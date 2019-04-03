СМИ России: заключенные как источник дармовой рабочей силы

В обзоре российских СМИ 3 апреля:

"Ведомости": ФСИН остается государством в государстве

Россия больше всех в Европе тратит на тюрьмы, но меньше всех - на заключенных, пишут "Ведомости", ссылаясь на доклад экспертов Лозаннского университета, подготовленный для Совета Европы.

Россия сохраняет лидирующие позиции в Европе по доле тюремного населения. По данным на январь 2018 года, в стране насчитывалось более 418 заключенных на 100 000 жителей - это вчетверо больше, чем в среднем в Европе (102,5 заключенных на 100 000 жителей).

Уровень смертности среди тюремного населения России в два раза выше, чем в среднем по Европе: 51 случай на 10 000 заключенных, при этом каждый десятый совершил самоубийство.

Авторы доклада подсчитали, что в среднем на одного заключенного в день в Европе тратят 66,5 евро. Россия на заключенных тратит меньше всех - 2,5 евро в день, обгоняя по экономности другие постсоветские страны - Азербайджан (6 евро), Молдавию (9,4 евро), Армению (11,4 евро) и Грузию (11,7 евро). При этом российские тюремные власти распоряжаются самым большим в Европе бюджетом - 3,9 млрд евро.

"Если исходить из заявленной стоимости содержания российского заключенного (цифра основана на данных российских властей, но не все несоответствия в них были разъяснены, оговариваются авторы доклада), нетрудно подсчитать, что на заключенных расходуется примерно 1/7 тюремного бюджета", - делает вывод газета.

В целом на осужденных тратится даже меньше 2,5 евро, подозревает руководитель юридического департамента "Руси сидящей" Алексей Федяров, де-факто заключенные содержат себя сами, тюремные власти на них еще и зарабатывают. Он напоминает, что по закону заключенные, получающие зарплату или пенсию, возмещают стоимость питания, одежды, коммунальных услуг "ежемесячно в пределах фактических затрат".

Сравнивать Россию с Европой в плане тюремного населения не очень корректно, считает ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков: "Там другая система юстиции, я бы сравнивал скорее с США, где более активно применяется лишение свободы, и тюремное население вполне сопоставимо с нашим".

Эксперт называет ФСИН государством в государстве, во многом унаследовавшим социалистическую установку на исправление трудом - отсюда и название "исправительно-трудовые учреждения". В отличие от сталинских времен, они уже не имеют хозяйственного значения, но для самой системы источник дармовой рабочей силы остается важным компонентом внутренней экономики, резюмирует Волков.

РБК: сколько нужно россиянам, чтобы не жить впроголодь?

Россияне назвали минимальный доход для "сведения концов с концами", пишет РБК. Средней семье необходимо для этого 58,5 тыс. рублей в месяц (около 900 долларов), следует из данных Росстата. При этом 79,5% семей испытывают трудности с покупкой самого необходимого.

Больше половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например, расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, оплатой срочных медицинских услуг.

Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей, обращает внимание газета.

С 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности - 12,9% от всего населения, напоминает издание.

The Bell: санкции из-за дела Скрипалей сильнее нефти

Рубль падает, несмотря на подорожание нефти и оптимистичные прогнозы нефтяного рынка на 2019 год, пишет The Bell. На торгах во вторник стоимость российской валюты упала ниже 73,5 руб./евро и 65,5 руб./доллар, в то время как стоимость нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель. Угроза новых санкций влияет на рубль больше нефтяных котировок, отмечают эксперты.

Геополитика остается основным фактором, ослабляющим рубль, говорит начальник аналитического департамента "БКС капитала" Сергей Суверов. Неблагоприятный фон создают сообщения о том, что США готовят новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей, и напряженная обстановка в Венесуэле, согласен зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. Не помогает и завершение налогового периода, отмечает Суверов.

Динамику рубля в этом году будут определять два фактора: санкции и темпы повышения ставок мировыми центробанками, считают в Альфа-банке. Эксперты отмечают слабую чувствительность рынка к позитивным новостям, перечисляя факторы, которые должны были бы привести к укреплению рубля в 2018 году, но рынок их "полностью проигнорировал".

"Коммерсант": подержанные самолеты не пускают в небо

Росавиация ужесточила условия использования в России подержанных иностранных самолетов, пишет "Коммерсант". За минувший месяц остановлены полеты минимум трех самолетов Azur Air и Nordwind. В ведомстве свои действия объясняют заботой о безопасности полетов, апеллируя к "истории с катастрофами Boeing 737 MAX".

Но в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) называют позицию регулятора нарушением Чикагской конвенции. Юристы говорят о справедливости претензий участников рынка.

Глава АЭВТ Владимир Тасун написал письмо министру транспорта Евгению Дитриху, попросив его проконтролировать соблюдение Росавиацией "норм воздушного законодательства". В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи "неправомерного отказа" в сертификации самолетов.

Речь идет о самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах: Росавиация приостанавливала эксплуатацию Boeing 777 компании Azur Air, затем допустив ее с ограничениями, а также двух самолетов Nordwind - Boeing 777, поступившего около месяца назад, и Airbus A330. Проблемы с сертификацией есть и у других перевозчиков.

В отрасли полагают, что ужесточение требований Росавиации - попытка стимулировать авиакомпании к тому, чтобы регистрировать суда в российском реестре.

Партнер юридической компании НАФКО Ирина Мостовая утверждает, что, в соответствии со ст. 33 Чикагской конвенции, удостоверения о годности судна к полетам и свидетельства стран-участниц, в которых зарегистрировано судно, признаются действительными в других странах-участницах при условии соответствия минимальным стандартам конвенции. Россия признает конвенцию, что закреплено и в ФАП. "Решения регулятора не могут противоречить федеральному законодательству и международным соглашениям РФ, - говорит юрист. - Перевозчики имеют основания для обращения как в Минтранс, так и в ИКАО".

"Ведомости": пираты пошли в обход

Пираты открыли Avito для продажи книг, такие частные объявления антипиратский закон не нарушают. "Ведомости" рассказывают, что электронные книги по ценам в разы ниже, чем у легальных продавцов, начали появляться на российских сервисах объявлений "Авито", "Юла", а также в соцсети "В контакте".

Продавцы не размещают в объявлении ссылку на книгу, для ее покупки нужно связаться с ними и перевести деньги на банковскую карту или на телефон. Копия книги отправляется на электронную почту. Оценить масштабы проблемы сложно, скорее всего, это не слишком большие суммы для рынка, хотя таких объявлений становится все больше.

В обычной ситуации издатели могут обратиться в суд с требованием заблокировать сайт, где размещены пиратские копии книг. Но применять блокировку к сервисам объявлений не получится. Такая форма пиратства не подпадает под действующее антипиратское законодательство, так как на сервисе не размещаются копии книг или ссылки на них, объясняет Анурьев. Издателям остается только просить площадки добровольно удалять частные объявления о продаже электронных книг, рассказывает директор Ассоциации по защите прав в интернете Максим Рябыко.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си