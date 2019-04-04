Порошенко принял вызов Зеленского. Тот предложил провести дебаты на стадионе

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Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера первого тура выборов, комика Владимира Зеленского, провести дебаты на стадионе.

"Стадион так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", - сказал президент в видео, опубликованном на его странице в "Фейсбуке".

Дискуссия о том, пройдут ли дебаты между Зеленским, который по итогам первого тура выборов набрал 30,24%, и Порошенко, занявшим второе место с 15,95%, идет с того момента, как стало ясно, что именно они выйдут во второй тур выборов.

Уже после объявления результатов экзит-поллов 31 марта Порошенко на пресс-конференции заявил, что перед вторым туром обязательно должны пройти дебаты кандидатов.

В понедельник, 1 апреля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) опубликовала на своем сайте приглашение на дебаты для кандидатов, прошедших во второй тур.

В штабе Зеленского на предложение отреагировали не сразу; в среду, 3 апреля, на своей странице в "Фейсбуке" актер опубликовал видео, в котором соглашается на дебаты, но при условии, что они пройдут на стадионе "Олимпийский" в Киеве вместимостью около 70 тысяч человек.

"Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю вас здесь, на НСК "Олимпийский", - сказал Зеленский, добавив, что все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, право присутствовать имеют все журналисты, а кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

"Даю вам 24 часа. Думай...те", - добавил он. Вслед за сообщением на странице "Команды Зеленского" в "Фейсбуке" запустился таймер с обратным отсчетом.

Тем же вечером соратники президента говорили о том, что он не согласится на такие дебаты. "Президент Порошенко - европеец, и он не будет встречаться на стадионе. Он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты", - говорила в эфире "Громадське ТВ" депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

В Telegram-канале Порошенко появился опрос: он написал, что по закону "О выборах президента Украины", дебаты должны пройти в прямом эфире в последнюю пятницу перед вторым туром. Он предложил своим подписчикам два варианта: поступить в соответствии с законом или нарушить его. Большинство голосов получил первый вариант ответа.

После этого президент в своем "Фейсбуке" опубликовал видео, в котором напомнил о правилах дебатов, которые проходят на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам. В конце он сказал: "Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович".

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Второй тур состоится 21 апреля. По закону, дебаты между кандидатами в президенты Украины должны состояться в последнюю пятницу перед вторым туром, то есть 19 апреля, продолжительность их должна составить не менее 60 минут.

Реакция соцсетей

У пользователей соцсетей мнение о предложении Зеленского сложилось неоднозначное: одни хвалят нестандартное поведение кандидата в президенты, другие считают его риторику уместной для шоу, но не для выборов.

Пропустить Twitter пост , автор: @offisniy_platon Так это и не дебаты. Зеля на стадион под он своих фанатов зовёт Пороха, чтобы устроить себе теплую ванну вместо дебатов - его формат толпы а не студии, громких фраз и улюлюкания вместо вопросов. когда все это определяет одна из двух заинтересованных сторон - это манипуляция — Офисный Платон (@offisniy_platon) 3 апреля 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @VVP2_0 - Владимир, вы согласны на дебаты?

- Нет.

- Не согласны?

- Да!

- Что да?

- Стадион!

- Что стадион?

- Мне нужен стадион!

- Зачем вам стадион?

- Нужен масштаб!

- Это же дебаты, а не шоу..

- Что вы понимаете в кино...?

- Это не кино. Это выборы президента..

- Даю вам 24 часа! тэ! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 3 апреля 2019 г.

В своем обращении Зеленский припомнил оппоненту 2014 год: тогда Порошенко отказался участвовать в дебатах с Юлией Тимошенко, назвав их "собачьими боями".

"Обращаюсь к Петру Порошенко, вы зовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь... нет. Я - это не вы в 2014 году", - говорил Зеленский. Некоторые пользователи отметили, что тогда ситуация была иной, и в случае с Зеленским дебаты обязательно должны состояться.

Пропустить Twitter пост , автор: @tarasmi Команда Зеленского сейчас оперирует теми же словами, намекая, что Порошенко сам не ходил на дебаты в 2014 году. Не буду говорить, что тогда ситуация была другая, но по крайней мере, на тех выборах не было кандидата-загадки. Поэтому дебаты очень важны и должны состояться. pic.twitter.com/CnBUejNq1T — Тарас (@tarasmi) 2 апреля 2019 г.

Некоторые предположили, на что могут быть похожи предстоящие дебаты - на рэп-баттл или проход по красной дорожке.