Генсек НАТО: альянс не может быть наивным в отношениях с Россией

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Перед обращением Столтенберг пожал руки нескольким конгрессменам

НАТО не может быть наивным в отношениях с Россией, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая в конгрессе США накануне 70-летия североатлантического альянса.

"Мы не хотим новой гонки вооружений. Не хотим холодной войны. Но мы не должны быть наивными", - заявил Столтенберг.

Он призвал Россию вернуться к договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещает все комплексы ядерных и неядерных ракет наземного базирования со средним (1000-5500 км) и меньшим (500-1000 км) радиусом действия.

Россия приостановила свое участие в этом договоре после того, как то же самое в одностороннем порядке сделали США, обвинив Россию в испытаниях запрещенных ракет.

НАТО не будет давать "зеркальный" ответ России. У альянса, по его словам, "нет намерения размещать наземные ядерные комплексы в Европе", но НАТО "всегда будет принимать меры, необходимые для эффективного сдерживания".

"Россия нарушает договор ДРСМД. В Европе не появилось новых американских ракет, но появились российские. Я продолжаю призывать Россию вернуться к соблюдению договора, но пока она не сделала шагов в эту сторону, а время уходит", - сказал Столтенберг.

НАТО и США

Большая часть речи Столтенберга была посвящена взаимоотношениям альянса с США. Президент Дональд Трамп в прошлом не раз обвинял страны-члены НАТО в том, что они недостаточно тратят на оборону.

В июле прошлого года после встречи с лидерами стран альянса Трамп заявил, что те согласились выделять на его поддержание больше средств.

"НАТО принес пользу Европе, но он принес пользу и США", - сказал секретарь альянса, добавив, что члены НАТО увеличивают расходы на оборону "на миллиарды".

"Президент Трамп дал ясный сигнал, и у этого сигнала есть реальные последствия", - добавил Столтенберг.

Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года, с целью защиты от набиравшего силы СССР.

В последние недели, с приближением 70-летнего юбилея альянса, в прессе обсуждается его сегодняшняя роль.

Решительная защита

Барбара Плетт-Ашер, корресподнент Би-би-си в Вашингтоне

Йенс Столтенберг только один раз упомянул президента США, но вся его речь явно была попыткой защитить НАТО от едкой критики Дональда Трампа.

Взгляды Трампа формирует его фирменный деловой подход к международной политике. Он считает, что "тунеядцы-европейцы" поступают нечестно по отношению к США, пользуясь американской военной инфраструктурой и тратя недостаточно собственных средств на свою оборону.

Трамп считает своей заслугой недавний взлет расходов на оборону среди стран-членов НАТО, и Столтенберг это признал, постаравшись как можно лучше воспользоваться напряженной ситуацией. Чиновники и законодатели по обе стороны океана признают, что разница во взносах между США и другими членами альянса - это действительно проблема.

Однако их пугает видимое безразличие Трампа, когда речь заходит о ценности альянса и договоренности о взаимной защите, которая лежит в его основе. Американский президент поднимает эти вопросы впервые за последние 70 лет.

Трамп, по некоторым сообщениям, даже задумывался о выходе США из НАТО, основная функция которого - защита Европы. Столтенберг подчеркнул, что альянс полезен не только Европе, но и США. Этот взгляд разделяют члены конгресса и администрации Трампа.

После речи Столтенберга конгрессмены несколько раз вставали и аплодировали ему, таким образом подчеркивая приверженность Америки альянсу.