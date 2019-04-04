Макгрегор возвращается в спорт и ссорится в "Твиттере" с Нурмагомедовым

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В октябре прошлого года состоялся бой, в котором Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC в легком весе

Бывший чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор заявил о возвращении в спорт спустя девять дней после ухода. Это случилось после того как он удалил твит, где назвал "полотенцем" жену российского бойца - мусульманина Хабиба Нурмагомедова.

"Увидимся на Октагоне", - написал боец, имея в виду восьмиугольный ринг, не уточнив, кого именно хотел бы там увидеть.

"Я хочу идти вперед со своими поклонниками всех конфессий и слоев общества. Все религии заставляют нас быть лучшей версией себя", - добавил Макгрегор.

26 марта он сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. Это уже не первое его заявление об уходе с ринга с последующим возвращением.

В 2016 году он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом. Через два дня он заявил, что вернулся в спорт.

"Правосудие найдет тебя"

"Твоя жена - полотенце, приятель", - написал Макгрегор в среду 3 апреля. Он добавил фотографию со свадьбы Нурмагомедова, где голова и лицо невесты полностью скрыты под платком.

Примерно 15 минут спустя он удалил публикацию.

Российский боец ответил ему: "Если ты думаешь, что, оскорбляя всю религию, будешь в безопасности, ты ошибаешься".

Через некоторое время Нурмагомедов в своем "Твиттере" опубликовал фотографию Макгрегора с девушкой, имя которой предположительно Терри Мюррей. Как писали британские таблоиды в феврале этого года, она заявила, что воспитывает годовалого ребенка от Макгрегора.

Нурмагомедов назвал Макгрегора "насильником", намекая на подозрения, выдвинутые в отношении ирландца. Сообщалось, что девушка, чье имя не называется, еще в декабре прошлого года обвинила бойца в изнасиловании, которое якобы произошло в одном из дублинских отелей.

"Ты лицемер, который не несет ответственности за свои действия. Правосудие найдет тебя. Мы посмотрим", - добавил Нурмагомедов.

Не первый конфликт

Президент UFC Дана Уайт в комментарии изданию "MMA Junkie" назвал ситуацию "обострившейся до недопустимого уровня" и пообещал, что организация будет способствовать ее разрешению всеми сторонами на внутреннем уровне. Какие именно будут приняты меры, он не уточнил, как и не сказал, будут ли применены к спортсменам дисциплинарные взыскания.

Согласно кодексу поведения UFC, к бойцу могут быть применены дисциплинарные меры в случае угроз или насильственного поведения, оскорбления на основании этнического происхождения, цвета кожи, религии или сексуальной ориентации.

Макгрегор и Нурмагомедов обмениваются колкостями не только в соцсетях, но и в жизни - еще с прошлого года.

В апреле 2018 года на подземной парковке в Бруклине Конор Макгрегор с друзьями напал на автобус, в котором находился Хабиб Нурмагомедов и другие бойцы ММА. Два человека поранились осколками, но Нурмагомедов остался цел.

За эту выходку Макгрегор получил наказание в виде пяти дней общественных работ, возмещения ущерба владельцу автобуса и принудительного прохождения курса по управлению гневом.

В октябре между бойцами состоялся поединок за титул чемпиона UFC в легком весе, в котором победил Нурмагомедов. После поединка началась массовая драка.

Российский боец вылез за пределы октагона и набросился на спарринг-партнера Макгрегора. Началась массовая драка между членами команд двух бойцов, в которой участвовали в том числе друзья Хабиба, бойцы ММА Зубайра Тухугов и Эседулла Эмирагаев.

Из-за драки организаторы отказались вручить Нурмагомедову пояс чемпиона, хотя и признали его победу. Он был оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев атлетической комиссией штата Невада. Макгрегор дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов.

Соцсети смеются и ругают Макгрегора

Пользователи соцсетей отреагировали на скандальное возвращение Макгрегора как мемами, так и обвинениями бойца в ксенофобии.

"Конор, до твоих расистских высказываний мой сын-гей равнялся на тебя. Он провел последнюю неделю, плача в своей комнате. Большое спасибо", - написал актер Барри МакКокинер.

Пропустить Twitter пост , автор: @SportsTalkBarry Conor, my gay son used to look up to you before your racist remarks. He's spent the last week crying in his room. Thanks a lot. — Barry McCockiner (@SportsTalkBarry) 4 апреля 2019 г.

Один из пользователей изобразил выбор Макгрегора между "вернуться тихо" и "снова быть разгромленным Хабибом".

"Конор Макгрегор: Твоя жена похожа на полотенце. Медиа:"

"Дана Уайт, когда видит, как Макгрегор и Хабиб оскорбляют друг друга в "Твиттере"

"Папочка Дана знает, как вернуть тебя"

Российские пользователи же заявили, что устали от перепалок ирландца и россиянина.

Пропустить Twitter пост , автор: @arwilexx А ещё знаете что меня достало?Хабибка и Конор ну уже смешно мне эти перепалки каждый раз читать

С утра пораньше каждое издание"А ВОТ ХАБИБ УГРОЖАЛ КОНОРУ А КОНОР ОТВЕТИЛ ЕМУ" и так по кругу — Фомальгаут (@arwilexx) 4 апреля 2019 г.

И призвали Нурмагомедова первым остановить их.