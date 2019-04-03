Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Французские политики считают, что соцсеть заняла предельно жесткую позицию

"Твиттер" отказался размещать рекламные публикации французского министерства внутренних дел. МВД хотело провести агитационную кампанию в соцсетях, но соцсеть отказалась, заявив, что это противоречило бы новому французскому закону о борьбе с "фейками" в интернете.

Речь идет о кампании под хэштегом #OuiJeVote ("#ДаЯГолосую") которая агитировала французов проголосовать на выборах в Европарламент. Ее заказчиком было французское МВД, а координатором - информационный центр при правительстве.

Согласно закону, принятому французским правительством в декабре прошлого года, каждый заказчик рекламы в соцсетях должен предоставлять декларации о том, кем она оплачивается и каков ее бюджет.

Закон, принятый по инициативе французского президента Эммануэля Макрона, предназначался для борьбы с попытками повлиять на французские выборы через соцсети.

Кроме того, по внутренним правилам компании начиная с середины марта каждый заказчик политической рекламы в Евросоюзе должен пройти процесс регистрации.

Кампания французского МВД не соответствовала этим требованиям, считают в соцсети.

Решение "Твиттера" многих озадачило. Политики считают, что кампания по повышению явки на выборах не является политической. "Я думал, это первоапрельская шутка!" - написала в "Твиттере" депутат от партии Макрона "Вперед, Республика!" Наима Мучу.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер написал разгневанный пост. "Приоритетом "Твиттера" должна быть борьба с терроризмом, а не с кампанией по регистрации избирателей в демократической республике", - написал он.

В правительственной информационной службе считают, что "Твиттер" пока не определился с тем, как вообще обращаться с политическими кампаниями.

"Сегодня в "Твиттере" не понимают, как это делать, поэтому они решили занять предельно жесткую позицию, то есть отказываться от всех политических кампаний", - прокомментировали в службе.

"Дело не в законе, который сработал против нас, а в действиях соцсети, которые ему не соответствуют", - заявили там.

"Мы считаем, что это упорство с их стороны, преследует цель снова поднять дискуссию [о законодательстве] с тем, чтобы изменить нормы" - считают в правительстве.