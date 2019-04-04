Росстат отметил рост высокопроизводительных рабочих мест. Что с этим не так?

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В 2018 году прирост высокопроизводительных рабочих мест в России составил 13,9% - это рекордный показатель с 2012 года. Однако из-за спорной методологии расчета этого показателя (считается по средней зарплате на предприятии) он не отражает уровень производительности, говорят эксперты.

По данным Росстата, в прошлом году число высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в России выросло почти на 2,4 млн - на 13,9%. До этого максимальное значение показателя было зафиксировано в 2012 году, когда он составил почти 1,85 млн.

Наибольший прирост ВПРМ - 30,7% - в 2018 году был зафиксирован в Якутии. В Москве он составил 19,5%, в Санкт-Петербурге - 10,4%, в Крыму - 6,4%.

Как следует из данных Росстата, единственным регионом, где число высокопроизводительных рабочих мест сократилось, оказался Ненецкий автономный округ - там их количество в 2018 году уменьшилось на 1,6% по сравнению с годом ранее.

Повышение зарплат бюджетникам

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон связывает прирост ВПРМ с увеличением зарплат бюджетникам перед президентскими выборами 2018 года.

"Методика Росстата построена на том, что они смотрят на зарплаты. Если у бюджетников зарплата перед выборами выросла, то по этой методологии должно вырасти число высокооплачиваемых высокопроизводительных рабочих мест. Но вся эта методология очень спорная", - сказал он Би-би-си.

По мнению Гимпельсона, методика расчета прироста ВПРМ, которой пользуется Росстат, отражает не уровень производительности, а средний уровень зарплаты в организации.

"Он [показатель] показывает долю людей, которые работают в организациях, где средняя заработная плата выше некой планки. Если в организации директор получает миллиарды, а все остальные нищие, то, соответственно, это будут всё высокопроизводительные рабочие места", - объяснил Гимпельсон.

Рост числа россиян с высокими зарплатами

Показатель прироста ВПРМ отражает конъектуру рынка труда и, в частности, число тех, кто получает зарплату выше среднего, объясняет главный экономист "ПФ-Капитала" Евгений Надоршин.

"Специалист не обязательно должен быть высокопроизводительным, - сказал он Би-би-си. - Он может быть ценен другим. В системе ручного управления ценность имеют и лояльность, и другие факторы, за которые готовы платить очень немало, не требуя при этом никакой производительности. Очень часто высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места - это не одно и то же".

Надоршин отметил, что показатель прироста ВПРМ не связан с динамикой производительности в том виде, в каком ее оценивает сам Росстат. В частности, он привел в пример отрасли сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

"По версии Росстата, число высокопроизводительных рабочих мест в этих секторах в 2015-2016 годах снижалось или не росло, хотя производительность у этих секторов в эти годы была положительной и прирастала", - обратил внимание эксперт.

Что это за показатель?

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в России рассчитывается с 2012 года, когда президент Владимир Путин включил этот показатель в свои "майские указы". Согласно ним к 2020 году в России должно быть создано 25 млн высокопроизводительных рабочих мест.

В 2011 году таких рабочих мест в России насчитывалось 14,5 млн. С тех пор этот показатель рос до 2014 года, когда он составил 18,3 млн, а в 2015 году начал падать и к 2016 году достиг 16 млн. С 2017 года рост числа ВПРМ в России возобновился.

При расчете количества ВПРМ используется методика Росстата, которая измеряет производительность по уровню заработной платы. Таким образом, в число высокопроизводительных попадают все рабочие места на предприятиях, где средняя зарплата превышает уровень, который устанавливается в зависимости от отрасли и средней зарплаты по региону.

Как отмечали эксперты Института экономики роста им. Столыпина в докладе в конце 2017 года, зарплата не является объективным показателем высокой производительности - методика Росстата приводит к завышению числа ВПРМ в бюджетных секторах, а также в секторе добывающей промышленности, где зарплаты выше среднего, а добавленная стоимость низкая.