парламент все-таки должен принять это соглашение.