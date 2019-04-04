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Пилоты "боинга" 737 MAX 8, который 10 марта разбился через шесть минут после взлета из аэропорта столицы Эфиопии Аддис-Абебы, пытались остановить пикирование лайнера перед катастрофой, следует из предварительного отчета о расследовании трагедии.

Согласно предварительным результатам расследования, до падения самолет несколько раз начинал пикировать, вопреки действиям экипажа.

"Экипаж самолета неоднократно выполнил все инструкции, которые были предоставлены производителем [Boeing], но не смогли управлять самолетом", - заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес на пресс-конференции в Аддис-Абебе.

Глава авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшей рейс, Тевольде Гебремариам заявил, что "очень гордится высоким уровнем профессиональной подготовки" пилотов.

"Очень прискорбно, что они не смогли вывезти самолет из пике", - говорится в сообщении авиакомпании.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби, разбился в Эфиопии 10 марта. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.

По предварительным данным, перед тем как самолет спикировал и врезался в землю, в бортовом компьютере сработала программа, которая корректировала действия пилотов в фоновом режиме.

Программа "Улучшение характеристик системы маневрирования" (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS), о которой идет речь, предназначена для того, чтобы автоматически, не уведомляя пилота, направлять нос самолета вниз, когда лайнер пытается задрать его (такова особенность новых Boeing 737 Max).

Это уже вторая катастрофа американского самолета этой модели за последние пять месяцев. В октябре прошлого года "боинг" 737 Max 8 компании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море. Жертвами крушения стали 189 человек.