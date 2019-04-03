Пресса Британии: "брексит" - плохой перформанс, который выходит из-под контроля

В обзоре британской прессы 3 апреля:

"Грустный карнавал"

"Брексит" остается главной темой британских газет.

Guardian публикует статью своего обозревателя Рафаэля Бера, в которой тот пишет, что еще до референдума в 2016 году Европа предупреждала о невозможности свободной торговли, если Великобритания выйдет из состава единого европейского рынка. Еще в 2017 году европейская сторона предупреждала о проблемах, связанных с границей с Ирландией.

Тем не менее, многие депутаты британского парламента по-прежнему не имеют ничего против того, чтобы Великобритания вышла из состава ЕС без какого бы то ни было соглашения.

Они обманывают самих себя, думая, что таким образом можно будет забыть о так называемом "ирландском бэкстопе", при котором Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС, и соответственно, торговать с Ирландией без всяких дополнительных пошлин.

Но это стало бы частичным экономическим отторжением составной части Британии.

Однако, как пишет газета, если никакого соглашения не будет заключено, Евросоюз подождет несколько недель, пока Британия не поймет глупость своего "одностороннего разоружения" в том, что касается торговых переговоров, а затем Брюссель будет просто диктовать свои условия.

Мишель Барнье, главный переговорщик со стороны ЕС, в своей вчерашней речи уже указал, какими будут условия: выплата Лондоном своей задолженности европейскому бюджету, гарантии прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и разрешение проблемы границы с Ирландией.

Другими словами, все вернется на круги своя.

Более того, хотя премьер-министр Великобритании и говорит, что обратится к Брюсселю с просьбой еще раз отложить "брексит", ЕС настаивает, что для этого необходим хороший повод.

Неразбериха в Лондоне не только запутывает наших соседей, пишет газета. Миллионы людей уже пришли к выводу, что "брексит" - это своего рода перформанс, вышедший из-под контроля, грустный карнавал чьего-то слишком возбужденного воображения, который захватил весь Вестминстер и теперь лишь распространяет хаос.

Глядя на все это, многие в европейских столицах, да и в британских домах, больше не спрашивают, как разрешить проблему "брексита".

"Они хотят понять, куда делась страна, которую они знали до "брексита", - пишет Рафаэль Бер в Guardian.

У Брюсселя все карты?

Times публикует статью своего обозревателя Дэниела Финкельстейна, в которой тот пишет, что ЕС может добиться того, что "брексит" вообще не произойдет.

По его словам, ЕС близок к дипломатическому и политическому триумфу. Несмотря на все препятствия, Евросоюз достиг почти всех своих целей на переговорах с Великобританией.

Теперь Брюсселю следует запастись некоторым терпением. На самом деле ему не нужно больше вообще ничего делать. Следует сказать Британии, что она может остаться в составе Евросоюза до тех пор, пока хочет. Больше не будет крайних сроков, совещаний, переговоров.

ЕС следует попросить Британию уйти в свой угол и вернуться к переговорам, когда она будет к ним готова, пишет Times.

Евросоюз всегда был заинтересован тем, чтобы Великобритания не уходила, но ЕС также не хочет и не может пожертвовать своими основными принципами, в особенности четырьмя свободами - передвижения людей, капитала, товаров и услуг.

Если ЕС не удастся заключить соглашение с Великобританией, он переживет все возможные последствия. Для Великобритании же эти последствия могут оказаться катастрофическими.

Другими словами, ЕС может реально надеяться, что Британия останется членом союза.

Если сама дата "брексита" будет отложена на долгий срок, есть все шансы на то, что никакого "брексита" не произойдет. ЕС хочет выиграть войну, а не одну битву.

Для этого Брюссель не должен заставлять Великобританию принимать поспешные решения - страна должна сделать выводы и прийти к решению сама.

Британии был предложен договор, который она должна была бы принять, но, судя по всему, откажется это сделать. ЕС должен рассматривать это не как угрозу, а как возможное положительное развитие событий, пишет Дэниел Финкельстейн в Times.

НАТО обеспечивает мир

Times в своей редакционной статье пишет, что ослабление статуса НАТО можно оценить лишь по тому, что на церемонию в честь 70-й годовщины основания организации не приедет ни один глава стран-членов альянса.

Это в какой-то мере отражает сомнения в необходимости НАТО, которые высказывал во время своей предвыборной кампании президент Дональд Трамп.

Учитывая это, следует приветствовать тот факт, что НАТО решило разместить в центральной части Польши свою передовую базу, так как это укрепит способность альянса реагировать на возможную агрессию со стороны России. Москва при этом укрепляет свои войска в Калининградской области, а также в Крыму.

Решения НАТО следуют определенной логике. Несмотря на заявления Дональда Трампа, НАТО значительно укрепило свое присутствие в Центральной и Восточной Европе. На это выделено 2,3 млрд долларов на ближайшие четыре года.

Одновременно военные корабли альянса все чаще патрулируют Черное море.

Все это демонстрирует, что НАТО серьезно относится к защите членов альянса на востоке континента, а также дает ясно понять, что альянс готов ответить на любые провокации.

Более того, пишет газета, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что министры иностранных дел стран НАТО одобрят пакет мер для помощи Украине. Это подразумевает помощь в подготовке военно-морских сил, заходы кораблей НАТО в украинские порты, совместные учения и обмен информацией.

Это также следует приветствовать, считает газета.

Роковое решение НАТО, принятое в 2008 году - не рассматривать возможное вступление в альянс Украины и Грузии, - было стратегической ошибкой, которая привела к российскому вторжению и оккупации Абхазии и Южной Осетии, а затем аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины, пишет газета.

Тем не менее, считает Times, российские попытки дестабилизации должны привести к более значимому ответу со стороны НАТО. Международные попытки разрешить эти конфликты путем диалога пока ни к чему не привели.

Да, поддержка Украины и Грузии чревата возможной эскалацией трений, но это также повышает ставки и для Кремля.

Однако для того, чтобы альянс не распался, нужны не только жесты. На сегодняшний день главная задача - не дать Турции отколоться и уйти в орбиту Москвы.

Кроме того, странам НАТО следует серьезно относиться к объяснимым жалобам президента Трампа, что они не выделяют достаточно денег на свою собственную оборону. На то же самое жаловались и предыдущие администрации в Белом Доме, так как лишь меньшинство стран НАТО тратят не менее 2% ВВП на оборону. Бельгия и Испания, например, тратят менее 1%.

Невозможно ожидать, что США будут единолично обеспечивать оборону всех своих союзников. Оборона должна быть коллективной.

Как США, так и страны Европы должны сохранить этот альянс, который обеспечивает мир вот уже 70 лет, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com