Умер Алексей Булдаков, генерал из "Особенностей национальной охоты"

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Не стало народного артиста России Алексея Булдакова, он умер в возрасте 68 лет, сообщили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов России. Актер прославился ролью генерала в фильме "Особенности национальной охоты".

"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказал ТАСС собеседник в пресс-службе гильдии.

"Он был в Монголии, у него оторвался тромб. Это произошло сегодня ночью", - уточнили в пресс-службе в разговоре с Интерфаксом.

Первым о смерти Булдакова на своей странице в "Инстаграме" сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов.

В беседе с РБК Новожилов сказал, что в Монголии актер был как турист.

"Мы заняты транспортировкой тела в Россию", - сообщила РБК представитель актера Ольга Кривенкова.

В посольстве России в Монголии ТАСС сказали, что Булдаков скончался в ночь со 2 на 3 апреля от сердечной недостаточности.

Генерал

Булдаков родился в 1951 году в Алтайском крае, окончил театральную студию в Казахстане и до знакомства с Рогожкиным играл в основном эпизодические роли и роли второго плана.

Самой звездной его роль стала роль генерала Иволгина в серии кинофильмов режиссера Александра Рогожкина - "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Особенности национальной политики", "Операция "С Новым годом".

В интервью порталу "Бульвар Гордона" в 2005 году актер рассказывал, что прототипом генерала Иволгина стал генерал Александр Лебедь.

"Я его не копировал, а просто играл, - вспоминал он. - Роль писалась лично на меня, а Лебедь как раз тогда становился очень популярной фигурой. Вот мы с Рогожкиным и решили: попробуем сыграть знаменитого генерала! Ну а поскольку я всегда удачно пародировал известных людей (в свое время у меня потрясающе получался Леонид Ильич Брежнев), это для меня труда не составило".

Булдаков говорил, что Лебедю, который после военной службы стал политиком, был губернатором и баллотировался в президенты, фильм понравились.

"Но нашел и один недостаток. Оказывается, ко времени выхода картины на экран Лебедь уже несколько лет не пил. А особенно генералу понравились сцены в бане и купание", - рассказывал актер.

Знаменитые фразы из "Особенностей национальной охоты"