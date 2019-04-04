СМИ России: сенаторы США интересуются имуществом Путина

В обзоре российских СМИ 4 апреля:

The Bell: отказ в визах олигархам и подсчет активов Путина

"Банки, госдолг и имущество Путина". Издание The Bell со ссылкой на американских сенаторов публикует подробности новых жестких санкций против России.

Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен предлагают жестко наказать Россию, если она будет вмешиваться в будущие выборы в США. В своем законопроекте сенаторы призывают возложить ответственность за исполнение санкций на директора Национальной разведки, который обязан в течение 60 дней после выборов представить доклад, а президент после этого - ввести санкции в 30-дневный срок.

Предлагается заблокировать активы двух из пяти системных банков России (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа или Россельхозбанка), ввести запрет на операции с долговыми обязательствами России, заблокировать американские активы "высокопоставленных политиков и олигархов".

Предполагается ввести запрет на инвестиции в российский топливно-энергетический сектор гражданам США и с территории США, а через полгода после введения санкций президент обязан представить конгрессу доклад об активах и имуществе - а также источниках их получения - президента России Владимира Путина и прочих высокопоставленных российских чиновников.

Как комментирует издание, новые предлагаемые санкции станут самыми жесткими из всех, которые были введены или обсуждались ранее. "Вы нападаете на американских кандидатов, их кампании или инфраструктуру выборов - вы получаете быстрый суровый ответ", - прокомментировали сенаторы.

"Ведомости": оппозиционерам нашли соперников

Известным оппозиционерам подобрали сильных оппонентов на выборах в Мосгордуму, пишут "Ведомости". По сведениям издания, учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна Федермессер на выборах в Мосгордуму может выдвинуться по округу № 43 (центр Москвы, Арбат, Хамовники, Пресненский). Ее соперниками будут экс-лидер "Яблока" Сергей Митрохин и сотрудница основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Собеседник в окружении Федермессер говорит, что она не хочет идти против либеральных кандидатов, но близкий к мэрии человек поясняет, что ее хорошо знают именно в центре.

Противостояние сильного провластного кандидата с известным оппозиционером намечается и в округе № 45 (Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники), где идет глава муниципалитета "Красносельский" Илья Яшин, а в 2014 году избрался ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Против Яшина также выдвигается яблочник Николай Кавказский. КПРФ по этим округам сильных кандидатов не выставляет.

Соперниками экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова в округе № 5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, Щукино) могут стать телеведущий Роман Бабаян и глава муниципалитета "Щукино" Андрей Гребенник (от КПРФ).

Эти три округа входят в число самых сложных для власти, их в Москве около 10, говорит политолог Александр Пожалов. По его мнению, здесь развернется настоящая борьба, поэтому оппозиции было бы перспективнее пойти в округа, "освобожденные" [властями] под слабых коммунистов.

Политолог Александр Кынев склоняется к тому, что сильных оппозиционеров не зарегистрируют: "После осенних провалов у власти ощущение, что лучше никого не допускать, чем потом с ними бороться. Единственное, что может заставить их зарегистрировать, - это боязнь полной делегитимизации [выборов] и недовольства населения".

Хотя, если думать о будущем, то власть не должна загонять всех во внесистемное поле, уверен эксперт: "Вопрос, что победит: стратегическое мышление - что нужны более сложные схемы - или примитивный интерес - чтобы никого на выборах из оппозиционеров не было. В последнее время побеждало второе", - полагает Кынев.

"Коммерсант": депутаты выставили счет за Крым

В 1991-2014 годах Крым понес убытки, которые, "по самым скромным подсчетам", превышают 1,5 трлн руб., заявили депутаты Госдумы на первом заседании рабочей группы по оценке "ущерба", нанесенного полуострову за годы пребывания в составе Украины. О намерении взыскать с Киева нанесенный Крыму "ущерб" ранее заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, пишет "Коммерсант".

В 1991 году Крым "был достаточно развитой территорией", считает депутат от КПРФ Николай Коломейцев, но за два десятилетия "произошла деградация в силу того, что Крым финансировался по остаточному принципу".

Речь идет "о явно внешнеполитической акции", полагает доцент НИУ ВШЭ, экономгеограф Алексей Титков. По его словам, понятно, что в данном случае депутаты изберут "такую методику, при которой результат будет арифметически максимально впечатляющим" и с "видимостью рационального обоснования". "В политике своя арифметика", - отметил Титков.

