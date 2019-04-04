Рогозин-младший покидает "Ильюшин" и ОАК. Что он успел сделать?

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Алексей Рогозин уходит с постов вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и гендиректора авиационного комплекса "Ильюшина". При нем состоялся первый полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В, проектирование которого велось с 90-х годов.

Его место займет Юрий Грудинин, ранее руководивший Таганрогским авиационным комплексом имени Бериева (ТАНТК). Решение об отставке Рогозина и назначении Грудинина было принято на заседании совета директоров ОАК 3 апреля, говорится в материалах, опубликованных на портале раскрытия корпоративной информации.

Кто такой Рогозин

Алексей Рогозин - сын Дмитрия Рогозина, известного российского политика, который занимал пост вице-премьера по ВПК в прошлом составе правительства Дмитрия Медведева, а сейчас возглавляет госкопорацию "Роскосмос". А еще он племянник покойного гендиректора "Ильюшина" в 1997-2014 годах Виктора Ливанова, отмечала газета "Ведомости".

В пресс-службе ОАК сообщили, что Рогозин-младший покидает корпорацию из-за перехода на другую работу. По информации источника Интерфакса, она не связана с авиационной промышленностью.

Сам он написал в "Фейсбуке", что благодарит сотрудников ОАК, минпромторга и минобороны за "плодотворное взаимодействие", но никак не объяснил причину отставке.

СМИ анонсировали отставку Рогозина-младшего еще в середине марта, ссылаясь на решение вице-премьера Юрия Борисова (он сменил Рогозина-старшего). В конце месяца уже сам Борисов приехал на "Авиастар-СП" - одно из предприятий ОАК - и заявил, что производитель сорвал контракт на поставку трех модернизированных Ил-76 в рамках гособоронзаказа.

4 апреля газета "Коммерсант" сообщила, что ОАК планирует провести оптимизацию, в рамках которой будут упразднены ряд структурных подразделений и произойдут кадровые перестановки в руководстве, в том числе отставка Рогозина и назначение на его место Грудинина из ТАНТК.

Что сделал Рогозин за два года

Алексей Рогозин был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации и гендиректором "Ильюшина" в апреле 2017 года, то есть два года назад. Тогда ему было 33 года.

До этого Рогозин-младший успел поработать замгендиректора частной компании по производству стрелкового оружия "Промтехнологии", гендиректором Алексинского химкомбината, курировал работу ряда подведомственных минобороны предприятий и был депутатом Московской областной думы.

Источник газеты "Ведомости" в минобороны называл одной из задач Рогозина в ОАК работу над успешным выполнением контракта в области транспортной авиации - соглашения о поставке до 2021 года 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А на сумму 140 млрд рублей.

В авиационную отрасль он пришел в сложное время, как писала газета "Коммерсант", когда "забуксовала" реализация двух "ключевых проектов". Это тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, проектирование которого велось с 90-х годов.

В случае с тяжелым самолетом из-за неверных расчетов, произведенных еще в 2012 году, предприятие "Авиастар-СП", на котором производятся Ил-76МД-90А, несло около 1 млрд рублей убытка. А легкий Ил-112В должен был совершить первый полет еще в 2017 году, но сроки срывались. Он впервые поднялся в небо только в прошлую субботу, 30 марта.

Несмотря на отсутствие прямой вины Рогозина-младшего, в правительстве и министерстве обороны критиковали именно его, хотя он добился того, чтобы состоялись первый полет Ил-112В и передача армии первого серийного Ил-76МД-90А, отмечал "Коммерсант".

"Он подготовил мощности к развертыванию серийного производства тяжелого транспортника и открыл путь к началу госиспытаний легкого", - цитировало издание высокопоставленного менеджера авиапрома, говорившего на условиях анонимности.

"Трудовые династии" в российской элит вызывают понятное отторжение в обществе, становятся поводом для анекдотов, но в случае Рогозина-младшего нельзя не отметить, что после его назначения практика очковтирательства заказчику в лице минобороны прекратилась, оценивали работу Рогозина-младешего "Ведомости".

Похвалил работу сына экс-вице-премьера и президент ОАК Юрий Слюсарь. "Алексей Дмитриевич пришел в непростой период, по ряду важных программ транспортной авиации были серьезные вызовы", - сказано в его заявлении. В заслугу Рогозину-младшему он поставил в числе прочего ускорение создания тяжелого военно-транспортного Ил-76МД-90А и первый полет легкого Ил-112В.

После первого полета Ил-112В, широко освещавшегося в российских СМИ, агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщило, что самолет необходимо дорабатывать еще около года, чтобы он соответствовал тактико-техническому заданию минобороны. По его словам, опытный образец самолета пока не отвечает требованиям заказчика по грузоподъемности.

Другой источник Интерфакса подтвердил, что массовых закупок Ил-112В в ближайшее время ждать не стоит, "пока не соответствует всем требованиям заказчика".