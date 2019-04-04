Пресса Британии: против "брексита" в основном лондонцы

В обзоре британской прессы 3 апреля:

Юнкер отказал Мэй в надежде на проволочку

Британские газеты продолжают больше всего писать о "брексите".

Guardian стало известно, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отклонил просьбу Терезы Мэй о еще одной короткой отсрочке брексита" - до 22 мая.

Юнкер подчеркнул, что именно и только до 12 апреля Палата общин должна одобрить план по разъединению с ЕС, потому что дальше приоритетом ЕС становится проведение выборов в Европарламент.

Европарламент считает целесообразным отсрочку "брексита" как минимум до конца нынешнего года, но, вероятнее всего, до конца марта 2020 года.

Впрочем, сам Юнкер настроен скорее пессимистически. Он полагает, что наиболее вероятно, что Британия покинет ЕС в полночь 12 апреля без договора. Впрочем, чиновник подчеркивает, что сам он реализации такого сценария совершенно не хочет.

Теперь, как пишет газета, у Терезы Мэй осталось совсем немного времени, чтобы протащить свой вариант договора через парламент, заручившись поддержкой лидера лейбористов Джереми Корбина. Если до 12 апреля депутаты поддержат премьер-министра, то ЕС оставит еще несколько недель - до того самого 22 мая - на урегулирование технических деталей сделки.

Юнкер по-прежнему уверен, что от бездоговорного "брексита" Британия пострадает больше, чем ЕС.

Guardian считает, что отсрочка "брексита" на год была бы лучшим решением, потому что всем - от обычных людей до депутатов - необходимо остыть, так как политическая атмосфера в стране не благоприятствует принятию серьезных решений, от которых будет зависеть будущее нации.

Чем дальше от Лондона, тем выше лояльность к "брекситу"

Daily Telegraph, стоящая на твердых "брекситерских" позициях, не без удовольствия рассказывает о том, что перспектива бездоговорного "брексита" беспокоит только жителей британской столицы и Шотландии.

Газета рассказывает о результатах опроса социологической компании YouGov, проведенного во всех регионах страны.

Респондентов просили ответить на вопрос: "Если Британия не договорится о сделке до 12 апреля, что, по вашему мнению, должно произойти?"

В Лондоне только 26% опрошенных согласны на бездоговорный "брексит", а 48% хотели бы отказаться от выхода из ЕС вовсе. Примерно такие же результаты в Шотландии.

Но чем дальше вглубь страны, тем более "брекситерски" настроено население. На юге Англии уже 44% респондентов предпочли бы "брексит" без договора отказу от него. А в Уэльсе и прилегающих к нему районах Англии "брексит" без проволочек и договоров выбрали и вовсе 46% опрошенных.

В результате того же опроса исследователи узнали, что 72% электората консерваторов также предпочли бы скорейший бездоговорный "брексит" всяким проволочкам. Среди избирателей-лейбористов картинка более сложная: только 21% удовольствуется бездоговорным "брекситом", а 54% хотели бы вообще этот "брексит" отменить.

YouGov, комментируя опрос, подчеркнул, что избиратели очень похожи на парламентариев: нет ни одной опции, устраивающей большинство.

Порочный альянс премьера

Еще одной линией в сложной композиции внутренней политики вокруг "брексита" стала новость о переговорах Терезы Мэй с лидером лейбористов Джереми Корбиным.

Эти переговоры, которые сама премьер считает последней возможностью избежать бедоговорного "брексита", вызвали шквал негативных эмоций в обеих партиях.

Times напоминает, что во время выборной кампании в 2017 году Тереза Мэй пугала избирателей тем, что ее противник Корбин не сможет провести процедуру выхода страны из ЕС.

Теперь госпожа Мэй встречается с лидером лейбористов именно в попытке завершить процедуру "брексита", с проведением которой она не справилась, ехидно пишет издание.

Впрочем, Times-то считает, что лучше всего для страны была бы многомесячная отсрочка "брексита", отставка Мэй и появление на посту премьер-министра нового, непотускневшего лидера.

Газета отмечает, что антиевропейски настроенные однопартийцы Мэй в общем-то зря на нее нападают, к Корбину ее вынудила пойти как раз непримиримая позиция "брекситеров", которые раз за разом отказываются поддержать подготовленную ею сделку.

В этом, конечно, парадокс премьерства Мэй, пишет Times в заключение свой редакционной статьи. Ее уверенность в том, что она усилит позиции Консервативной партии своим видением "брексита", привели к расколу тори и открыли Джереми Корбину путь на Даунинг-стрит. Втягивание лидера лейбористов в работу над "брекситом" может теперь, как минимум, уменьшить вероятность того, что это случится на самом деле.