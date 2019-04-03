К мэру Евпатории пришли с обыском. Чем он известен?

Правообладатель иллюстрации Anna Isakova/TASS

Сотрудники ФСБ возбудили дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Обыски проводятся как по месту работы Филонова, так и в его доме, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

По данным агентства Интерфакс, около 6:30 утра в среду 3 апреля в здание, где располагаются администрация и городской совет Евпатории, вошли сотрудники ФСБ в камуфляже и масках. Подробностей о причинах возбуждения дела пока нет.

Как отмечает РИА Новости, сам он сказал, что не задержан и сотрудничает со следствием. Обвинение ему также не предъявлено.

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в свою очередь написал в "Фейсбуке", что действия ФСБ направлены на "предотвращение хищения бюджетных средств". Проверяются, по его словам, "все без исключения должностные лица".

Накануне сам Филонов написал у себя в "Фейсбуке", что Евпаторийский городской суд обязал главу муниципального образования Евпатория расторгнуть с ним трудовой контракт по требованию прокурора.

Решение принято "в связи с якобы непринятием мною мер по урегулированию конфликта интересов", пишет Филонов. Он добавил, что решение стало для него неожиданностью, и апелляционная жалоба в Верховный суд Крыма "уже лежит перед ним".

При этом Филонов отметил, что пока решение суда не вступило в законную силу, в связи с чем он остается мэром города.

В октябре прошлого года Филонов в своем "Фейсбуке" пожаловался на слежку со стороны полиции. По его словам, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции "ходят по соседям, проводят опросы на предмет того, что думают обо мне люди, живущие со мной в одном доме".

Молодой мэр

45-летний Филонов возглавляет администрацию города с ноября 2014 года. С апреля 2014 года он был советником главы Крыма по курортам и туризму, а до этого был в числе прочего участником команды, организовывающей музыкальный фестиваль "КаZантип".

Филонов - один из самых молодых мэров в Крыму. Он активно пользуется соцсетями, проводит инспекции города в виде спортивных пробежек, ведет канал на "Iron мэр" на YouTube.

В роликах мэр ездит на мопеде по городу, совершает заплывы в бассейне, а также в костюме повара на примере торта объясняет, из чего состоит городской бюджет.

В марте прошлого года Филонов проводил соревнование по бадминтону бывшим заместителем председателя Совета министров Крыма Виталием Нахлупиным, которого СМИ называют его другом. В октябре прошлго года Нахлупина арестовали по подозрению в коррупции.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Издание "Крым. Реалии" в июле прошлого года писало о споре Филонова и депутата крымского парламента Леонида Бабашова в соцсетях. Бабашов пожаловался на переполненные мусорные баки на улицах Евпатории.

"С контейнерных площадок не вывозят мусор, который воняет так, что туристы шарахаются. Сами контейнеры переломаны, урн для мусора в районах крайне не хватает, а те, что есть, забиты отходами", - написал депутат в своем "Фейсбуке", опубликовав фотографии.

Филонов в ответ объяснил ситуацию нехваткой машин в курортный сезон. По его словам, все силы брошены на курортную зону Евпатории, и "резонно, что страдают наши отдаленные от центра спальные районы".

После перепалки чиновников начальник управления оперативного реагирования при крымском правительстве Святослав Манежин предложил чиновникам и активистам совершить рейды по всем городам Крыма.

Конфликт интересов

В октябре 2018 года прокурор Евпатории Александр Мошегов внес в городской совет представление об увольнении главы администрации города Андрея Филонова за коррупционный проступок. Речь идет о назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных предприятий Евпатории, утверждал сам Филонов.

В горсовете была создана комиссия, проводившая проверку по этому вопросу. Мэр заявил, что если она найдет нарушения, то он сам подаст в отставку.

"Я, как мэр, подписываю документ, прошедший все согласования, в том числе на конфликт интересов, и антикоррупционную экспертизу. И если бы был конфликт интересов, я должен был написать заявление в отдел кадров, и это распоряжение подписал бы заместитель [главы администрации]. Эта формальность не была соблюдена", - признавал тем не менее Филонов.

По его словам, назначенный им Эдуард Макаревич с 2015 года устроился на должность начальника автобазы администрации. Спустя два года он стал заместителем директора муниципального учреждения, а когда директор ушел, руководитель аппарата администрации, "даже не зная о наших отношениях, приняла решение о его назначении", говорил Филонов "Российской газете" в октябре прошлого года.

"Это рост по служебной лестнице, а не моя прихоть", - добавил он.

Прокуратура позже подала иск к администрации, настаивая на увольнении мэра. Сначала он значился в деле ответчиком, однако, затем его привлекли в качестве третьего лица, оставив ответчиком главу городского совета Олесю Харитоненко.