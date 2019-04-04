Ученые: сладкие напитки повышают риск преждевременной смерти

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно гарвардскому исследованию, если пить два и более подслащенных напитка в день, вероятность преждевременной смерти увеличивается на 21%

Новое исследование ученых из Гарвардского университета приводит убедительные доказательства связи между потреблением искусственно подслащенных напитков и риском преждевременной смерти.

Исследователи обнаружили, что сахаросодержащие напитки увеличивают риск ранней смерти от ряда заболеваний, в том числе некоторых видов рака.

В исследовании собраны данные 37 тысяч мужчин и 80 тысяч женщин старше 30 лет.

Оказалось, что чем больше сахаросодержащих напитков человек выпивал, тем выше был риск ранней смерти.

"Если сравнить с группой людей, которые пьют менее одного сладкого напитка в месяц, у тех, кто пьет от одного до четырех напитков в месяц, риск повышается на 1%, у тех, кто пьет от двух до шести напитков - на 6%, если пить сладкие напитки каждый день - на 14%, более одного напитка в день - на 21%", - говорит Васанти Малик, исследователь Гарвардского Института питания и автор исследования.

Мировое потребление

Согласно данным исследователей, особенно сильная связь прослеживается между употреблением сахаросодержащих напитков и риском ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые также говорят об "умеренном" риске раковых заболеваний.

Полученные результаты вызывают особенное беспокойство на фоне растущих темпов потребления безалкогольных напитков в мире. По данным организации Euromonitor International, если пять лет назад один человек в среднем выпивал 84,1 литра безалкогольных напитков в год, то в 2018 году мировой показатель вырос до 91,9 литра.

Потребление безалкогольных напитков в мире млрд. литров (2018)

Гарвардские ученые отмечают, что диетические напитки наносят меньший вред здоровью, однако их доля на рынке заметно меньше - всего 3,1 литра на человека в год.

Хуже всего ситуация в Китае, США и Испании, где безалкогольные напитки пьют больше всего. В России на человека в среднем приходится 84,42 литра безалкогольных напитков в год.

Где больше всего пьют соки и воды литров на душу населения (2018) Страна литров на душу населения Китай 410,7 США 356,8 Испания 267,5 С.Аравия 258,4 Аргентина 250,4 Нигерия 233 Япония 185,8 Британия 168,3 Турция 160,6 Бразилия 114,6

Как следует из отчета Euromonitor International, в среднем один житель Китая выпивает более литра безалкогольных напитков в день. В это число входит и бутилированная питьевая вода, однако компания Global Data проанализировала рынок и пришла к выводу, что в 2017 году в Китае потребление бутилированной воды составило всего лишь 30,8 литра в год, тогда как 410 литров в год приходилось на все остальные безалкогольные напитки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие страны ввели дополнительный акциз на сладкие напитки, в том числе Чили, где раньше был рекордно высокий уровень потребления сахара

Считаем калории

В 2015 году в медицинском журнале Lancet были опубликованы данные о том, что в среднем американцы получают 157 калорий в день из сахаросодержащих напитков - это чуть больше, чем в одной банке колы.

По информации на сайте Coca-Cola, в одной баночке объемом 330 мл содержится 35 граммов сахара (почти 7 чайных ложек). Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 50 граммов сахара в день (12,5 чайных ложек).

Но на момент выхода исследования Lancet были страны, в которых сахар потребляли еще больше, чем в США.

Getty Сладкоежки 35 гр сахара содержится в одной банке "Кока-колы" (330 мл). Это

Семьчайных ложек сахара не больше 12,5 ложекрекомендованная дневная норма ВОЗ Источник: Coca-Cola/WHO

До введения налога на сахар на одного жителя Чили приходилось 188 калорий в день. Новые меры позволили снизить потребление сахаросодержащих напитков более чем на 21%.

Почти в 30 странах, в том числе в Великобритании, ввели акциз на сахаросодержащие напитки. Неудивительно, что некоторые эксперты восприняли исследование гарвардских ученых как причину ввести ограничительные меры.

"Результаты исследования говорят в пользу проведения политики по ограничению продажи сахаросодержащих напитков детям и подросткам, а также внедрения налогов на газированную воду, поскольку текущая цена на сладкие напитки не включает в себя высокие затраты на лечение последствий", - считает профессор Гарварда Уолтер Уиллет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все больше детей и подростков по всему миру страдают от ожирения

Службы здравоохранения также обращают внимание на влияние сладких напитков на детей и подростков.

По данным ВОЗ, число детей и подростков с диагнозом ожирения в возрасте от 5 до 19 лет выросло с 11 миллионов в 1975 году до 124 миллионов в 2016-м.

Однако последние исследования показали, что чрезмерное потребление сладких напитков может привести и к более серьезным последствиям.