Однако "эту задачу можно было бы решить как чисто исследовательскую", полагает эксперт. "Условно говоря, мы хотим понять, что получилось бы с Крымом, если бы он с 1991 года находился в составе России. Задача осмысленная, ее можно было бы решить сравнениями Крыма с близкими аналогами, например, с похожими частями Краснодарского края или Ростовской области", - считает Титков.

"Ведомости": ФСН соберет все налоги

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками - инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, будут администрировать вдвое больше компаний. Цель реформы - найти риски, характерные для отраслей и компаний со схожими бизнес-моделями, пишут "Ведомости".

Реформа длилась больше года, и до сих пор такие инспекции существовали только на федеральном уровне и контролировали 2000 налогоплательщиков с доходами от 20 млрд руб. в восьми отраслях. Но за последние годы увеличилась цифровизация экономики, изменился контроль за международными компаниями, начался обмен налоговой информацией.

Эксперты считают, что инспекции по отраслям лучше понимают бизнес и будут более жестко взыскивать налоги. "Если какие-то компании до сих пор полагают, что их схемы не будут раскрыты, - это наивность", - предупреждает партнер PwC Раиса Алексахина.

Но станет меньше неопределенности и необоснованных претензий, надеется партнер EY Алексей Нестеренко. "Реформа позволила создать центры компетенции для выработки единых правовых позиций и правоприменительной практики, исходя из отраслевых принципов", - говорит замруководителя ФНС Сергей Аракелов. Это приведет к снижению административной нагрузки на компании и повышению их налоговой прозрачности, уверен он.

Бизнес часто жалуется, что налоговики по-разному трактуют одни и те же сделки или нормы права. Например, было много споров о применении льготы по энергоэффективности для коммерческой недвижимости, о том, что относится к движимому имуществу, являются ли крупные узлы техники (например, двигатели) самостоятельными объектами для амортизации. Подходы будут унифицированы, рассчитывает Нестеренко.

Но любое изменение - встряска для компаний, предупреждает партнер Taxology Алексей Артюх, и бизнесу есть о чем беспокоиться. Очевидно, что реформа усилит контроль за крупнейшими налогоплательщиками, ожидания у бизнеса очень тревожные, сетует член экспертного совета Торгово-промышленной палаты Максим Хвалибов: "У любой, даже самой добросовестной компании можно найти нарушения", - говорит он.

РБК: переводы по телефону вместо "зарплатного рабства"

ЦБ обсуждает с банками возможность перевода денег по номеру мобильного телефона, пишет РБК. В России ежегодно через зарплатные проекты проходит около 25 трлн рублей, а доминируют на этом рынке госбанки, напоминает газета.

Идею поддержал Банк России, и скоро появится возможность перечисления организациями зарплат россиян не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к счету в выбранном банке, надеются эксперты.

Такая система должна побороть "зарплатное рабство", и ее можно реализовать через запущенную ЦБ Систему быстрых платежей (СБП). О проработке такой инициативы 3 апреля рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова на съезде Ассоциации российских банков.

По словам Скоробогатовой, схема может выглядеть следующим образом: работодатель будет направлять в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплаты каждому сотруднику будут перечисляться в тот банк, который сам работник определил для себя как основной.

Придется поменять ряд законов, говорят юристы. Глава коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго считает, что для введения такой инициативы достаточно будет соответствующих распоряжений ЦБ. А руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов полагает, что перевод зарплат по номеру телефона потребует изменений в законодательстве, так как необходимо будет уточнить, что работодатель обязан выплачивать заработную плату именно с помощью СБП.

Многие банки подержали идею. Альфа-банк и сам выдвигал ее 2 апреля на заседании Межрегионального банковского совета в Совете Федерации. Применение СБП для перечисления зарплат выглядит логично, указывает директор департамента эквайринга банка "Открытие" Александр Дынин. Совкомбанк также одобряет инициативу регулятора по системному решению проблемы "зарплатного рабства".

Что еще почитать:

Forbes публикует рейтинг самых перспективных молодых россиян. Героям нового рейтинга не больше 30 лет, но они уже добились профессионального признания и стали известны на российском или даже глобальном уровне.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си