"Твиттер" отказался от кампании французского МВД. Она противоречит закону о фейках

  • 3 апреля 2019
логотип твиттера Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Французские политики считают, что соцсеть заняла предельно жесткую позицию

"Твиттер" отказался размещать рекламные публикации французского министерства внутренних дел. МВД хотело провести агитационную кампанию в соцсетях, но соцсеть отказалась, заявив, что это противоречило бы новому французскому закону о борьбе с "фейками" в интернете.

Речь идет о кампании под хэштегом #OuiJeVote ("#ДаЯГолосую") которая агитировала французов проголосовать на выборах в Европарламент. Ее заказчиком было французское МВД, а координатором - информационный центр при правительстве.

Согласно закону, принятому французским правительством в декабре прошлого года, каждый заказчик рекламы в соцсетях должен предоставлять декларации о том, кем она оплачивается и каков ее бюджет.

Закон, принятый по инициативе французского президента Эммануэля Макрона, предназначался для борьбы с попытками повлиять на французские выборы через соцсети.

Кроме того, по внутренним правилам компании начиная с середины марта каждый заказчик политической рекламы в Евросоюзе должен пройти процесс регистрации.

Кампания французского МВД не соответствовала этим требованиям, считают в соцсети.

Решение "Твиттера" многих озадачило. Политики считают, что кампания по повышению явки на выборах не является политической. "Я думал, это первоапрельская шутка!" - написала в "Твиттере" депутат от партии Макрона "Вперед, Республика!" Наима Мучу.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер написал разгневанный пост. "Приоритетом "Твиттера" должна быть борьба с терроризмом, а не с кампанией по регистрации избирателей в демократической республике", - написал он.

В правительственной информационной службе считают, что "Твиттер" пока не определился с тем, как вообще обращаться с политическими кампаниями.

"Сегодня в "Твиттере" не понимают, как это делать, поэтому они решили занять предельно жесткую позицию, то есть отказываться от всех политических кампаний", - прокомментировали в службе.

"Дело не в законе, который сработал против нас, а в действиях соцсети, которые ему не соответствуют", - заявили там.

"Мы считаем, что это упорство с их стороны, преследует цель снова поднять дискуссию [о законодательстве] с тем, чтобы изменить нормы" - считают в правительстве.

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